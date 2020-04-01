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Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події, Суспільство
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Все про:Івано-Франківськ (154) карантин (1775) породілля (5) Марцінків (21) COVID-19 (2586) коронавірус (1306)

 У померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили коронавірус, - мер Марцінків. ВIДЕО

В Івано-Франківську підтверджений 41 випадок інфікування коронавірусом, з них три - летальні.

Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в нашій області підтверджено 41 випадок (коронавірусу. - Ред.), З них 3 - летальні. Вчора також були підтверджені 5 випадків, з них один летальний. Йдеться про ту жінку, яка померла в пологовому будинку: на жаль, коронавірус підтверджений. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи вживати", - повідомив він, зазначивши що існує загроза для вагітних і породіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кожному пологовому будинку передбачено ізолятори, які зможуть приймати породіль із COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Разом з тим він повідомив, що у 14 жителів Івано-Франківська лабораторно підтверджений коронавірус. Крім того, за допомогою швидких тестів коронавірус виявили у 75 мешканців.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я в Івано-Франківській області підтверджені 64 випадки захворювання на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185906
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понял, что главная мера собственной безопасности - это "держись подальше от врачей и больниц" У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 9350
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Но запишут в статистику по коронавирусу смерть. Походу в Италии всех так же подряд, даже похибших в дтп, и если есть есть корона: корона, так корона...
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Зато удобно: скоко у нас акушеры угробили рожениц до коронавируса? Зато теперь их криворукость можна будет списать на вирусы...
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Я так понял, что главная мера собственной безопасности - это "держись подальше от врачей и больниц" У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 9350
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мер так радостно расказивает - прям празник унего какойто
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нарешті помітять,зіркова хвилина, в презерватива перейняв
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Звісно по ******, - померла від пологів. Мерзенність владних дегенеративних блазнів....
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Но запишут в статистику по коронавирусу смерть. Походу в Италии всех так же подряд, даже похибших в дтп, и если есть есть корона: корона, так корона...
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Зато удобно: скоко у нас акушеры угробили рожениц до коронавируса? Зато теперь их криворукость можна будет списать на вирусы...
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Вот ведь, а китайцы не додумались, что упавшего на дороге от коронавируса можно автомобилем переехать и записать как жертву ДТП. Или додумались? Весь мир с большим подозрением оценивает статистику Китая. Это как в СССР - от гриппа не умирал никто. По официальной статистике.
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И что характерно: в Китае на улице падали, а в Италии не падали. Не странно?
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А откуда Вы знаете, что в Италии не падали? Отсутствие доказательств не есть доказательством отсутствия.
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Так то моє рідне місто - час від часу там бував, знаю цього мудака у нього другі проблеми: свій бруковічний заводик який поставляв бруківку всьому місту би не втратити ... А так в Франківську жодного лікаря не посадили за халатність ...
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Ну, не знаю щодо "мудака"...
Я там також бував - саме красиве місто в Україні, яке я бачив.
Європа.
Імхо, мер на своєму місті.
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" Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать"
Источник: https://censor.net.ua/n3185906

Какие меры?
Сжечь центр.
Без шуток, если там столько зараженных и вирус столь опасен, то от него будет не избавится и центр необходимо сжечь.
Как следовало сжечь роддома в СССР, сплошь зараженные золотистым стафилококком.

После чего строить совершенно новые, чистые центры.
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Австралийские методы - "все сжечь", нам не подходят.
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Почему же "австралийские"?
Антисанитария может быть очень полезна.
Например, в частном госпитале города Мельбурна Кабрини в 2004 году после операции язаразилась корью. И всего то пролежала 1 день, а вот как "удачно".

В том же госпитале моего мужа после операции, вместе с другими проперированными, поместили два года назад в одну палату с больным пневмонией.
Тогда же, чутку позже, госпиталь перестал принимать больных из-за заражения пациентов, лежавших в госпитале, гриппом.
Сейчас планируют размешать в этом госпитале больных коронавирусом.
Также планируется размешать в частных госпиталях заключенных (уголовников из мест заключения), зараженных коронавирусом, для карантина.
То есть платящие деньги больные (повторяю, госпиталь частный) за свои деньги получат не только вирус, но и уголовника на соседней койке.
Я Вы говориете, что "сжечь" - это австралийский опыт.
Ни в коем случае, частный госпиталь Кабрини, как источник заразы, только начинает свой славный путь к банкротству.
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С роддомами поступили умнее - запустили дикий стафилококк, как во всем нормальном мире.
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На этом эра больничного стафилококка закончилась.
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Tut ******* dlia novorozdionix eto gosudarstveni rod dom.Vsio novoje kak i dolzno bit
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Так померла,ж від пологів...Інтерпретація Мінзнищення
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Как легко и просто запугать население, которое не знает разницы между "у покойницы обнаружен вирус" и "умерла от последствий заражения вирусом".
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Без коронавируса она могла бы выжить. Коронавирус бьет по всему организму, страдают все органы. А роды - сумасшедшая нагрузка.
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Но, таким свойством обладает любой вирус ОРВИ, например. Разве об этом сообщают в новостях ? Человечество совсем рехнулось на этом вирусе.
В таких ситуациях, в цивилизованных странах просто делают кесарево, а не заставляют больную женщину мучиться.
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Не любой. COVID-19 не грипп и не коронавирус в его чистом виде. Это оружие, создававшееся для того, чтобы убивать. Это ВИЧ, вмонтированный в коронавирус, ВИЧ для смертельности, коронавирус для заразности. Должно быть, не окончательный вариант - утечка могла быть случайной - но он сильно опаснее гриппа. И мы не знаем для чего он вообще разрабатывался. Может быть, для бессимптомного течения. Для отдаленных последствий.
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Это слишком специальный разговор, и во многом гипотетичный. На настоящий момент вокруг него раздута неслыханная в мире истерия, не имеющая никакого отношения к вирусу. Гораздо больше похоже на прикрытие для разборок между основными финансовыми кланами планеты.
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У нас в Австралии 21 (двадцать один) умерший; все - глубокие старики.
Нас всех уже заперли на де-факто домашний арест. И сегодня вот опять заголовок в газете: "Stricter restrictions 'a possibility' as national death toll rises to 21"
Очевидно, никакого отношения к вирусу это не имеет. Куда ещё строже-то ? Двери заварить, как в Китае ? Судя по комментариям в прессе, население понемногу звереть начинает.
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Какое же ты тупое ! У тебя тоже патология - это отсутствие мозга ! Какая страна будет , что бы "просто запугать население " ложить свою экономику ? И об умерших с патологиями , они до этого жили , пили таблеточки , принимали процедуры , пока не заразились этой гадостью . И дальше продолжали бы жить . Весь мир хотят запугать короновирусом , один ты герой не пуганый идиот . Перед тем как человека ложат в отделение , ему делают тест на короновирус , по крайней мере здесь , и ни кто не пытается списать все на эту заразу .
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акая страна будет , что бы "просто запугать население " ложить свою экономику ?


Дело в том что СМИ не принадлежат правительствам. Они могут раздуть любую ерунду до состояния апокалипсиса. Как это сейчас и происходит с макароно-вирусом.
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А скільки медперсоналу встигло заразитись?
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так могли всі...і крім персоналу ,ті хто в палаті і ті хто привозив і ті з ким дома була...
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Зараз здорові лікарі на вагу золота будуть
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За$ранцы, почему не сделали кесарево ?
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