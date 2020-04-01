 Ситуація із забезпеченням медичних закладів непроста, - Кличко перевірив інфекційне відділення Київської міської лікарні №9. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-пресконфренції і продемонстрував відео, яке зняв на телефон в інфекційному відділенні міської клінічної лікарні №9.

"Ситуацію із забезпеченням медзакладів я знаю і перевіряю. Так, вона непроста. Сьогодні проблеми з логістикою, доставкою медзасобів, з високими цінами. Нестача елементарних засобів захисту сьогодні гостра навіть у таких країнах, як США, Німеччина, Італія та Іспанія. Але ми робимо в цій ситуації все, що в наших можливостях. І надаємо картину про реальний стан справ, - підкреслив Кличко. - Я не перестану дякувати нашим лікарям і медсестрам, підтримувати їх. Бо їм сьогодні найскладніше і найнебезпечніше. Медзаклади столиці, що ми оновлюємо останніми роками, - і відремонтували вже немало, - ще не всі мають європейський вигляд. Але наші лікарі роблять усе, щоб рятувати здоров’я і життя людей. І місто продовжить розвивати медичну сферу", - сказав мер Києва.

Він підкреслив, що сьогодні місто робить усе, щоб забезпечити столичних медиків усім необхідним для їхнього захисту. А медичні заклади - обладнанням, ліками і витратними матеріалами.

Також читайте: Київ не відкриватиме продуктові ринки, - Кличко. ВІДЕО

"Сьогодні в лікарнях, - зокрема, тих, де лікують хворих на коронавірус, -необхідне є. Але цих засобів потрібно багато і постійно. І ми працюємо, щоб поповнювати запаси. Наприклад, сьогодні в медзаклади буде розподілений отриманий вчора вантаж, що замовило раніше місто. - 400 тисяч медичних масок, витратні матеріали. Ще очікуємо захисні костюми для лікарів, респіратори, партію тестів", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, як повідомив раніше мер столиці, на сьогодні кількість киян, у яких підтверджено діагноз COVID-19, становить 132 особи.