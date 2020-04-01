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Все про:Данілов (107) випробування (193) ракети (544) РНБО (719)

 В Одеській області успішно провели випробування ракети "Вільха-М", здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов. ВIДЕО

Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"30-31 березня 2020 року ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України в умовах замкнутого циклу виробництва", - розповіли в РНБО.

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"Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними. Реалізація української ракетної програми проходить за активної участі Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ. Слава Україні!" - повідомив Данілов.

В Одеській області успішно провели випробування ракети Вільха-М, здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов 01
В Одеській області успішно провели випробування ракети Вільха-М, здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186034
 
   
 Топ коментарі
 
У него вчера днюха была, подарок

В Одесской области успешно провели испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов - Цензор.НЕТ 8205
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Цей плакат має висіти в кабінеті нашого президента.
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То мабуть було б, як портрет Ейнштейна, в дурдомі...
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«Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Слава Украине!" - сообщил Данилов.
Источник: https://censor.net.ua/v3186034
Олександру Валентиновичу Турчинову, і конструкторам, РЕСПЕКТ.
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Вот только у зеленых гнид нет денег на закупку современного ракетного вооружения. Хотят в долг, под госгарантии, которыми сейчас можно подтереться и забыть.
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Поднастройте немного, что бы до кремля долетела, куйло с ватой должны кипятком ссать В Одесской области успешно провело испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов - Цензор.НЕТ 7430
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Спок.
Для ********, там допилюють інші девайси.
Якщо «лєбєдєви», знову не зупинять ці роботи..
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Та хоч би до Воронежа(300км від кордону)
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а почему испытания проводятся не по ордло
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Пастора Кровавого не хватает на фоне запуска ракеты..
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Боевые действия Украина ведет в Одесской области??? Или нам некуда стрелять???
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Ти що? Де ж по торговим партньорам з линири-динири можна стрєлять? Раптом образяться?
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Нащо ото нести фейкню?
Сивоха не дозволяє.
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Поздравляю Пастора с прошедшим Днем рождения. Вільха так Вільха. І це добре.
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Когда начнете массовое производство для Армии? Только не на российской границе как сейчас а в тылу.
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Діло Пастора, (кривавого),живе та перемагає! В Одеській області успішно провели випробування ракети "Вільха-М", здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов - Цензор.НЕТ 8487
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Нпчему радоваться, 120км хватит бомбить донецк и луганс, свои территории, с нам надо достать кремлевское логово.
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Очередная ложь. "ВільхаМ" уже и принята на вооружение и поставляется в ВСУ. Снова достижения пАпередников на себя натягивают. Сейчас в разработке с дальностью пуска до 200 км.
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Турчинову не жалко.
Аби, на користь України.
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Надоела просто ложь нынешних клоунов. Надоело, что людей держат за баранов.
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Ув Ирада!. можно вас чуточку поправить..
закончили гос испытания, начато серийное производство ракеты "Вильха" - лети на 70 км..
заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета "Вильха-М" - летит на 120 км.. именно сегодня её испытывали..
ЗЫ . кстати на базе "Вильха М", будут делать ЗРК средней дальности до 100 км..
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Ех, краще б таку дорогу ракету по оркам в Криму чи Луганді бабахнули в якості випробування
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пропоную ліпшу назву: "Вільха-Кремль- 756 км", тільки ТТХ скорегуйте...
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Если я не ошибаюсь, ее 4 года уже испытуют, никак не испытают. То гром то ольху, и помоему уже писали что ольху начали поставлять в Всу еще пол года назад.
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ракета "Вильха" - летит на 70 км.. принята в ВСУ в начале 2019 г., серийно производится и поставляется в ВСУ..
ракета "Вильха-М" - летит на 120 км, заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета.. именно сегодня её испытывали.. в ВСУ ещк не поставляется..
чувак!.. будь в теме и не спеши с выводами..
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Я не в теме, потому и пишу"если я не ошибаюсь". В одном я не ошибаюсь что мы тупе сев.Кореи. 6 лет войны и только одни испытания ракет малой дальности из советским прошлым, а могли бы уже давно и Я.О и средней дальности ракеты запустить в производство и межконтинентальные. Все ж хотят чтобы до Масквы долетали? А щасс все на коронавирус спишут. Очень медленно и туго (тупо) идет в Украине, а жизнь идет, а живут хорошо только Верха, и обещают уже 27 лет.
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увы.. да, медленно ВПК восстанавливается и обновляется армия.. поэтому, было принято военно-политическое решение подписать "Минск-2" и не исполнять его в никакую, и тем самым морочить Кремлю мозги уже пятый год, а самим перевооружаться и переоснащаться..
военно-дипломатические маневры - это один из интструментов защиты от "гибридной войны"..
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...утроить дальность бы и скорости добавить мах до 10-15....
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«Найцікавішою і проривний розробкою КБ «Південне» вважається створення абсолютно нових літальних гіперзвукових апаратів. Так, можна відзначити недавно представлений проект нової крилатої гіперзвукової ракети. Даная розробка була представлена ​​широкому загалу тільки на початку 2018 року. Проект являє собою високошвидкісну ракету з гіперзвуковим прямоточним повітряно-реактивним двигуном зі стартового-розгінним бустером. Дальність дії нової крилатої гіперзвукової ракети може становити близько 480 км, але слід зазначити, що технічні характеристики ракети дозволяють збільшити дальність дії до 1750 км. Даний ракетний комплекс може застосовуватися для знищення великих з'єднань надводних кораблів, важливих військово-промислових цілей, командних пунктів з'єднань військ потенційного противника. »
https://milnavigator.com.ua/2018/01/12/про-перспективи-ракетобудування-в-ук/
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Це тільки проект, а ось владі нс це можно негайно б було гроші дати, і вони б знайшлись (є), якщо захотіти.
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Дякую Порошенко, Турчинову і конструкторам! Слава Україні!
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