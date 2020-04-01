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 "Наш головлікар сказав, що готовий до втрат", - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лікарі комунального закладу "Одеський обласний клінічний медичний центр" розповіли у відеозверненні до влади про брак персоналу, обладнання, витратних матеріалів та про відсутність протоколів лікування.

Звернення своїх колег опублікувала у Facebook лікарка Дарина Петрук, інформує Цензор.НЕТ. Записати його вони вирішили після того, як місцева преса опублікувала заяву головлікаря Вадима Шухтіна, що його лікарня готова прийняти хворих на коронавірус.

"Ми хочемо показати реальну картину, яка відбувається у нас. Перше: ми - лікарі-анестезіологи, і ми можемо сказати за своє відділення. У нас працює 6 лікарів-анестезіологів. За фактом має бути 12, але реально працюють 6. До того ж у нас залишилося 4 медсестри і 2 санітарки", - повідомляють лікарі.

Вони розповіли, що досі не отримали протокол про лікування, а апаратів ШВЛ у них удвічі менше заявлених.

"На сьогодні у нас, як і раніше, немає протоколу, як нам здійснювати лікування. І що стосується апаратів ШВЛ. Із заявлених 10 апаратів ШВЛ у нашому відділенні є реально п'ять, і три з них були до коронавірусу і запровадження карантину, а ще два прислали з БФ "Корпорація Монстрів"", - кажуть медики.

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"Крім апаратів, нам потрібні витратні матеріали, такі як інтубаційні маски, фільтри, трубки, катетери, системи, шприци. Чогось у нас взагалі немає, а чогось немає в достатній кількості. І ліків немає, якими ми маємо лікувати", - додали вони.

Засоби індивідуального захисту їм привезли волонтери з фонду БФ "Корпорація Монстрів" - 1000 масок, рукавички і 100 костюмів.

"Якщо ми почнемо працювати в режимі реальної інфекційної допомоги, то 100 костюмів нам вистачить рівно на 4 дні. ... У нас просто немає рук, щоб комусь допомогти. І наша лікарня ніяк не пристосована надавати допомогу інфекційним хворим", - кажуть медики.

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За словами лікарів, минулої п'ятниці, 27 березня, в лікарні побував епідеміолог і визнав її не готовою до прийому інфікованих коронавірусом хворих.

"Він повідомив, що лікарня не готова. Але нашого головного лікаря це абсолютно не цікавить. І від нього була відповідь, що він готовий до втрат", - заявили лікарі.

Одеський обласний клінічний медичний центр визначений як опорна лікарня для лікування пацієнтів з COVID-19. За даними Національної служби здоров'я України, в лікарні є 300 інфекційних ліжок з можливістю розгорнути додатково 20. Також клініка має 6 місць у відділенні інтенсивної терапії, 10 апаратів ШВЛ, 19 анестезіологів і 13 лікарів.

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За словами лікаря-анестезіолога Світлани Черненко, після публікації відеозвернення до лікарні привезли ще 1 апарат ШВЛ, повідомляє видання "УСИ-Одесса".

Заступник голови Одеської держадміністрації Віталій Свічинський заявив, що роботи в цій лікарні ще тивають, інформує сайт 048.ua. "Я розраховую, що медперсонал прийме цю ситуацію з гідністю і буде готовий прийняти удар першими", - сказав чиновник.

Наш головлікар сказав, що готовий до втрат, - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 01
Наш головлікар сказав, що готовий до втрат, - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 02
Наш головлікар сказав, що готовий до втрат, - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 03
Наш головлікар сказав, що готовий до втрат, - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 04
Наш головлікар сказав, що готовий до втрат, - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185858
 
 
 Топ коментарі
 
Терміново на Пасху потрібно запустити в країну ще 200000 !!!
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Нам всім треба розслабитися та готуватися до найгіршого. Хто виживе - той виживе. Рятувати хворих українців все одно немає кому та немає чим.

