 "Наш головлікар сказав, що готовий до втрат", - медики з Одеси заявляють, що не зможуть прийняти навіть першу хвилю хворих на COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Звернення своїх колег опублікувала у Facebook лікарка Дарина Петрук, інформує Цензор.НЕТ. Записати його вони вирішили після того, як місцева преса опублікувала заяву головлікаря Вадима Шухтіна, що його лікарня готова прийняти хворих на коронавірус.
"Ми хочемо показати реальну картину, яка відбувається у нас. Перше: ми - лікарі-анестезіологи, і ми можемо сказати за своє відділення. У нас працює 6 лікарів-анестезіологів. За фактом має бути 12, але реально працюють 6. До того ж у нас залишилося 4 медсестри і 2 санітарки", - повідомляють лікарі.
Вони розповіли, що досі не отримали протокол про лікування, а апаратів ШВЛ у них удвічі менше заявлених.
"На сьогодні у нас, як і раніше, немає протоколу, як нам здійснювати лікування. І що стосується апаратів ШВЛ. Із заявлених 10 апаратів ШВЛ у нашому відділенні є реально п'ять, і три з них були до коронавірусу і запровадження карантину, а ще два прислали з БФ "Корпорація Монстрів"", - кажуть медики.
"Крім апаратів, нам потрібні витратні матеріали, такі як інтубаційні маски, фільтри, трубки, катетери, системи, шприци. Чогось у нас взагалі немає, а чогось немає в достатній кількості. І ліків немає, якими ми маємо лікувати", - додали вони.
Засоби індивідуального захисту їм привезли волонтери з фонду БФ "Корпорація Монстрів" - 1000 масок, рукавички і 100 костюмів.
"Якщо ми почнемо працювати в режимі реальної інфекційної допомоги, то 100 костюмів нам вистачить рівно на 4 дні. ... У нас просто немає рук, щоб комусь допомогти. І наша лікарня ніяк не пристосована надавати допомогу інфекційним хворим", - кажуть медики.
За словами лікарів, минулої п'ятниці, 27 березня, в лікарні побував епідеміолог і визнав її не готовою до прийому інфікованих коронавірусом хворих.
"Він повідомив, що лікарня не готова. Але нашого головного лікаря це абсолютно не цікавить. І від нього була відповідь, що він готовий до втрат", - заявили лікарі.
Одеський обласний клінічний медичний центр визначений як опорна лікарня для лікування пацієнтів з COVID-19. За даними Національної служби здоров'я України, в лікарні є 300 інфекційних ліжок з можливістю розгорнути додатково 20. Також клініка має 6 місць у відділенні інтенсивної терапії, 10 апаратів ШВЛ, 19 анестезіологів і 13 лікарів.
За словами лікаря-анестезіолога Світлани Черненко, після публікації відеозвернення до лікарні привезли ще 1 апарат ШВЛ, повідомляє видання "УСИ-Одесса".
Заступник голови Одеської держадміністрації Віталій Свічинський заявив, що роботи в цій лікарні ще тивають, інформує сайт 048.ua. "Я розраховую, що медперсонал прийме цю ситуацію з гідністю і буде готовий прийняти удар першими", - сказав чиновник.
больные на голову несчастные уб..людки...
Чи Петя отменил какой закон? Дай ссылку, зелень
Последней каплей, которая вынудила сотрудников завода снова заговорить о проблеме с максимально публично, стала информация о доходах (выплачиваемых вовремя) руководства госконцерна. В частности Мустафы Найема, который занимает должность советника директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромовичюса. Экс-депутат Верховной Рады за первые два месяца своей работы получил около полумиллиона гривен. В том числе за якобы «волонтерство».
«На нас не то что плюют, издеваются. Это плевок для всего коллектива», - заявил замдиректора госпредприятия Игорь Пархомчук .
Стоит отметить, что завод является одним из крупнейших должников за электроэнергию и отопление города Ровно. По этой причине люди, которые продолжают там работать, вынуждены делать это в холоде и просто не человеческих условиях.
