 Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19. ВIДЕО

Про це в ефірі Каналу 112 заявив власник клініки Андрій Пальчевський, пише Цензор.НЕТ.

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"Офіційна причина - стаття 113, здається, диверсія проти держави. Спроба прив'язати мене до того, що нібито київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і, таким чином, сприяла розвитку епідемії", - зазначив він.

Пальчевський зазначив, що покарання за таку статтю від 8 до 15 років. Водночас у нього немає претензій до дій співробітників СБУ, під час обшуків він "не побачив жодного хамства".

Пальчевський наголосив, що в його лабораторії найсучасніша технологія для визначення COVID-19, тому не варто зупиняти її роботу.

Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.

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