 Інфекційне відділення не працює кілька років, голова ОДА Труш некомпетентний, - жителі міста Монастириська звернулися до Зеленського. ВIДЕО

Текст і відео поширили в соціальних мережах, передає Цензор.НЕТ.
Городяни вважають, що ставленик глави держави - голова Тернопільської ОДА Володимир Труш - "подає в ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом", і просять президента втрутитися і взяти під особистий контроль ситуацію в їхньому районі.
"У Монастириськах вже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні, а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони в глухому куті! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне на кошти громади тоді, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок - станом на 1 квітня 77 жителів району інфіковані коронавірусом, із них 32 медпрацівникам діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика - невтішна", - впевнені городяни.
Вони закликали Зеленського зреагувати на критичну ситуацію в районі і зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту.
Нагадаємо, станом на 9:00 1 квітня в Монастириському районі інфіковано коронавірусом 77 осіб, із яких 44 - в районному центрі.
и отделения по трансплантологии тоже не было.
Надо было построить ?
несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение Источник: https://censor.net.ua/v3186111
надо было в задрипанном городке, где никаких инфекций не было, построить инфекционное отделение на 100 мест за 100 миллионов долларов ?
Ты хоть сам понимаешь, что пишешь ?
а Чортків з 29 тисячами населення на відстані 55 км
а Тернопіль з 222 тисячами насерення на відстані 81 км
Скалецька: Україна готова до епідемії коронавірусу.
,
Ни Зе, ни Рада просто не тянут - не могут, ни опыта, ни мозгов, ни характера, так и будут дальше выполнять указивки МВФ и прочих "западных партнеров". Для этого и поставили - оформить отданное факт Порохом юридически, что и видим.
чи Ніколає з Ленкою....
.
Правда ?
.
3еколомойсско-КРЕМЛЕВССКИЕ ?
,
или опьять порох ?.
.
Не будьте кацапами, мать вашу !
а так все тоже самое...
плачь и мольбы под похоронную музыку...
ИВЛ должны быть запущены срок 10-15" дней...нет суток, работать сутками как китайцы. Не можете просто тупо содраны с работающих моделей.
Комиссия Минздрава разрешающая и выдающая лицензии, дозволы и т.д. тоже должна работать сутки напролет по упрощённой методике.
https://dilo.net.ua/novyny/miskyj-golova-monastyrska-yakyj-projshov-ato-zarazyvsya-na-sovid-19/?fbclid=IwAR1TAPd46MjL8hXQf5yuGuoAWU8rPHfEsdptJO3U2qgiYppsRDrPo4TDf9w
Люди должны платить за свои ошибки.