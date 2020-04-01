 Київ не відкриватиме продуктові ринки, - Кличко. ВIДЕО

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків ... зазначу: Київ ринки не відкриватиме! Це станеться лише за умови поліпшення ситуації в столиці", - сказав Кличко.
31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботу попри запроваджений карантин у країні.
Не знаю лишень який бовдур просунув цю ідею.
Певно Одеса та Харків.
поки масово коронавірусними не стали ?
Інакше це триватиме ВІЧНО
тепер от не нарегочуться.
Вот Вам и рынок.
Теперь они руки будут потирать... по 180...
· Тесто готовое - 220 г
· Масло сливочное - 4 ст ложки
· Чеснок - 2 зубчика
· Укроп - 1 ст ложка
· Зеленый лук - 1 ст ложка
· Соль крупного помола - 1-2 ст ложки
Способ приготовления
1. Духовку предварительно нагреваем до 200°С. Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем его со сливочным маслом, укропом и луком.
2. Тонко раскатываем тесто и наносим на него ровным слоем приготовленную смесь.
3. Скручиваем тесто в рулет и нарезаем его на 6 равных частей. Выкладываем их на противень, смазанный маслом, и присыпаем солью.
4. Выпекаем около 20 минут до золотисто-коричневой корочки. Готовые булочки посыпаем мелко нарезанным укропом. Это "базовый" рецепт. Я вместо сливочного масла предпочитаю смалец, а противень застилаю пергаментной бумагой и смазываю маслом подсолнечным. (При выкладывании булочек на противень желательно их нижнюю часть макнуть в муку - меньше будут, при выпекании, прилипать к бумаге...).
В общем, каждому свое..
На кожен ринок 1 (один) наряд у складі :
1.медик в повному костюмі з пірометром - заодно температуру поміряє,
2.здоровий мент з резиновою палицею - тут усе зрозуміло )
3.миршавенький мент з пачкою штрафних квитанцій в одній руці та ручкою у другій .
І буде порядок !