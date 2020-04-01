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Все про:Житомир (219) ринок (117) Сухомлин (6)

 Роботу продуктових ринків у Житомирі поки відновлюватимуть, - мер Сухомлин. ВIДЕО

У Житомирі під час дії карантину поки не відновлять роботу ринків, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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"Ми не бачимо поки можливості відкрити ринки. Це призведе до великого скупчення людей в одному місці і знову перевантажить громадський транспорт. Ми не можемо гарантувати безпеку городянам", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ситуація з підтвердженням COVID-19 у Житомирі краще, ніж в інших регіонах і має такою і залишитися.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботу незважаючи на введений карантин в країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186057
 
 
 Топ коментарі
 
мережі супермаркетів платять мерам хабарі, щоб не відкривали ринки і не знизилися ціни Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5495
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Та разрешите торговать рынкам, люди скоро с голоду начнут сдыхать, а не от вашего коронавируса.
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В маркетах скопления типа нет, вы что людей за идиотов считаете.
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Всего-то 17 человек за две недели. Одну ушатали акушеры, второй умер от инфаркта. Нету никакого корона вириса...
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еще у одной была лютая онкология, остальные я хз, но их видать тоже в статистику затесали...
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Пять стадий горя, о которых писала Кюблер-Росс:1. Отрицание
2. Злость
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятие

...
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вот когда начнут падать на улице (Кстати падали токо в китае на видосиках) и когда уровень смертности достигнет гросмейтерского косаря в сутки, может быть тогда я и поверю в силу коронавируса. А так, пока ниочом. И про испаинию и италинию мне рассказывать не нада, везде рептелоиды и масоы с вротшильдами и ротвейлерами
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мережі супермаркетів платять мерам хабарі, щоб не відкривали ринки і не знизилися ціни Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5495
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Та разрешите торговать рынкам, люди скоро с голоду начнут сдыхать, а не от вашего коронавируса.
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Это кто там с голоду сдыхает? В Сызрани у вас?
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Когда изза карантина много людей, что торговали на рынках, без работы осталось, на что им жить.
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На то-же на что и я.
Как мне один знакомый алкаш говорил:

"Дайте дядька 3 гривны похмелиться.
Я ему-ты же в московии был на подработках!
Он мне-так что мне доллары менять, что-ли?"

Харе прибедняться, нищие из Бали с Индией.
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В маркетах скопления типа нет, вы что людей за идиотов считаете.
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В маркеты пускают строго определенное количество людей на квадратный метр.
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Не во всех, где проплатили, там народу куча.
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Ринок *Малинський * (оптововий ) працює ..Запускають по декілька машин ..Затарився та поїхав ...А щодо інших так обмеження ..По одному в магазинчик та обов*язкова маска..
ПС ))) Базарчики ..де торгували бабусі *з асфальту* всі прикриті .
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То пускай будут продавцы и покупатели в масках, пускай не больше двух человек пускать, главное чтобы люди без работы не сидели.
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tZE inform

@tZEinform

·53 с

Степанов ("..из Адессы, здрасьте") разрешил торговать на рынках. Мэры ответили продолжением запрета торговать на рынках. Спасибо Богу - в этой стране есть нормальные руководители. Бог вам воздаст .
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Что это за пробелы у Вас в комменте, Сергей?
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не знаю после вставки делает пробелы хотя в начале все ок
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Простая математика: чем меньше торговых площадок, тем больше на них плотность покупателей. Ведь количество покупателей не изменилось, а площадь уменьшилась, когда закрыли рынки.
Значит, на оставшейся площади (в магазинах) средняя людей стала больше, чем была раньше. Мэр скурил учебник геометрии?
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