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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Путін (16465) Росія (26773)

 "Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну... Уяви, скільки крові на їхніх руках. Вони ж прийдуть у Росію", - росіянин про терористів "ЛНР-ДНР". ВIДЕО

Росіянин Валентин Шляков закликав до штурму головних державних будівель у Москві та повалення влади президента РФ Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шляков сказав у відеозверненні, записаному на тлі московського Кремля.

Шляков запропонував об'єднати зусилля російської опозиції та "ополченців ДНР-ЛНР", які незабаром повертатимуться в Росію.

"Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну ... Ось там Останкіно, ось там Кремль, там Білий дім, ось вона - Державна дума. Чотири об'єкти, котрі необхідно взяти ... Самоорганізовуйтеся. Подивимося ми на вас. Що, бздите, суки?!" - сказав Шляков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3186029
 
   
 Топ коментарі
 
Он призывает подлизавших жопу Хуйлу идти на штурм Хуйла ?

Он дебил
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Сразу видно бабло заканчивается . Еще немного и памятник Бандере в Москве поставят .
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Все хочуть чужими руками жар загрібати.

Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!! "Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР" - Цензор.НЕТ 6332
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дурковатый, такой же упоротый как и "бешеный десантник", которого посадили. жаль их, наивные как дети..
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Це добре, що ти кацап зрозумів просту річ - ми вбиваємо вас скотів по праву, на своїй, Богом даній землі, а ви - галімі пітараси, що прийшли до нас із зброєю...
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Якийсь гавений кацап розуміє більше ніж наш президент...
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Хоть это и фрагмент...Но.мне понравилось! Москаль все верно расставил и назвал всех по именам. Суки есть суки ,Родину они предали и НИГДЕ и НИКОМУ они не нужны !
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Для меня, вся рассея сдохла в 2014г.
Смысл обсуждать мертвецов?!
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Предателей не любит никто. Даже те,кому они служат
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Мало желающих будет, когда рядом яркий пример с протянутой рукой у комунистов маски клянчит.
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