Бережіть себе, носіть маски, гумові рукавички, не забувайте обробляти спиртовим розчином смартфон, ключи, ручки дверей та свої ручки.
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Вот это по приколу и хуже не будет - так голосовали 90% жителей этого чудного города.
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Хм-м-м, интЭрЭсное кЫно получается... ААдЭский анестезиолог меньше, чем за сто баксов и ногу не поднимет.
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а в чем главврач не прав? лечить - всегда готовы, ну а не получится - дык вылечивать и не делать хуже никто не обещал... да и лучше навряд ли станет - "больницу будущего" сколько строили, без войны и эпидемий - и так и не начали.
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Если в испанских больницах 1 маску в день дают то что у нас ?В идеале у медиков шанс заявить о себе....да но вот неувязочка по совковой номенклатуре медики военнообязаные и их могут призвать как военнообязаных а за невыполнение приказа трибунал ...так что совок рулит и по сей день чы Пеця отменил этот Закон ?
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А у нас военное положение? Вы уже стоите в очереди в военкомат?
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опять пеця... "Наш головлікар сказав, що готовий до втрат", - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7271
больные на голову несчастные уб..людки... "Наш головлікар сказав, що готовий до втрат", - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4403
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шшшо ттты лепишь...какой трибунал... они принимали военную присягу??? Трибуналить он вздумал... отдай свой автомобиль, т.к. он также подлежит изъятию...
Чи Петя отменил какой закон? Дай ссылку, зелень
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Сотрудники Ровенского автомобильного ремонтного завода, который закреплен за государственным концерном «Укроборонпром» уже более года не получают зарплату. Сумма задолженности составляет более 4,6 миллионов гривен. Также не насчитывается стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд, коммунальные услуги отключены. Предприятие находится в критическом состоянии уже более десяти лет, но ни один из президентов и руководителей «Укроборонпрома» так и не смог решить проблему с задолженностями и восстановить нормальную работу производства.

Последней каплей, которая вынудила сотрудников завода снова заговорить о проблеме с максимально публично, стала информация о доходах (выплачиваемых вовремя) руководства госконцерна. В частности Мустафы Найема, который занимает должность советника директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромовичюса. Экс-депутат Верховной Рады за первые два месяца своей работы получил около полумиллиона гривен. В том числе за якобы «волонтерство».

«На нас не то что плюют, издеваются. Это плевок для всего коллектива», - заявил замдиректора госпредприятия Игорь Пархомчук .

Стоит отметить, что завод является одним из крупнейших должников за электроэнергию и отопление города Ровно. По этой причине люди, которые продолжают там работать, вынуждены делать это в холоде и просто не человеческих условиях.

Само предприятие осуществляет ремонт и переоборудование автомобильной и специальной техники для нужд Министерства обороны Украины. Так, в начале войны с оккупантами на востоке нашей страны завод отремонтировал и передал в войска первые технику (грузовики и один гусеничный тягач МТ-ЛБ, а позже завершил капитальный ремонт ещё двух МТ-ЛБ, которые были переданы в распоряжение одного из подразделений МВД. Кроме ремонта обе бронемашины прошли переоборудование: на каждую установили крепление для установки автоматического гранатомёта АГС-17.

Ещё в ноябре 2019 Президент Украины был очень удивлен низкими зарплатами на предприятиях оборонной отрасли, входящих в «Укроборонпром». В частности, на Харьковском авиационном заводе, заработная плата работника - 3,5 тысячи гривен. Задолженность по зарплатам - до 4 лет, а общая задолженность по зарплате заводов оборонного концерна по состоянию на 1 ноября 2019 достигла 463 миллионов гривен.

При этом заместителю гендиректора Государственного концерна «Укроборонпром» по вопросам взаимодействия с органами государственной власти - Мустафе Найему в декабре 2019 насчитали 486,5 тыс. гривен зарплаты. А сам гендиректор ГК «Укроборонпром» Абромавичюс предлагает увеличить свою зарплату в 18 раз. Для сравнения, средняя зарплата украинцев в прошлом году составила 10 500 гривен.

