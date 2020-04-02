 Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19. ВIДЕО

Про це в ефірі Каналу 112 заявив власник клініки Андрій Пальчевський, пише Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ
"Офіційна причина - стаття 113, здається, диверсія проти держави. Спроба прив'язати мене до того, що нібито київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і, таким чином, сприяла розвитку епідемії", - зазначив він.
Пальчевський зазначив, що покарання за таку статтю від 8 до 15 років. Водночас у нього немає претензій до дій співробітників СБУ, під час обшуків він "не побачив жодного хамства".
Пальчевський наголосив, що в його лабораторії найсучасніша технологія для визначення COVID-19, тому не варто зупиняти її роботу.
Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.
Приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського, можливо, приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус
Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Говорять про результати чотирьох осіб, які нещодавно відвідали відомий французький курорт Куршевель.
За даними співрозмовника, станом на 23 березня троє з чотирьох пацієнтів перебувають у реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їхня життєдіяльність підтримується апаратами штучного дихання.Ось кого рятують зараз лікарі Олександрівської лікарні, а для нас готуюсь підлогу у виставкових центрах і місця в палатках на вулиці
за зелю в коментах это свора петиных шавок. Зеля и петя это нанайские мальчики.
Петушня, с Бали прилетевшая, в фейсбуке переписывалась, что им неправильные тесты делают - самые правильные в Eurolab.
нечего было перед выборами фальсифицировать анализы клоуна, цирк устраивать
ответочка прилетела от шута))