 На блокпостах не розстрілюватимуть, тільки виміряють температуру, - мер Конотопа Семеніхін закликав виставити блокпости біля села, де виявлено 8 випадків COVID-19. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, із цього приводу він записав звернення і опублікував відео у Фейсбуці.

"Хочу звернутися до районної влади. У вас дуже круто виходить організовувати концерти Олі Полякової, просто супер. З'їжджається купа людей, все організовано - бухають, шашлики продають. Де, бляха-муха, хоч один блокпост на виїзді з села Козацького?" - обурився Семеніхін.

Мер Конотопа нагадав, що двоє з трьох жертв коронавірусу в Сумській області - мешканки села Козацьке, проте жодних запобіжних заходів він не бачить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

"Люди ходять юрбами без масок, без нічого. У вас уже 8 осіб захворіли на коронавірус у Козацькому, 1 людина в Попівці! Де перекриті дороги, де карантин? Ви що, мені цю заразу в Конотоп хочете принести? Ви чим там займаєтеся?" - риторично запитав мер Конотопа.

За його словами, на в'їзді в місто Конотоп у вівторок, 31 березня, буде встановлено залізобетонні блоки, щоб жителі району не уникали контролю.

"Люди добрі, не треба уникати ці блокпости. Там вас ніхто не розстріляє, ніхто не допитуватиме і не мучитиме. У вас просто поміряють температуру і в разі, якщо вона у вас підвищена - викличуть лікаря і все", - звернувся мер Конотопа до жителів району, які, за його словами, "ничками" обходять блокпости біля Конотопа.

Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про другу смерть від коронавірусу в місті. За попередніми даними, пацієнтка заразилася в районній лікарні.

Про ситуацію в Козацькому - в сюжеті ТСН