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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
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 Київ не відкриватиме продуктові ринки, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця відновить роботу продовольчих ринків лише за умови поліпшення епідеміологічної ситуації.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тим, ​​хто обговорює тему можливості відкриття ринків ... зазначу: Київ ринки не відкриватиме! Це станеться лише за умови поліпшення ситуації в столиці", - сказав Кличко.

31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботу попри запроваджений карантин у країні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185945
 
 
 Топ коментарі
 
ну, да на улице же больше шансов заболеть, чем в маркете
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Так, сьогодні професіональний день нашого президента. Треба його вітати.
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Так повно людей на вулицях Києва, а заразитися легше в маркетах.
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ну, да на улице же больше шансов заболеть, чем в маркете
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Или в десятиметровой будке генделыка "Продукти" возле ближайшей остановки
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В приличных маркетах регулярная дезинфекция и проветривание помещения, выдача антисептика и перчаток на входе, без маски не пускают и все продавцы ходят в них. Что из этого будет на рынке?
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Вчера купил в Ашане по 119. По виду смотрится хорошо.
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Вчора була стаття, що ринки відкрили і я ходив перевіряти. Ринки виявилися закритими, а працюють маркети, Космо, аптеки, хлібні кіоски...
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самый большой мэр оказался самым перепуганым
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Так, сьогодні професіональний день нашого президента. Треба його вітати.
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на время карантина нужно закрывать города что бы не шастали.
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Люди приздоровому глузді розуміють небезпеку відкритих ринків.
Не знаю лишень який бовдур просунув цю ідею.
Певно Одеса та Харків.
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Во многих сельских семьях получить наличку можно только продавая молоко на молочарню, а если нет коровы, которая стоит штуку баксов, единственный способ продать курочку на базаре. Если не будет денег, то селянину просто нечем будем заплатить за реформированную цену на газ. А там вам не здесь. Мгновенно приедут из облэнерго, которые принадлежат олигархам, яких більше не буде (П.Порошенко) и отрежут трубу. Ось така фігня, малята
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Це та курочка, яка добре несла яйця та її би не зарізали, якщо би вона не здохла?
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ні! це історія про котика, який став кроліком.
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Історія котика, який став кроликом була у москві та про це писав Гиляровський. А історія курки була в Україні пізніше. Тому це дві різні історії.
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Так повно людей на вулицях Києва, а заразитися легше в маркетах.
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а чому вони вдома не сидять ?
поки масово коронавірусними не стали ?
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Так і я не сидів зранку. Всім щось треба. Але на дорогах Києва повно автівок, навіть є пробки.
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Так і міланцям щось треба, але вони сидять по хатах .
Інакше це триватиме ВІЧНО
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Так я писав, що після операції я вже перехворів ГРВІ, тому не боюся🤗
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Нет, не вечно . Пока все не пропустят этот вирус через себя. Ну а потом он останется в человеческой популяции безобидным вирусенком...
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так, вони і преза-жартівника обрали.
тепер от не нарегочуться.
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а що? нормальний Президент! ..Батько народу.
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Конечно, всё для лоббирования картельных сговоров владельцев супермаркетов.....Лимоны по 100 грв. и т.п.
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В маркете чеснок за день вырос со 150 грн/кг до 179,99 грн/кр.
Вот Вам и рынок.
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ну так правильно - немає конкуренції з базаром
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А пару недель назад, до закрытия, я на рынке видел его по 80грн., а на Лисавой, на колхозном рынке у бабулек он и по 50 был.
Теперь они руки будут потирать... по 180... Київ не відкриватиме продуктові ринки, - Кличко - Цензор.НЕТ 7434
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Ну и правильно. Те, кто сейчас требуют открыть рынки уже завтра будут вас обвинять в своих болезнях. Они так устроенны и их большинство.
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Что там вообще на этих рынках делать? Все есть в супермаркетах. На рынках до коронавируса антисанитария была.
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Я только что принёс домой полтора литра "антисанитарии" - молочница молоко привезла из села... Цельного... По цене равно стоимости "белой воды" в супермаркете...
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Я бы не рисковал так. Хотя, молоко можно прокипятить. А вот к примеру сметану, творог уже нет..
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У меня "цепочка" маленькая : корова - хозяйка - бутылка - Я. У хозяйки две коровы и конкретный круг покупателей - "случайные" люди не покупают... Им просто не хватает... В супермаркете : корова - доярка - бидон - цистерна - молокозавод - грузчики в магазине - покупатели - продавцы - Я... Разницу улавливаете? И качество домашнего и магазинного - "небо и земля"... Жена сейчас поставила тесто - будет печь слоёные булочки с чесноком и луком... Горячие булочки с холодным молоком - ВКУСНЯТИНА!!!
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Я теж сир (творог) брав у знайомих на ринку.
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А вот рецептом теста мои заинтересовались. Вы бы выложили, а? Уверен, многие будут благодарны.
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Булочки луково-чесночные.
· Тесто готовое - 220 г
· Масло сливочное - 4 ст ложки
· Чеснок - 2 зубчика
· Укроп - 1 ст ложка
· Зеленый лук - 1 ст ложка
· Соль крупного помола - 1-2 ст ложки
Способ приготовления
1. Духовку предварительно нагреваем до 200°С. Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем его со сливочным маслом, укропом и луком.
2. Тонко раскатываем тесто и наносим на него ровным слоем приготовленную смесь.
3. Скручиваем тесто в рулет и нарезаем его на 6 равных частей. Выкладываем их на противень, смазанный маслом, и присыпаем солью.
4. Выпекаем около 20 минут до золотисто-коричневой корочки. Готовые булочки посыпаем мелко нарезанным укропом. Это "базовый" рецепт. Я вместо сливочного масла предпочитаю смалец, а противень застилаю пергаментной бумагой и смазываю маслом подсолнечным. (При выкладывании булочек на противень желательно их нижнюю часть макнуть в муку - меньше будут, при выпекании, прилипать к бумаге...).
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Забыл уточнить - 6 свежих горячих булочек съедаются одним человеком за один присест... На противень помещается 18 штук...
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Нет, я разницу между "корова - доярка - бидон - цистерна - молокозавод - грузчики в магазине - покупатели - продавцы" не уловил. Пакет молока обработать спиртом. Само молоко пастеризованное. Если молоко разлили четыре дня назад (смотрим дату на упаковке), то коронавируса внутри нет. А вот бабушка-доярка, или продавец на рынке могут быть зараженными и когда подоено молоко и разлито не ясно. Скорее всего один-два дня тому назад...
В общем, каждому свое..
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Блін , проблеми ...
На кожен ринок 1 (один) наряд у складі :
1.медик в повному костюмі з пірометром - заодно температуру поміряє,
2.здоровий мент з резиновою палицею - тут усе зрозуміло )
3.миршавенький мент з пачкою штрафних квитанцій в одній руці та ручкою у другій .

І буде порядок !

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Дайте уже этим голодным , что-нибудь в рот....
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ну ну. по ул. Зодчих 46-58, торговля и не прекращалась . торгуют с нарушениями всех санитарных норм, даже не смотря на корона вирус
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