 "Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну... Уяви, скільки крові на їхніх руках. Вони ж прийдуть у Росію", - росіянин про терористів "ЛНР-ДНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шляков сказав у відеозверненні, записаному на тлі московського Кремля.

Шляков запропонував об'єднати зусилля російської опозиції та "ополченців ДНР-ЛНР", які незабаром повертатимуться в Росію.

"Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну ... Ось там Останкіно, ось там Кремль, там Білий дім, ось вона - Державна дума. Чотири об'єкти, котрі необхідно взяти ... Самоорганізовуйтеся. Подивимося ми на вас. Що, бздите, суки?!" - сказав Шляков.

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