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 Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19. ВIДЕО

Служба безпеки України провела обшуки в київській приватній клініці, яка не повідомила в державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта.

Про це в ефірі Каналу 112 заявив власник клініки Андрій Пальчевський, пише Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

"Офіційна причина - стаття 113, здається, диверсія проти держави. Спроба прив'язати мене до того, що нібито київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і, таким чином, сприяла розвитку епідемії", - зазначив він.

Пальчевський зазначив, що покарання за таку статтю від 8 до 15 років. Водночас у нього немає претензій до дій співробітників СБУ, під час обшуків він "не побачив жодного хамства".

Пальчевський наголосив, що в його лабораторії найсучасніша технологія для визначення COVID-19, тому не варто зупиняти її роботу.

Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186172
 
 
 Топ коментарі
 
Пальчевский это тот который фальсифицировал мед результаты Зеленского чтобы никто не узнал что он принимает кокаин? Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19 - Цензор.НЕТ 9481
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Пальчевский говорил, что Порошенко убил своего брата.. и кто ж теперь верит Пальчевскому?!
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Правильно провели обшуки, бо треба було повідомляти важливу інформацію щодо короновірусу.
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Пальчевский это тот который фальсифицировал мед результаты Зеленского чтобы никто не узнал что он принимает кокаин? Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19 - Цензор.НЕТ 9481
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Давно пора---кричала детвора! Айболита придушить в смысле кричала.
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Пальчевский говорил, что Порошенко убил своего брата.. и кто ж теперь верит Пальчевскому?!
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болеешь порохорвотное?!
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Он просто его заказал. Брат подрывал бесстыжим образом авторитет семьи. Без этого барыга президентом никогда не стал бы.
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Правильно провели обшуки, бо треба було повідомляти важливу інформацію щодо короновірусу.
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і досі залишається загадкою, як ділили пійману рибу путін і доктор комаровський, чому комаровський зайняв місце шойгу, коли була сама рибалка і чи була взагалі,..
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так этому говнюку и надо,опять будет гавкать,что во всём порох виноват...
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Порох просто взірвав 6 складів з ************, на 6 млрд. дол. а так все добре, пора на нари.
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Вони шукали справжні аналізи Зеленського щоб учьоный не мав чим шантажувати.
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Нет, они наверно желали извлечь из архива , результаты и образци Зе. А наезд это повод в архив залезть, и под шумок украсть анализы с сохранения.
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Прикрытие и легендирование - стандарт. Под "легенду" всегда изымаются "сопутствующие материалы".
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"Пальчевский подчеркнул, что в его лаборатории самая современная технология для определения COVID-19, поэтому не стоит останавливать ее работу" По телебаченню у прямому ефірі він казав, що відправляв зразки на дослідження в Німеччину, через те, нібито, і така ціна була 1600 грн... то про які технології йде мова мова зараз?
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Говорити без подробиць про найкращі технології виявлення короновірусу в своїй лабораторії, а потім відправляти у Німеччину? Тоді у нього найкраща технологія відправки аналізів у Німеччину.😁
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Більше того

Приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського, можливо, приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус
Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Говорять про результати чотирьох осіб, які нещодавно відвідали відомий французький курорт Куршевель.
За даними співрозмовника, станом на 23 березня троє з чотирьох пацієнтів перебувають у реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їхня життєдіяльність підтримується апаратами штучного дихання.Ось кого рятують зараз лікарі Олександрівської лікарні, а для нас готуюсь підлогу у виставкових центрах і місця в палатках на вулиці Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19 - Цензор.НЕТ 953
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Я знаю про інфекційне відділення Олександрівської лікарні не по інтернету. Там кваліфіковані лікарі, але без великих грошей там не працюють. Так, що нагорода знайшла елітних героїв короновірусу.
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И шо такое, почему мы без зеленой шляпы? ))
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Хех, а как эта говорящая жопа Медведчука топила за Зелю,а теперь выгребает.
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А причому тут СБУ, чого вони цим займаються?
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Ты тормоз? Эти зараженные распространили вирус по Киеву По факту это диверсионно-подрывная деятельность. Но Пальчевский ГРУ-шник, тут как раз ничего удивительного, он на это учился.
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Чому тоді браві кагебешники не займуться, наприклад Борисполем, де прибулих пасажирів зганяли як скот в загон тісною юрбою і тримали там довгий час? Це ж явно щоб від пари заражених, які напевно були, інфікувалось більшість з присутніх. Чи тих, хто організував юрмища перед пішохідними пунктами пропуску на кордонах? Чи закривачів метро, чиї дії маршрутки переповнили? Профанація та імітація.
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Катюзі по заслузі!!! Навіть якщо фейкові міри - бо він таки знає щось про мочу Зеленського)) Але останнім часом Пальчевський занадто на нього ГОНІТ - звону ж таки , ЧОМУ?
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Петя не только дал Зеле голоса за землю, но и своих порохоботов их гнусавое подвыавние
за зелю в коментах это свора петиных шавок. Зеля и петя это нанайские мальчики.
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Длинный Ура.ты дебил.забудь про Петю.есть великий Президент Украины П.А.Порошенко!
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"Пациентам предлагают два теста: экспресс-тест за 1500 грн и основной за 16 тысяч грн (более 500 евро). При этом розничная стоимость экспресс-тестов на рынке - 300-400 грн, а основного - порядка 60 евро. По крайней мере, столько он стоит в Германии."

Петушня, с Бали прилетевшая, в фейсбуке переписывалась, что им неправильные тесты делают - самые правильные в Eurolab.
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А не был ли там ещё и интимный салон. В СБУ на это "чуйка".
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Сначала надо доказать, что шмаркля наркоша, потом импичмент, потом Пальчевского в тюрьму, потом досрочные выборы нового президенты и потом .... о счастье на всех, кредит МВФ.
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Великий шарлатан-президент. Не надо умалять его таланты.
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Пальчевский нагоняет жути на свой пенсионерский электорат что бы взгромоздиться в кресло мэра,балабол. Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19 - Цензор.НЕТ 8949
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ворюга Кличко, ширма дерибанщиков Киева, это твоё фсё!
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Нам потрібен мер українець, а не ж2 хфельшар.
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болеешь или методичка? Ну давай завывао руке кремля, ахентах мацквы..и прочую хреь порохорвотную.
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Какие трагические события! Прям "терпило" и всё тут!
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СБУ то єрунда, а от коли братва, яка через нього в реанімацію попала, вилікується, от тоді він пожаліється...
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Почему сбу занимается анализами а не преступлениями порошенка и теми кто давно сидит в гос креслах.
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вот он бумеранг!
нечего было перед выборами фальсифицировать анализы клоуна, цирк устраивать
ответочка прилетела от шута))
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