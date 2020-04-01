 Роботу продуктових ринків у Житомирі поки відновлюватимуть, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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"Ми не бачимо поки можливості відкрити ринки. Це призведе до великого скупчення людей в одному місці і знову перевантажить громадський транспорт. Ми не можемо гарантувати безпеку городянам", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ситуація з підтвердженням COVID-19 у Житомирі краще, ніж в інших регіонах і має такою і залишитися.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботу незважаючи на введений карантин в країні.