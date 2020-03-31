 На блокпостах не розстрілюватимуть, тільки виміряють температуру, - мер Конотопа Семеніхін закликав виставити блокпости біля села, де виявлено 8 випадків COVID-19. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, із цього приводу він записав звернення і опублікував відео у Фейсбуці.
"Хочу звернутися до районної влади. У вас дуже круто виходить організовувати концерти Олі Полякової, просто супер. З'їжджається купа людей, все організовано - бухають, шашлики продають. Де, бляха-муха, хоч один блокпост на виїзді з села Козацького?" - обурився Семеніхін.
Мер Конотопа нагадав, що двоє з трьох жертв коронавірусу в Сумській області - мешканки села Козацьке, проте жодних запобіжних заходів він не бачить.
"Люди ходять юрбами без масок, без нічого. У вас уже 8 осіб захворіли на коронавірус у Козацькому, 1 людина в Попівці! Де перекриті дороги, де карантин? Ви що, мені цю заразу в Конотоп хочете принести? Ви чим там займаєтеся?" - риторично запитав мер Конотопа.
За його словами, на в'їзді в місто Конотоп у вівторок, 31 березня, буде встановлено залізобетонні блоки, щоб жителі району не уникали контролю.
"Люди добрі, не треба уникати ці блокпости. Там вас ніхто не розстріляє, ніхто не допитуватиме і не мучитиме. У вас просто поміряють температуру і в разі, якщо вона у вас підвищена - викличуть лікаря і все", - звернувся мер Конотопа до жителів району, які, за його словами, "ничками" обходять блокпости біля Конотопа.
Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про другу смерть від коронавірусу в місті. За попередніми даними, пацієнтка заразилася в районній лікарні.
Про ситуацію в Козацькому - в сюжеті ТСН
Слід змінити алгоритм дій!
Математично можна не лише прогнозувати, але й логічними діями повністю ліквідувати пандемію ,.. на протязі 25 днів... (в любій країні)
Даю приблизний алгоритм-"рецепт"...
Розпочати його застосування після того, як не буде поступлень жодних людей із-за кордону..,і абсолютно ВСІ люди будуть забезпечені і матимуть при собі по п'ять АБСОЛЮТНО надійних тест-систем на коронавірус.
-Перші п'ять днів(термін інкубації\ вірусу) абсолютно всі люди мають залишитися дома (медики - на роботі . забезпечити кілька змін спальними місцями). Хоронити померлих - навіть без родичів. Перевіритись тест-системами. В кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню, їх сім'ї - на самозоляцію...
-Наступні п'ять днів (для гарантії) також - ВСІ здорові і ті що виявилися тест- позитивними і... мають залишитися дома і в лікарнях. В кого виявили коронавірус - самоізоляція сімей , а важких - в лікарню, транспортувальники -з окремим транспортом, як і похоронні команди - в ізолюючому спецодязі, (медики - також на роботі), але всі мають мати при собі вже по чотири тест-системи на коронавірус)
- Треті п'ять днів - ВСі здорові мають лишатися дома, а хто одужав в лікарнях -вернутися в домівки на транспорті здорових людей. Знову - в кого виявили коронавірус - самоізоляція, а важких - в лікарню. В кінці п'ятиденки знову перевірити поголовно всіх на трест- системах. після цього в кожного лишиться їх по три. А після третьої неділі вже можуть працювати всі підприємства (хоча й не на повну потужність) ... і здорові на протязі 15 днів люди - працювати на них. Важливо, щоб транспорт, який використовували для хворих, був виключеним з перевезень здорових...
-Четверті п'ять днів - застосувати аналогічно,.. до "залишків"...
-П'ятий тиждень Контрольний- аналогічно, але вже лиш для медперсоналу і зайнятих на транспортуванні хворих...
Втрати людей - мінімізуються. Втрати ВВП - не перевищать 8%...
Прохання до математиків, науковців - перевірте, уточніть, поправте...
Наприклад,Стаття 35.ЗУ «Про Національну поліцію» Зупинення транспортного засобу
"п.7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;"
Стаття 32. ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" Обмежувальні протиепідемічні заходи
Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.
КУпАП:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020},і т.д.
Стаття 29. Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 30. На територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається право: установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів...
только термометрия это такое себе мероприятие