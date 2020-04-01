 Роботу продуктових ринків у Житомирі поки відновлюватимуть, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
"Ми не бачимо поки можливості відкрити ринки. Це призведе до великого скупчення людей в одному місці і знову перевантажить громадський транспорт. Ми не можемо гарантувати безпеку городянам", - йдеться в повідомленні.
За його словами, ситуація з підтвердженням COVID-19 у Житомирі краще, ніж в інших регіонах і має такою і залишитися.
Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботу незважаючи на введений карантин в країні.
2. Злость
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятие
...
Как мне один знакомый алкаш говорил:
"Дайте дядька 3 гривны похмелиться.
Я ему-ты же в московии был на подработках!
Он мне-так что мне доллары менять, что-ли?"
Харе прибедняться, нищие из Бали с Индией.
ПС ))) Базарчики ..де торгували бабусі *з асфальту* всі прикриті .
tZE inform
@tZEinform
·53 с
Степанов ("..из Адессы, здрасьте") разрешил торговать на рынках. Мэры ответили продолжением запрета торговать на рынках. Спасибо Богу - в этой стране есть нормальные руководители. Бог вам воздаст .
Значит, на оставшейся площади (в магазинах) средняя людей стала больше, чем была раньше. Мэр скурил учебник геометрии?