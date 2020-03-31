 "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Це підтверджують опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом документи, інформує Цензор.НЕТ.
"Єрмак, ти п@здун!
Надаю факти корупції щодо призначення Купчака на Енергоатом.
Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди пов'язані з Денисом обговорюють, як візьмуть із Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів).
До речі, є інформація, що Купчака збираються зараз призначити віце-президентом Енергоатому, тому що у нього недостатньо профільного стажу.
Андрій Борисович намагався знизити градус", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
еще пять. Даже Луценко на такое был не способен
K0५EGAR
@Rage4oK
·38 мин
Свинарчуки будущего будут называть себя Ермаками.
Зеленский тоже
Медики сообщили изданию, что Д. Проценко находится в удовлетворительном состоянии. Напомним, что ранее этот врач здоровался за руку с президентом РФ Владимиром Путиным."-----------Так точніше.
их на салфетницу
шо фраеров выципили
команде по прослушке - 100 баллов)))
зелебобики - берите пример с клименко
все шкуры перетипали в бане и то
в армированной сталюкой и медью)))
солома@elnazaro777 5 мин
У Ермака еще афганская тема нарисовалась.
Торговля оружием.
Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.
Не тут-то было. Гарячая кавказская кровь
теперь пескарей на дне оз. Байкал кормит, а его автопарк растащили
А справа колишнього нардепа М.Мартиненка, між іншим, у вищому Аетикорсуді - розвалюється...
Этому чуваку уже нужно быть осторожным. От этого клоповника можно всего ожидать
Зеля ,так коли вже нам відкривають шампанське?
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас ******, не найти вам тот путь,
Я вас ****** и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.
а его брат Д.Ермак патрон патрона ?
и как они могут назначать на гос. должности ?????
зеленський******!"збацай ролык" який ти пи#lдатий і о#уний!!!