 "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий, відеозапис з фрагментом підготовки до параду опублікував один із користувачів соцмереж.
Зазначимо, за минулу добу в Росії заразилися коронавірусом 440 осіб, всього в РФ виявили 2 777 заражених людей, 24 людини померли, 190 - одужали. Лише 31 березня зафіксовано сім летальних випадків.
З понеділка, 30 березня, в столиці Росії Москві ввели обов'язковий режим самоізоляції для всіх жителів російської столиці.
Заб******** полк" готов...Ху?ла з бункером на чолі колони...
так что - ура, тварищи, одобряем и приветствуем парад на 9 мая в Москве.. желательно туда согнать тысяч 500.. а лучше - МИЛЬОН расейских солдат... парад так парад - посрамим Госдеп!!
Умом Россию не пойнять, дебіли, бл....ть!
чому я винен цих фєдєрастів жаліти???
В регионах России фиксируют рост числа преступлений в состоянии опьянения на фоне карантинных мер.
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На расеи все хорошо воруют и бухают как и их деды)
...А де Веселий Єнот?
Интересно будет ли он сам присутствовать на этом победобесии.