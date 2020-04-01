 У померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили коронавірус, - мер Марцінків. ВIДЕО

Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в нашій області підтверджено 41 випадок (коронавірусу. - Ред.), З них 3 - летальні. Вчора також були підтверджені 5 випадків, з них один летальний. Йдеться про ту жінку, яка померла в пологовому будинку: на жаль, коронавірус підтверджений. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи вживати", - повідомив він, зазначивши що існує загроза для вагітних і породіль.
Разом з тим він повідомив, що у 14 жителів Івано-Франківська лабораторно підтверджений коронавірус. Крім того, за допомогою швидких тестів коронавірус виявили у 75 мешканців.
Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я в Івано-Франківській області підтверджені 64 випадки захворювання на коронавірус.
Я там також бував - саме красиве місто в Україні, яке я бачив.
Європа.
Імхо, мер на своєму місті.
Источник: https://censor.net.ua/n3185906
Какие меры?
Сжечь центр.
Без шуток, если там столько зараженных и вирус столь опасен, то от него будет не избавится и центр необходимо сжечь.
Как следовало сжечь роддома в СССР, сплошь зараженные золотистым стафилококком.
После чего строить совершенно новые, чистые центры.
Антисанитария может быть очень полезна.
Например, в частном госпитале города Мельбурна Кабрини в 2004 году после операции язаразилась корью. И всего то пролежала 1 день, а вот как "удачно".
В том же госпитале моего мужа после операции, вместе с другими проперированными, поместили два года назад в одну палату с больным пневмонией.
Тогда же, чутку позже, госпиталь перестал принимать больных из-за заражения пациентов, лежавших в госпитале, гриппом.
Сейчас планируют размешать в этом госпитале больных коронавирусом.
Также планируется размешать в частных госпиталях заключенных (уголовников из мест заключения), зараженных коронавирусом, для карантина.
То есть платящие деньги больные (повторяю, госпиталь частный) за свои деньги получат не только вирус, но и уголовника на соседней койке.
Я Вы говориете, что "сжечь" - это австралийский опыт.
Ни в коем случае, частный госпиталь Кабрини, как источник заразы, только начинает свой славный путь к банкротству.
Золотой стафилоккок.
В таких ситуациях, в цивилизованных странах просто делают кесарево, а не заставляют больную женщину мучиться.
Нас всех уже заперли на де-факто домашний арест. И сегодня вот опять заголовок в газете: "Stricter restrictions 'a possibility' as national death toll rises to 21"
Очевидно, никакого отношения к вирусу это не имеет. Куда ещё строже-то ? Двери заварить, как в Китае ? Судя по комментариям в прессе, население понемногу звереть начинает.
Дело в том что СМИ не принадлежат правительствам. Они могут раздуть любую ерунду до состояния апокалипсиса. Как это сейчас и происходит с макароно-вирусом.