Остаются без ответа и вопросы не только по зарплатам в госконцерне. Например, в сентябре 2019 «Укроборонпром» заказал аудит в ООО «Бейкер Тилли Украина» почти на 30 млн.грн., а в январе 2020 еще на 12,6 млн.грн (финальная сумма сделки составила 7 миллионов). Всего на сумму более 42 миллионов гривен за аудиторские услуги, при том, что задолженность перед работниками предприятий концерна составляет почти полмиллиарда гривен. И без аудита очевидно, что первоочередной задачей является выплата долгов по зарплатам.

Напомним, на официальном интернет-представительстве Президента Украины Владимир Зеленского в соответствующем разделе опубликовали петицию об уменьшении заработной платы и премий руководителям государственных предприятий, в частности заместителю гендиректора «Укроборонпром» Мустафе Найему.
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Чем быстрее все переболеем, тем быстрее получим иммунитет и сохраним людей.
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И страну от зеленой плесени. Пока они не загнали в психоз населения для дерибана
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Они не правы на 100%!
После фразы "добрый день", слово "уважаемые", не ставится!
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Главврача надо приковать в одну комнату с заболевшими
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Взагалі то лікарня виглядає досить пристойно, у нас гірше.
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Вот именно. Палаты маленькие, как раз подходят под боксы для изоляции больных, все отремонтировано. Лекарства, средства защиты, ивл - можно привезти. И именно анестезиологи нужны для работы с этими аппаратами.

Это как в анекдоте про пожарника, которому работа нравится, если б еще не пожары
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Это обращение врачей - это в первую очередь нежелание принимать в своей больнице больных с диагнозом коронавирус. Речь в этом обращение не о том, что 'мы не можем', но в первую очередь - 'мы не хотим, мы анестезиологи, у нас ничего нет' Но и уходить не хотят, так как все мы наслышаны об 'альтруизме ' анестезиологов. 12 лет назад мне делали кесарево , анестезиологу платили 100 долларов, думаю, с тех пор ничего не изменилось.
В Одессе очень долго не могли заявить опорные больницы именно потому, что больницы футболили это решение, не желая принимать у себя больных.
Больница не приспособлена - а торговые центры приспособлены?
Сидят там клуши и ноют. В первую очередь у больницы есть главврач, к которому обязательно прилагается коррупция в гос клинике. Во-вторых, пришло время помогать городу. Третье, в каждой боль6ице есть деньги на счету- государство перечислило и нужноза протоколом и лекарствами обращаться в соответствующие инстанции.
Корпорация монстров - молодцы, бизнесмены Одессы помогают , закупают средства защиты и продукты, а как иначе?
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Ты -дура? Если бы не хотели, уволились. Все правильно они сказали. Лучше лить брехню как главврач? А если все врачи заболеют, кто вас, дебилов, будет лечить?
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Після "рехформ" "доктор смерть" - медицина всієї України в такому, а то і гіршому, стані.
Ну що ж - що "наскакали" те і маємо.
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В якому станi?

Нормальная больница. Их оттуда палкой не вышибешь этих анестезиологов. Просто не хотят они у себя при6имать больных с коронавирусом- вот в этом причина этого обращения. Из Италии были совсем другие фото отчаявшиеся врачей, падающих от усталости, но спасающих людей- здесь же что мы услышали? Сплошное нет. Но не услышали, что у них есть 5 ивл пока незадействованных, есть средства защиты на 4 дня для всех врачей- это тоже не ноль. То есть на первое время все есть.
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Запад облажался по самые помидоры. Это совки должны были героически умирать.
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Все таки я уверена, что это рашка создала этот сюрприз для человечества. На рынке в Ухани просто нет возможности найти источник заражения, поэтому им назначили летучую мышь, хотя там явно источник кремлевская крыса.

