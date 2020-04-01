 В Одеській області успішно провели випробування ракети "Вільха-М", здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"30-31 березня 2020 року ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України в умовах замкнутого циклу виробництва", - розповіли в РНБО.
"Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними. Реалізація української ракетної програми проходить за активної участі Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ. Слава Україні!" - повідомив Данілов.
Источник: https://censor.net.ua/v3186034
Олександру Валентиновичу Турчинову, і конструкторам, РЕСПЕКТ.
Для ********, там допилюють інші девайси.
Якщо «лєбєдєви», знову не зупинять ці роботи..
Сивоха не дозволяє.
Аби, на користь України.
закончили гос испытания, начато серийное производство ракеты "Вильха" - лети на 70 км..
заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета "Вильха-М" - летит на 120 км.. именно сегодня её испытывали..
ЗЫ . кстати на базе "Вильха М", будут делать ЗРК средней дальности до 100 км..
ракета "Вильха-М" - летит на 120 км, заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета.. именно сегодня её испытывали.. в ВСУ ещк не поставляется..
чувак!.. будь в теме и не спеши с выводами..
военно-дипломатические маневры - это один из интструментов защиты от "гибридной войны"..
https://milnavigator.com.ua/2018/01/12/про-перспективи-ракетобудування-в-ук/