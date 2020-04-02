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 Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла. ВIДЕО

На Херсонщині офіційно підтверджено три нові випадки COVID-19, один з них - в обласному центрі.

Як повідомив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, протягом доби 1 квітня отримано три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в області, інформує Цензор.НЕТ. "На жаль, один з цих випадків виявився смертельним", - уточнив він.

 

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Він також розповів, що в першої інфікованої коронавірусом - "позитивна динаміка".

Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла 01

За словами першого заступника міського голови Херсона Ігоря Козакова, один випадок захворювання виявлено в обласному центрі.

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"Це 42-річний житель Херсона, який був доставлений до лікарні з пневмонією", - уточнив чиновник. Усі лікарі, які контактували з пацієнтом, а також його родичі - батько, мати, дружина і дитина - відправлені на обсервацію. У під'їзді будинку чоловіка проведуть дезінфекцію.

Заступник мера також поінформував, що опівночі Херсон закрили на карантин. На в'їздах у місто встановлять п'ять блокпостів. Подробиці він пообіцяв повідомити вранці.

Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла 02

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Нагадаємо, 25 березня в Херсонській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186174
 
 
 Топ коментарі
 
Отакої...."Не було" коронавірусу в області, а тут бац і вмерла людина...тех саме буде і з Миколаївською областю, де "не зафіксовано" жодного випадку. А чим фіксувати, якщо тести поділили між собою місцеві царьки, їхні діти, діти їхніх дітей ну і коханки, як же без цього...
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Корью сколько заболело и сколько умерло за этот период ?
Как насчёт бешенства, ветрянки, СПИДа ?
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Вы не перепутали этот макароно-вирус с оспой или чумой ?
Ваша Европа там полностью с катушек слетела.
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Да просто раздайте у Кремля евробанкноты из Бергамской кассы.
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Бозе, бозе, нашли одного болезного, не иначе перекупили из соседней области.
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В общем, никто не знает сколько больных, диагностируют уже посмертно.
Или действительно смертность 25% ?
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Офіційно ми тут рахували, що біля 18%. Це набагато більше, ніж при старих грипах.
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Официально, так и получается.
Примерно: 20% не восприимчивы, 30% даже не замечают что больны, еще 30% переносят в легкой форме.
Диагностируют только тех, кто общался с умершими или уже с пневмонией.
Если по такому принципу сделать статистику обычного гриппа ...
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Чомусь я кілька років назад досить легко вилікував запалення легенів, а у випадку короновірусу хвороба має інший перебіг і ускладнення мають більш важку форму.
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У каждого по-своему, зависит от многих факторов. Коронавирус серьезный фактор, он ослабляет организм и пневмония на этом фоне свирепствует не по детски.
Так что в первую очередь всё зависит от здоровья организма.
С легкими вообще проблема в последний год. За 2 года количество автомобилей увеличилось в 2 раза. Даже новый автомобиль выбрасывает 200-300 грамм гадости на километр пробега. Всё это попадает в легкие ...
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Особливість ускладнень при короновірусній інфекції та, що для лікування багатьом потрібна ШВЛ, яких не вистачає.
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Чи є хто та в яких лікарнях на данний момент підключений до ШВЛ? Чи були підключені до ШВЛ ті 20 померлих (з або від коронавірусу), по яких були відрапортовано?
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Ви можете звернутися до МОЗ із відповідним запитом.
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Маск предлагает бесплатно дать ШВЛ,но наши не могут решить кто должен пропиариться на этом!
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Вместо того что бы закрыть на карантин дом или в крайнем случаи подъезд,обследовать жителей,организовать питание ,они организовали блокпосты и теперь будут страдать все херсонцы.На блок посту полиция что будет выявлять короновирус и расстреливать его ?!!!Боже спаси меня от этих так званых руководителей!!!Или они умышленно замалчивают правду о количестве заболеваний?
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