А запад справится. Сильные мира приложат максимум усилий для того, чтобы было найдено лечение и вакцина. И Украина справится. Это ж не первый карантин. Была чума, холера и тд - просто не было мирового масштаба и интернета.
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Зараз ще нічого... А що вони заспівають після пабєдабєсія?
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А давай те рыгозебильо не принимать ,пусть их быков лечит теперь -они такое любят
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Раньше большинство студентов учились "на врача", но некоторым медицинские знания были вовсе не интересны т. к они сразу шли "на главврача".
"Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8158
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Не думаю, что после таких смеКуечков ,и не только ваших, у медиков появится больше желания за 4тыщ гр рисковать собой и своими близкими ради вас...
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Как раз я не про врачей героев пишу, честь им и слава, а про некоторых полуграмотных карьеристов главврачей для которых главное показуха, и подать отчет наверх "как надо" Поверьте, я эту систему слишком хорошо знаю изнутри.
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Молодцы! Надо чтоб все больницы честно выступили -нарИд охренеет от масштабов писца...
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Так понятно и не является новостью то , что когда число зараженных достигнет все го то 10 тысяч, медицина Украины рухнет. ( хотя возможно я оптимист , и это произойдет раньше) И это только дело времени. Вот интересно жали, работали платили налоги.. а по итогу когда наконец понадобилась армия ее не оказалось, понадобилась медицина а ее то и нет.. За то олигархи, миллионеры, или просто очень богатые это у нас есть. Не велико достижение...
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Ну кто на такую мелочь внимание обратит. Тут земля пошла на продажу! А людишки тока мешают.
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Большинство "людишек" земли не имеют и не будут иметь. Так что, твои рассуждения мимо.
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Большинство и не надо, хватит тысяч 100 людей
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И все понимают, что такое положение практически по всем больницам!
Как показывает практика, в больницах люди работают на 1,5/2 ставки, т.е. количество врачей, медсестер, санитарок - примерно в 2 раза меньше!
Возраст медсестер и санитарок в основном в зоне риска - т.ч. они могут по увольняться нахрен, т.к. нет достаточно индивидуальных средств защиты.
Техника, если есть в наличии, может быть поломана или дышать на ладан...(
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А то что нет мед.препаратов, лекарств и расходного материала - это вообще пи...дец!
И это, что бы мы понимали, В ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ!
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Й так знищуватимуть лікарів й інфікованих "Наш головлікар сказав, що готовий до втрат", - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4172 А,як покидьки від влади,солодко виспівують....
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Самое дешевое для медиков, введите видео он лайн консультацию. Зачем мне идти в больницу, лучше 200 гривен оплатить конкретно врачу или помощь больнице. Разрешите сдавать семейному врачу деньги. Я спросил у своего врача, да ты шо главврач будет против. Если вся реформа через главврача, когда половину ты должен ему отдать, то зачем она была нужна
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На фото очень красиво,показушно подготовились к приему больных,но реальное плачевное состояние больницы показано на фото из антисептиком где название в начале 21-го века написано от руки.А палаты видимо для ВИП-персон.
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Наш комбат начистил медали,
Значит, хочет пойти в атаку,
Но он не пойдёт первым,
Прекрасно работает снайпер (с)
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В Харькове один заболевший зато контактировал с 15 врачами. Что за вип такой вернувшийся с Франции, когда там была пандемия. Каким рейсом он летел, все зашифровали, только не в мире интернета.
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позор позорный, а когда-то была отличная больница, сам несколько раз там лежал когда еще в ЧМП работал, все скурвилось и пере@блось, как говорил Жванецкий,- сколько еще нас должно умереть у него на столе, чтобы он прекратил поступать в медицинский...
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а кто то думал будет по другому?
в Украине если кто заболел, придётся лечится самому дома
это реальность, никуда его не примут и не повезут
на примере этой больницы так же и была построена вся предвыборная компания зеленского на тотальной лжи
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Люди, максимальна самоізоляція - завдання №1 для кожного, інакше буде пі*дєц...
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Дааааа, а без бабла и ни туда и ни сюда))))) А тут придется даром работать, да еще во планах, жертвовать собой, во засада, хоть заяву на увольнение пиши!)))
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На медицину виділяють десятки млрд.. а в лікарні шприців не має!!! Так скільки можна красти???
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супраниху в мЕнистры!!! Она умеет лечить бетоном! "Наш головлікар сказав, що готовий до втрат", - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7660От её вида мёртвые оживают,а живые помирают,таблетки что не лечат стают в 10 раз дороже,но один х.. не лечат.супраниху на инфекцию!!!!!!
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