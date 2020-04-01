 В Одеській області успішно провели випробування ракети "Вільха-М", здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"30-31 березня 2020 року ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України в умовах замкнутого циклу виробництва", - розповіли в РНБО.

Також читайте: ЗСУ цьогоріч отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун": на ракетне озброєння плануємо витратити на 300 млн грн більше, ніж у 2019-му, - Загороднюк

"Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними. Реалізація української ракетної програми проходить за активної участі Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ. Слава Україні!" - повідомив Данілов.



