 Київ не відкриватиме продуктові ринки, - Кличко. ВIДЕО

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тим, ​​хто обговорює тему можливості відкриття ринків ... зазначу: Київ ринки не відкриватиме! Це станеться лише за умови поліпшення ситуації в столиці", - сказав Кличко.

31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботу попри запроваджений карантин у країні.

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