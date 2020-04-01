 "Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його звернення на своїй сторінці в youtube опублікував брат - мер Києва Віталій Кличко.
"У нинішній кризі і виклику, через який проходить увесь світ, головний принцип: якщо ти вдома, значить - захищений. І я не перебільшую! Полетівши туди, де спалах пандемії, я сьогодні далеко від України. І змушений поки залишатися тут. Але я подумки з вами - на Батьківщині. Сьогодні складна ситуація всюди. У Сполучених Штатах вірус лютує і стрімко поширюється. Введено жорсткі обмежувальні заходи. Багато хворих і, на жаль, багато людей померли. Їхня кількість зростає в прогресії ... Я не хочу, щоб Україну біда торкнулася в такому масштабі. Головне, що потрібно робити - дотримуватися запобіжних заходів і обмеження. Я знаю, що мер Києва сьогодні робить усе, щоб місто не було охоплено вірусом! Допоможіть йому! Допоможіть врятувати себе! Врятувати своє місто. І, повірте, коли вам кажуть залишатися вдома, це значить - врятувати себе! Інакше масштаби трагедії, яка розгортається, будуть катастрофічними. Бережіть себе! Залишайтеся вдома. Повірте, жодна зустріч не варта того, щоб поставити на ваги своє життя!" - сказав Володимир Кличко.
Человек дома. Он не инсташлюха, чтобы накладывать макияж и ставить свет.
😁😁
Делает, что может, молодец.
...
Ще одне - мабуть мені здалося, що за братуху масу тягне. )
Интересные сводки начинают поступать в последнее время из Европы. Конечно же, касающиеся темы распространения коронавируса, но несколько под иным контекстом - информационным.
Так, например, в Болгарии прокуратура Софии возбудила уголовное дело против лидера политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова за то, что он распространял неправдивую, панического характера информацию о коронавирусе,
Примечательно, что партия «Возрождение» выступает за выход Болгарии из состава ЕС и НАТО, а также переориентацию внешней политики страны на Россию. Разумеется, взгляды представителей данной политической силы исключительно пророссийские.
Вместе с тем, в Черногории, известной чрезмерной активностью российской агентуры и где местным спецслужбам покой только снится, была задержана гражданка России за распространение фейков про коронавирус. Данная персона через социальные сети распространяла панические сообщения о масштабах эпидемии COVID-19 в Черногории, о заражении тысячи человек и инфицированных сотрудниках в отеле её проживания.
И вот в ЕС уже открыто говорят о том, что Россия развернула против европейского сообщества настоящую коронавирусную информационную войну. Не может быть! Неужели это та самая Россия, что ринулась помогать «брошенной на произвол судьбы» Италии?
В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что: «Я считаю, что в структурах Еврокомиссии в области кибербезопасности должна быть усилена борьба с фейковыми новостями».
Пресс-секретарь ЕК Петер Стано поддержал главу Еврокомиссии и отметил, дословно: «Мы заметили, что наблюдается рост таких действий за пределами ЕС, среди других стран, особенно из России или из центров, которые работают при поддержке России, или иным образом связаны с прокремлевскими источниками».
Из заключения Европейской комиссии следует, что российские СМИ провели широкую дезинформационную кампанию против Запада, с целью распространения панических настроений и всплеска недоверия как к правительствам стран - членов ЕС, так и к самому ЕС, как неспособному обеспечить безопасность граждан.
Собственно, радует, что диверсионная деятельность российских ИПСО в Европе была отмечена, хотя и с запозданием. Но ЕС стал реагировать на эту угрозу, не откладывая её на потом. По крайней мере, это говорит о том, что в Брюсселе прекрасно осознают реальную опасность, которую представляет Россия для Запада и общеевропейских ценностей. Осталось только это донести до рядовых, среднестатистических европейцев, по-прежнему живущих в мире иллюзий, среди хрустальных дворцов и в очках с толстыми розовыми линзами.
...
вместо достойных врачей, ментов, учителей, инженеров и прочих НУЖНЫХ профессий...
сначала заразили, а теперь советы дают...
сиди там и не отсвечивай...
Владимиру - респект! Это вам не РПЦшный шизофреник.