Само предприятие осуществляет ремонт и переоборудование автомобильной и специальной техники для нужд Министерства обороны Украины. Так, в начале войны с оккупантами на востоке нашей страны завод отремонтировал и передал в войска первые технику (грузовики и один гусеничный тягач МТ-ЛБ, а позже завершил капитальный ремонт ещё двух МТ-ЛБ, которые были переданы в распоряжение одного из подразделений МВД. Кроме ремонта обе бронемашины прошли переоборудование: на каждую установили крепление для установки автоматического гранатомёта АГС-17.
Ещё в ноябре 2019 Президент Украины был очень удивлен низкими зарплатами на предприятиях оборонной отрасли, входящих в «Укроборонпром». В частности, на Харьковском авиационном заводе, заработная плата работника - 3,5 тысячи гривен. Задолженность по зарплатам - до 4 лет, а общая задолженность по зарплате заводов оборонного концерна по состоянию на 1 ноября 2019 достигла 463 миллионов гривен.
При этом заместителю гендиректора Государственного концерна «Укроборонпром» по вопросам взаимодействия с органами государственной власти - Мустафе Найему в декабре 2019 насчитали 486,5 тыс. гривен зарплаты. А сам гендиректор ГК «Укроборонпром» Абромавичюс предлагает увеличить свою зарплату в 18 раз. Для сравнения, средняя зарплата украинцев в прошлом году составила 10 500 гривен.
Остаются без ответа и вопросы не только по зарплатам в госконцерне. Например, в сентябре 2019 «Укроборонпром» заказал аудит в ООО «Бейкер Тилли Украина» почти на 30 млн.грн., а в январе 2020 еще на 12,6 млн.грн (финальная сумма сделки составила 7 миллионов). Всего на сумму более 42 миллионов гривен за аудиторские услуги, при том, что задолженность перед работниками предприятий концерна составляет почти полмиллиарда гривен. И без аудита очевидно, что первоочередной задачей является выплата долгов по зарплатам.
Напомним, на официальном интернет-представительстве Президента Украины Владимир Зеленского в соответствующем разделе опубликовали петицию об уменьшении заработной платы и премий руководителям государственных предприятий, в частности заместителю гендиректора «Укроборонпром» Мустафе Найему.
После фразы "добрый день", слово "уважаемые", не ставится!
Это как в анекдоте про пожарника, которому работа нравится, если б еще не пожары
В Одессе очень долго не могли заявить опорные больницы именно потому, что больницы футболили это решение, не желая принимать у себя больных.
Больница не приспособлена - а торговые центры приспособлены?
Сидят там клуши и ноют. В первую очередь у больницы есть главврач, к которому обязательно прилагается коррупция в гос клинике. Во-вторых, пришло время помогать городу. Третье, в каждой боль6ице есть деньги на счету- государство перечислило и нужноза протоколом и лекарствами обращаться в соответствующие инстанции.
Корпорация монстров - молодцы, бизнесмены Одессы помогают , закупают средства защиты и продукты, а как иначе?
Ну що ж - що "наскакали" те і маємо.
Нормальная больница. Их оттуда палкой не вышибешь этих анестезиологов. Просто не хотят они у себя при6имать больных с коронавирусом- вот в этом причина этого обращения. Из Италии были совсем другие фото отчаявшиеся врачей, падающих от усталости, но спасающих людей- здесь же что мы услышали? Сплошное нет. Но не услышали, что у них есть 5 ивл пока незадействованных, есть средства защиты на 4 дня для всех врачей- это тоже не ноль. То есть на первое время все есть.
А запад справится. Сильные мира приложат максимум усилий для того, чтобы было найдено лечение и вакцина. И Украина справится. Это ж не первый карантин. Была чума, холера и тд - просто не было мирового масштаба и интернета.
Как показывает практика, в больницах люди работают на 1,5/2 ставки, т.е. количество врачей, медсестер, санитарок - примерно в 2 раза меньше!
Возраст медсестер и санитарок в основном в зоне риска - т.ч. они могут по увольняться нахрен, т.к. нет достаточно индивидуальных средств защиты.
Техника, если есть в наличии, может быть поломана или дышать на ладан...(
И это, что бы мы понимали, В ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ!
Значит, хочет пойти в атаку,
Но он не пойдёт первым,
Прекрасно работает снайпер (с)
в Украине если кто заболел, придётся лечится самому дома
это реальность, никуда его не примут и не повезут
на примере этой больницы так же и была построена вся предвыборная компания зеленского на тотальной лжи