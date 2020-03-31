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 На блокпостах не розстрілюватимуть, тільки виміряють температуру, - мер Конотопа Семеніхін закликав виставити блокпости біля села, де виявлено 8 випадків COVID-19. ВIДЕО

Мер міста Конотопа (Сумська область) Артем Семеніхін дорікнув районній владі за відсутність блокпостів, які могли б зупинити поширення небезпечної хвороби, викликаної коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, із цього приводу він записав звернення і опублікував відео у Фейсбуці.

"Хочу звернутися до районної влади. У вас дуже круто виходить організовувати концерти Олі Полякової, просто супер. З'їжджається купа людей, все організовано - бухають, шашлики продають. Де, бляха-муха, хоч один блокпост на виїзді з села Козацького?" - обурився Семеніхін.

Мер Конотопа нагадав, що двоє з трьох жертв коронавірусу в Сумській області - мешканки села Козацьке, проте жодних запобіжних заходів він не бачить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

"Люди ходять юрбами без масок, без нічого. У вас уже 8 осіб захворіли на коронавірус у Козацькому, 1 людина в Попівці! Де перекриті дороги, де карантин? Ви що, мені цю заразу в Конотоп хочете принести? Ви чим там займаєтеся?" - риторично запитав мер Конотопа.

За його словами, на в'їзді в місто Конотоп у вівторок, 31 березня, буде встановлено залізобетонні блоки, щоб жителі району не уникали контролю.

"Люди добрі, не треба уникати ці блокпости. Там вас ніхто не розстріляє, ніхто не допитуватиме і не мучитиме. У вас просто поміряють температуру і в разі, якщо вона у вас підвищена - викличуть лікаря і все", - звернувся мер Конотопа до жителів району, які, за його словами, "ничками" обходять блокпости біля Конотопа.

Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про другу смерть від коронавірусу в місті. За попередніми даними, пацієнтка заразилася в районній лікарні.

Про ситуацію в Козацькому - в сюжеті ТСН

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185834
 
   
 Топ коментарі
 
диаметр термометра для сепаров утверждать токо в конотопе...
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Если температура будет равна температуре окружающей среды, то лучше расстрелять. А потом сжечь. Зомби только так можно уничтожить. (sarcasm)
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Ну а дальше что? Ставят клизму с кислородом или парацетамола на шару дают? А во нифига, просто лаве попросят за проезд.
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диаметр термометра для сепаров утверждать токо в конотопе...
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Заміри температури не передбачені Правилами дорожнього руху, а це єдиний документ який регламентує правила здійснення дорожнього руху водіями та пішоходами! Поки в ПДР немає пунктів про блок-пости і заміри температури, ніхто не має права зупиняти транспортні засоби та примушувати водіїв чи пасажирів проходити додаткові медичні перевірки!
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"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3185763
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Чиновники мають здійснювати свої функції виключно у межах власних повноважень, а уряд, як керівний орган виконавчої влади не має повноважень обмежувати ПРАВА громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України! Ніяких вимог до того як кому самоізолюватись уряд не може висувати просто тому що обмеження ПРАВ людини може відбуватись виключно через запровадження особливого правового режиму у чіткій відповідності норм Конституції України, а це повноваження Президента та ВРУ! Саме Президент вводить Надзвичайний та Воєнний стан з вказівкою які ПРАВА громадян обмежуються в який спосіб і на якій термін і ВРУ потім затверджує або відміняє указ Президента! Інакшим способом введення обмежень ПРАВ людини Конституція України не передбачає, отже вся ця "говнотворчість" уряду це перевищення повноважень за що буде кримінальна відповідальність!
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Сьогодні вже видно, що "крокування пандемії" може бути багатомісячним...
Слід змінити алгоритм дій!
Математично можна не лише прогнозувати, але й логічними діями повністю ліквідувати пандемію ,.. на протязі 25 днів... (в любій країні)
Даю приблизний алгоритм-"рецепт"...
Розпочати його застосування після того, як не буде поступлень жодних людей із-за кордону..,і абсолютно ВСІ люди будуть забезпечені і матимуть при собі по п'ять АБСОЛЮТНО надійних тест-систем на коронавірус.
-Перші п'ять днів(термін інкубації\ вірусу) абсолютно всі люди мають залишитися дома (медики - на роботі . забезпечити кілька змін спальними місцями). Хоронити померлих - навіть без родичів. Перевіритись тест-системами. В кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню, їх сім'ї - на самозоляцію...
-Наступні п'ять днів (для гарантії) також - ВСІ здорові і ті що виявилися тест- позитивними і... мають залишитися дома і в лікарнях. В кого виявили коронавірус - самоізоляція сімей , а важких - в лікарню, транспортувальники -з окремим транспортом, як і похоронні команди - в ізолюючому спецодязі, (медики - також на роботі), але всі мають мати при собі вже по чотири тест-системи на коронавірус)
- Треті п'ять днів - ВСі здорові мають лишатися дома, а хто одужав в лікарнях -вернутися в домівки на транспорті здорових людей. Знову - в кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню. В кінці п'ятиденки знову перевірити поголовно всіх на трест- системах. після цього в кожного лишиться їх по три. А після третьої неділі вже можуть працювати всі підприємства (хоча й не на повну потужність) ... і здорові на протязі 15 днів люди - працювати на них. Важливо, щоб транспорт, який використовували для хворих, був виключеним з перевезень здорових...
-Четверті п'ять днів - застосувати аналогічно,.. до "залишків"...
-П'ятий тиждень Контрольний- аналогічно, але вже лиш для медперсоналу і зайнятих на транспортуванні хворих...
Втрати людей - мінімізуються. Втрати ВВП - не перевищать 8%...
Прохання до математиків, науковців - перевірте, уточніть, поправте...
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а есть гарантии, что измерители не заразят вирусом ? два метра дистанции будет выдержано ?
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Сказал, что замерять будут с 200 метров. С оптическим прицелом.
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"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3185763
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Будь які блок-пости та обмеження на пересування громадян є незаконними бо немає Воєнного або Надзвичайного стану який би законно обмежував право громадян, та осіб які законно перебувають на території України, на пересування! Тому ніхто не має права зупиняти транспортний засіб крім як у випадках обумовлених в правилах дорожнього руху! Ніякі мери, сери чи пери, не мають права вносити зміни в ПДР! Тільки ВРУ і тільки у встановлений Конституцією України спосіб!
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Соглашусь, хотя про ракетные крейсеры с лазерами было эпичней.
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давало бы измерение пользу, кто с температурой будет шляться просто так, кроме того, вроде как разрешили уже с вирусом в магазины и аптеки ходить, сегодня писали как бы ?
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Місцяни введуть самооборону й трахатимуть лайняну владу з лайновими законами.Я,їх підтримуватиму На блокпостах расстреливать не будут, только измерят температуру, - мэр Конотопа Семенихин призвал выставить блокпосты возле села, где выявлено 8 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 4765
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Не пишіть дурню.Можуть,мають право,і будуть.Є статті і в Законах,і в ПДР,і в КУпАП,ККУ.
Наприклад,Стаття 35.ЗУ «Про Національну поліцію» Зупинення транспортного засобу
"п.7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;"

