 Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео з показаннями свідка публікує "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.
Видання нагадує деталі замахів на Сергія Стерненка: "Під час першого його били битою, під час другого стріляли в потилицю, а під час третього - глибоко розрізали руку. Ці атаки сталися відразу після участі Стерненка в протестах проти знищення міською владою Літнього театру і після того, як він організував серію акцій з протидії російській культурній експансії в Одесі ".
Сергій Стерненко
Під час третього нападу Сергій почав захищатися від нападників ножем і поранив їх. Один із нападників, Олександр Ісайкул, утік із місця злочину, а другий, Іван Кузнєцов, помер від поранень.
Свідок, відеосвідчення якого публікує "Дзеркало тижня", був близько знайомий з нападниками і за чотири дні до нападу Іван Кузнецов повідомив йому, що Геннадій Труханов замовив йому "поламати нациста Стерненка". Іван Кузнецов шукав собі спільника і пропонував за співучасть 1000 доларів.
Як тільки адвокати переконаються в тому, що свідку забезпечена належна безпека, відео з його показаннями буде долучено до справи, - пише видання.
Як стверджує сам Сергій Стерненко, Офіс Генерального прокурора України намагається зробити його обвинуваченим у вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього разом з Олександром Ісайкулом. Більш того, Стерненко впевнений, що заступник Генпрокурора був звільнений саме через відмову порушувати проти нього справу.
"З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака стала його відмова виконувати злочинні вказівки у моїй справі", - написав Стерненко у себе в Facebook.
В первом чтении проголосован текст в общих чертах согласованный с МВФ.
Сейчас идет яростная борьба за внесение поправок, которые подготовлены юристами Коломойского. Потому реальная суть документа может быть совсем иной. Если Зеленский настолько наивен, что мечтает обмануть МВФ, то это .... глупость.
Не нужно недооценивать критическую важность этого законопроекта для Коломойского. Вопрос "Приватбанка" - ключевой вопрос существования Коломойского, как влиятельной и значимой фигуры. Это огромный рычаг влияния , благодаря которому Коломойский шантажирует государство и добивается для себя экономических преференций во всех областях. Тезис "Коломойскому не нужен Приват, ему нужна компенсация" не точен и манипулятивен. Вопрос компенсаций - это отдельное судебное производство, которое включает анализ выведенных перед приватизацией с "Приватбанка" активов и возбуждение которого означает уголовные дела против Коломойского и Зеленского, при которых к делу будут приобщены материалы других зарубежных судебных процессов. Естественно на это Коломойский никогда не пойдет.
В этом вопросе два варианта - Коломойски додавит Зеленского на свои поправки, или Зеленский удержит законопроект в рамках согласованных МВФ. Первый вариант - дефолт, второй - кредит МВФ.
я лишь говорю что хорошо быть патриотом на словах. и погоняльшиком рыгов. а если глубоко копнуть так никто и не сел((
приймаються ставки
якщо він єврей, звісно
Если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, в конце концов обожжешься(с) (Алиса)
Надеюсь, шо закон тебя таки достанет и ты сядешь надолго, упырь.