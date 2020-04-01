 "Наш головлікар сказав, що готовий до втрат", - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Звернення своїх колег опублікувала у Facebook лікарка Дарина Петрук, інформує Цензор.НЕТ. Записати його вони вирішили після того, як місцева преса опублікувала заяву головлікаря Вадима Шухтіна, що його лікарня готова прийняти хворих на коронавірус.

"Ми хочемо показати реальну картину, яка відбувається у нас. Перше: ми - лікарі-анестезіологи, і ми можемо сказати за своє відділення. У нас працює 6 лікарів-анестезіологів. За фактом має бути 12, але реально працюють 6. До того ж у нас залишилося 4 медсестри і 2 санітарки", - повідомляють лікарі.

Вони розповіли, що досі не отримали протокол про лікування, а апаратів ШВЛ у них удвічі менше заявлених.

"На сьогодні у нас, як і раніше, немає протоколу, як нам здійснювати лікування. І що стосується апаратів ШВЛ. Із заявлених 10 апаратів ШВЛ у нашому відділенні є реально п'ять, і три з них були до коронавірусу і запровадження карантину, а ще два прислали з БФ "Корпорація Монстрів"", - кажуть медики.

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"Крім апаратів, нам потрібні витратні матеріали, такі як інтубаційні маски, фільтри, трубки, катетери, системи, шприци. Чогось у нас взагалі немає, а чогось немає в достатній кількості. І ліків немає, якими ми маємо лікувати", - додали вони.

Засоби індивідуального захисту їм привезли волонтери з фонду БФ "Корпорація Монстрів" - 1000 масок, рукавички і 100 костюмів.

"Якщо ми почнемо працювати в режимі реальної інфекційної допомоги, то 100 костюмів нам вистачить рівно на 4 дні. ... У нас просто немає рук, щоб комусь допомогти. І наша лікарня ніяк не пристосована надавати допомогу інфекційним хворим", - кажуть медики.

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За словами лікарів, минулої п'ятниці, 27 березня, в лікарні побував епідеміолог і визнав її не готовою до прийому інфікованих коронавірусом хворих.

"Він повідомив, що лікарня не готова. Але нашого головного лікаря це абсолютно не цікавить. І від нього була відповідь, що він готовий до втрат", - заявили лікарі.

Одеський обласний клінічний медичний центр визначений як опорна лікарня для лікування пацієнтів з COVID-19. За даними Національної служби здоров'я України, в лікарні є 300 інфекційних ліжок з можливістю розгорнути додатково 20. Також клініка має 6 місць у відділенні інтенсивної терапії, 10 апаратів ШВЛ, 19 анестезіологів і 13 лікарів.

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За словами лікаря-анестезіолога Світлани Черненко, після публікації відеозвернення до лікарні привезли ще 1 апарат ШВЛ, повідомляє видання "УСИ-Одесса".

Заступник голови Одеської держадміністрації Віталій Свічинський заявив, що роботи в цій лікарні ще тивають, інформує сайт 048.ua. "Я розраховую, що медперсонал прийме цю ситуацію з гідністю і буде готовий прийняти удар першими", - сказав чиновник.









