 ПЛР-тести і засоби захисту, доставлені вчора з Китаю, вже розподілені у регіони, - МОЗ. ВIДЕО

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора в Бориспіль прибув черговий літак із Китаю, який доставив нам нову партію тестів ПЛР, що дозволяють провести дослідження близько 100 тисячам пацієнтів. Також у вантажі були захисні окуляри і щитки, костюми біологічного захисту. Весь вантаж уже розподілений, роз'їхався в структурні підрозділи охорони здоров'я та найближчим часом буде переданий на допомогу нашим медичним працівникам", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що 31 березня також була проведена онлайн-зустріч за участю Президента з керівниками ОДА, головами обласних рад, мерами міст, на якій обговорювалися питання підготовки та ролі органів місцевого самоврядування у протидії поширенню COVID-19.

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"За результатами цієї наради я можу сказати, що близько 3 млрд 700 млн грн спрямовані на регіональному рівні для здійснення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби, з них 732 млн грн вже витрачені. Вся решта суми - укладаються договори і очікуються найближчим часом поставки медобладнання, засобів індивідуального захисту, устаткування для лабораторій. А також ці кошти будуть виділятися на преміювання тих співробітників, які беруть участь в протидіях поширенню коронавірусної хвороби", - сказав Л Яшко.

"Ми зробимо все можливе, щоб медики мали засоби індивідуального захисту в повному достатку. Ми перестали кивати знизу нагору, зверху вниз, ми робимо справу комплексно, і медичні працівники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - сказав він.