 Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла. ВIДЕО

Як повідомив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, протягом доби 1 квітня отримано три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в області, інформує Цензор.НЕТ. "На жаль, один з цих випадків виявився смертельним", - уточнив він.
Він також розповів, що в першої інфікованої коронавірусом - "позитивна динаміка".
За словами першого заступника міського голови Херсона Ігоря Козакова, один випадок захворювання виявлено в обласному центрі.
"Це 42-річний житель Херсона, який був доставлений до лікарні з пневмонією", - уточнив чиновник. Усі лікарі, які контактували з пацієнтом, а також його родичі - батько, мати, дружина і дитина - відправлені на обсервацію. У під'їзді будинку чоловіка проведуть дезінфекцію.
Заступник мера також поінформував, що опівночі Херсон закрили на карантин. На в'їздах у місто встановлять п'ять блокпостів. Подробиці він пообіцяв повідомити вранці.
Нагадаємо, 25 березня в Херсонській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.
Или действительно смертность 25% ?
Примерно: 20% не восприимчивы, 30% даже не замечают что больны, еще 30% переносят в легкой форме.
Диагностируют только тех, кто общался с умершими или уже с пневмонией.
Если по такому принципу сделать статистику обычного гриппа ...
Так что в первую очередь всё зависит от здоровья организма.
С легкими вообще проблема в последний год. За 2 года количество автомобилей увеличилось в 2 раза. Даже новый автомобиль выбрасывает 200-300 грамм гадости на километр пробега. Всё это попадает в легкие ...