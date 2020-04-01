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 Ситуація із забезпеченням медичних закладів непроста, - Кличко перевірив інфекційне відділення Київської міської лікарні №9. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко продовжує перевіряти лікарні столиці, де лікують хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-пресконфренції і продемонстрував відео, яке зняв на телефон в інфекційному відділенні міської клінічної лікарні №9.

"Ситуацію із забезпеченням медзакладів я знаю і перевіряю. Так, вона непроста. Сьогодні проблеми з логістикою, доставкою медзасобів, з високими цінами. Нестача елементарних засобів захисту сьогодні гостра навіть у таких країнах, як США, Німеччина, Італія та Іспанія. Але ми робимо в цій ситуації все, що в наших можливостях. І надаємо картину про реальний стан справ, - підкреслив Кличко. - Я не перестану дякувати нашим лікарям і медсестрам, підтримувати їх. Бо їм сьогодні найскладніше і найнебезпечніше. Медзаклади столиці, що ми оновлюємо останніми роками, - і відремонтували вже немало, - ще не всі мають європейський вигляд. Але наші лікарі роблять усе, щоб рятувати здоров’я і життя людей. І місто продовжить розвивати медичну сферу", - сказав мер Києва.

Він підкреслив, що сьогодні місто робить усе, щоб забезпечити столичних медиків усім необхідним для їхнього захисту. А медичні заклади - обладнанням, ліками і витратними матеріалами.

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"Сьогодні в лікарнях, - зокрема, тих, де лікують хворих на коронавірус, -необхідне є. Але цих засобів потрібно багато і постійно. І ми працюємо, щоб поповнювати запаси. Наприклад, сьогодні в медзаклади буде розподілений отриманий вчора вантаж, що замовило раніше місто. - 400 тисяч медичних масок, витратні матеріали. Ще очікуємо захисні костюми для лікарів, респіратори, партію тестів", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, як повідомив раніше мер столиці, на сьогодні кількість киян, у яких підтверджено діагноз COVID-19, становить 132 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185955
 
 
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Дивно це все... медицини по факту не має, а ситуація не проста...
може це якось одне із одним пов'язано?

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пусть озк одевает. а то он на параше был намедни случай - одного из ****** послали в клинику обнулённую версию попиарить, а оно взяло и главврача заразило.
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Если бы Кличко хренью не страдал, а с февраля что-то делал- сегодня бы в больницах была бы совершенно другая ситуация.
Но для этого же нужны мозги?
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Непобачив костюмів біозахисту Ситуація із забезпеченням медичних закладів непроста, - Кличко перевірив інфекційне відділення Київської міської лікарні №9 - Цензор.НЕТ 94 Ситуація -Ніяка
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Не надо валить все на Кличко, при всех его недостатках, действительно он много делает для медицины, "папередники" за все годы независимости довели ее до "ручки", а все сейчас хотят чтобы он сделал все и сразу и решил накопившиеся проблемы. Думаю, что если он продолжит уделять такое внимание медучреждениям Киева, то мы действительно получим европейский уровень медобслуживания. Одновременно, хочу отметить, что часть медперсонала, в силу обстоятельств, не готова работать в современных медучреждениях, из за сложности поступающего современного оборудования, а также привычки работать как в "совке", это передается по наследству к сожалению,нужно менять систему их подготовки и естественно денежное содержание при это некоторым придется оставить работу которая не по душе.
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Как показывают люди с карантинов в своих роликах, ситуация с обеспечением медучреждений никакая.
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