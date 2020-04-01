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 ПЛР-тести і засоби захисту, доставлені вчора з Китаю, вже розподілені у регіони, - МОЗ. ВIДЕО

Медичний вантаж, який прибув з Китаю в Україну 31 березня, вже розподілено по регіонах.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора в Бориспіль прибув черговий літак із Китаю, який доставив нам нову партію тестів ПЛР, що дозволяють провести дослідження близько 100 тисячам пацієнтів. Також у вантажі були захисні окуляри і щитки, костюми біологічного захисту. Весь вантаж уже розподілений, роз'їхався в структурні підрозділи охорони здоров'я та найближчим часом буде переданий на допомогу нашим медичним працівникам", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що 31 березня також була проведена онлайн-зустріч за участю Президента з керівниками ОДА, головами обласних рад, мерами міст, на якій обговорювалися питання підготовки та ролі органів місцевого самоврядування у протидії поширенню COVID-19.

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"За результатами цієї наради я можу сказати, що близько 3 млрд 700 млн грн спрямовані на регіональному рівні для здійснення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби, з них 732 млн грн вже витрачені. Вся решта суми - укладаються договори і очікуються найближчим часом поставки медобладнання, засобів індивідуального захисту, устаткування для лабораторій. А також ці кошти будуть виділятися на преміювання тих співробітників, які беруть участь в протидіях поширенню коронавірусної хвороби", - сказав Л Яшко.

"Ми зробимо все можливе, щоб медики мали засоби індивідуального захисту в повному достатку. Ми перестали кивати знизу нагору, зверху вниз, ми робимо справу комплексно, і медичні працівники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185930
 
 
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Надеюсь в донецк и луганск они не попадут и боевые ордиловцы все сконают от гриппа и орви ПЦР-тесты и средства защиты, доставленные вчера из Китая, уже распределены по регионам, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2310
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малая часть, а остальное свободно разгуливает в интернете по договорной цене
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Старо предание да верится с трудом. Давай бухгалтерию зелень джетализированая кому сколько и когда. Иначе это очередная постановка.
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Поставки майже кожен день, а по лікарнях ні фіга нема.
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