Стаття 32. ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" Обмежувальні протиепідемічні заходи
Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.

КУпАП:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020},і т.д.
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Норми законів України мають відповідати нормам Конституції України, а якщо норми закона протирічать Конституції України, то застосовуватись мають норми Конституції України яка є законом прямої дії! Обмеження права на проїзд дорогами загального призначення України може відбуватись тільки у відповідності до Правил Дорожнього Руху, уповноваженими органами держави які регулюють дорожній рух! Жодних перевірок на температуру не може бути, бо вони не передбачені Правилами Дорожнього Руху! Жодних обмежень у випадку хвороби чи температури водія чи пасажира не може бути бо таких обмежень немає в Правилах Дорожнього Руху!
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Стаття 33 Конституції України. Кожному,..гарантується свобода пересування, ...за винятком обмежень, які встановлюються законом. І Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" встановлює такі обмеження.
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та "Про захист населення від інфекційних хвороб":
Стаття 29. Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 30. На територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається право: установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів...
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Семенихин молодец
только термометрия это такое себе мероприятие
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Ну а дальше что? Ставят клизму с кислородом или парацетамола на шару дают? А во нифига, просто лаве попросят за проезд.
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люди должны понимать опасность и избегать лишних контактов
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в первую очередь с врачами, как это не печально
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Бред. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
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согласен, кроме тоо кабмин разрешил больным в магазины и аптеки ходить, на цензоре писали, но массовые контакты не должны быть
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Если температура будет равна температуре окружающей среды, то лучше расстрелять. А потом сжечь. Зомби только так можно уничтожить. (sarcasm)
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Можна запросити спеціалістів із ОРДЛО, які стояли на блокпосту (сарказм)🙄
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Какой тогда смысл ставить блокпост, вирус заразен и бессимптомно две недели, а температуру можно сбить тем же парацетамолом или каким либо другим жаропонижающим средством, неужели так и не дошло до этих болванов, что температурный скрининг неэфективен.
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Нафиг им тот вирус! Ощущение власти! Я ставлю блокпост! Я решаю кто едет а кто нет за денежку естественно. Это развал страны когда меры так делают. Но даже один день это десятки грузовых машин и по штуке с каждой.
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А потім - нездоровий ажіотаж , підняття цін і т.д ... паніка
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а шо, все верно - измрят тепературу при предъвлении пропуска в 50 грывен
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намордники их хоть заставляйте носить
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