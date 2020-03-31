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Все про:Енергоатом (52) Єрмак Андрій (189) Лерос Гео (45) Єрмак Денис (16)

 "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Офіційне звернення щодо призначення на посаду президента НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака подавав брат глави Офісу президента Денис Єрмак.

Це підтверджують опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом документи, інформує Цензор.НЕТ.

"Єрмак, ти п@здун!

Надаю факти корупції щодо призначення Купчака на Енергоатом.

Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди пов'язані з Денисом обговорюють, як візьмуть із Купчака за посаду 5 (схоже, що мільйонів).

До речі, є інформація, що Купчака збираються зараз призначити віце-президентом Енергоатому, тому що у нього недостатньо профільного стажу.

Андрій Борисович намагався знизити градус", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На#балово", - під час брифінгу Єрмака журналісти не отримали відповіді на свої запитання

Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 01
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 02
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 03
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 04
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 05
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 06
Єрмак, ти п@здун! - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в Енергоатом 07

Також читайте: "Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак не відповів на запитання, яке набрало найбільше лайків: чи піде у відставку, якщо факти щодо його брата підтвердяться?

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185820
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля - всё!
Ермак - всё!
Сказка про Голобородько была лишь сказкой.
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Еще одна гостайна раскрыта. Да, зебилы?
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У зулусов, в 19-м веке, существовало наказание для предателей - им в задницу заколачивали 20-см колышки, поочерёдно, с "растягивая" по времени, пока те не умирали... Сегодня пошёл уже второй колышек в задницу Ермака... Думаю, что у Лероса в руках ещё хороший пучок колышков зажат...
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Не в Лероса, а в Бєні. Лерос це так, ретранслятор. А, взагалі, тішитись тут зовсім нема чим, то нам всім аукнеться.
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Пусть грызутся... Если это "Бенина" подача, то подача на "кремлёвских"... Так пусть они друг другу рвут глотки - меньше пакостей Украине успеют сделать...
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Теперь против Гео возбудят к уже имеющимся пяти делам
еще пять. Даже Луценко на такое был не способен
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клановая борьба олигархата и политическая заказуха это разные вещи
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Извиняюсь, но таким хоть ссы в глаза, а стенька разин - это божья роса!
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Мордой об стол этих зеленых а им пофиг артисты одним словом драматического жанра
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отак и надо - фактами как дустом присыпать этих тараканов
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нормально,глубинные процессы идут,аж пена наружу выплескивается "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 1470.великое счастье для Украины,шо рашку ниже плинтуса ценой на нафту уронили.
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Щурячі бої розгортаються. От тільки біда, щоб від їх розборок Україна ще більше не постраждала.
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Та шож ви...гостайны выдаете...никтож незнал шо Осел Оманский и Лошара-Кловун - одно и то же лицо...
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После этого Ермак должен пойти в отставку
Зеленский тоже
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путина заразили в больнице где он надевал американский скафандр.вот это поворот.
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"У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24", передает interfax.ru.
Медики сообщили изданию, что Д. Проценко находится в удовлетворительном состоянии. Напомним, что ранее этот врач здоровался за руку с президентом РФ Владимиром Путиным."-----------Так точніше.
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Тепер цікаво помре сам , чи йому допоможуть?
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Лєбєдіноє озєро багато має прихильників.
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а може навпаки - то Путлєр лікаря заразив…
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Ещё парочка таких Ермаков и Зеленскому придётся покупать недвижимость где-то в районе Ростова . "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 2390
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А зачем у них в Крыму домик имеется ...
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это дно)))
их на салфетницу
шо фраеров выципили
команде по прослушке - 100 баллов)))
зелебобики - берите пример с клименко
все шкуры перетипали в бане и то
в армированной сталюкой и медью)))
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Благодаря млядким зебилам, готовимся к правлению мертветчуков!
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солома@elnazaro777 5 мин

У Ермака еще афганская тема нарисовалась.
Торговля оружием.
Скорее всего, он попал в разработку СБУ, связанную с транспортной авиацией и военными перевозками.

"Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 4013
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Это жесть. А Ермак, похоже, недооценил армянина. Думал, уберет его с должности советника Моники, так тот отвянет.
Не тут-то было. Гарячая кавказская кровь
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Побойтесь Бога, - Гео Лерос явно не один это все затеял, - у Ермака большие проблемы... и Зеленского тоже
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Да. Кровь виновата. Понабирают кого не попадя в советники Бубочки.
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Через таких як продажний Єрмак і розганяється інфляція... Он вже навіть і його корумповані суди хочуть щоб зруйнований росіянами Донбас відбудовувала Україна за рахунок грошей простих українців. Зебіли, скоро ваші грошенята підуть на Донбас. Молодца.
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Єрмак не продажній, він давно в ФСБ. Прилаштований в потрібне місце в потрібний час.
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Ну все, еще пять статей для Леруса...

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Ой, а как же так? Честнейшая за всю историю Украины власть, никаких договорняков, все только на основе конкурсов -- кто больше занесет!
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Позиція ПреЗедента м'яко кажучи дивна. Покидьок, зрадник та корупціонер глава оп а зеля як як риба.
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Чему дивуватися ? Скоріш за все клован теж у долі ....
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він просто тормозний і ще не переварив, що сталося - десь на третій-четвертий день йому дійде
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был один такой "автолюбитель" Янык-младший

теперь пескарей на дне оз. Байкал кормит, а его автопарк растащили "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 6089
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В шахматах это называется цугцванг. Каждый следующий ход ермака, только ухудшит его положение.
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Ну, якщо, очевидно, що цього Купчака лобіювали явні корупціонери, то, не виключено, що і заскрінена "Аналітична довідка" також ними нашкрабана... До речі, з твердженнями в ній про корупційні процеси. але, в стилі Бігуса - без жодних фактів, які би підтверджували корупцію.
А справа колишнього нардепа М.Мартиненка, між іншим, у вищому Аетикорсуді - розвалюється...
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Свинарчуки которые завозили контрабандой с парашостана запчасти для военной техники, дети которых нужно наградить, по сравнению с дорвавшихся до власти казнокрадов, которые продают все что можно, пример тому **** Ермак, нацжены, Билецкий ***** где ты с лозунгами война на крови, Авакян не дал команды, или заказ с парашостана не поступил
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Саме образливо, для зебобіків це не аргумент, типу, а при чому тут зеленський?
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Почему нет реакции вовчика, может меняет трусы, или его уже ликвидировал ермак?
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Очередной гвоздь в крышку гроба провластной мерзости это наверное еще не все
Этому чуваку уже нужно быть осторожным. От этого клоповника можно всего ожидать
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Леронизмы это вам не дубинизмы бородатой сосалки клитора бабы бени
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А що там клован казав на привід Свінарчуков , під час президентських виборів? Часом не про те ,що і разом з Свінарчуков і президент повинен йти у відставку ?
Зеля ,так коли вже нам відкривають шампанське?
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Кароче, Зеля, ****, или ты недомерок сраный увольняеш нахер с пляжа этих пидобратьев Дерьмаков а потом по ним работает уголовка, или вы все беретесь дружно за руки и пистуете к ипеням собачим, за одно узнаеш где это!!!
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По лесу зебобики идут и идут,
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ***** мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?

Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас ******, не найти вам тот путь,
Я вас ****** и теперь вам ******! -
И, дико смеясь, показал им конец.


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Зеленский молчит потому что знает все старие схеми остались - должности продаются или родственникам дарят
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Ну це фотошоп зараз Єрмак скаже не один Петро Олексійович любив гроші в кишені пхати.
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Хорошая возможность убрать эту гниду Ермака.
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Жалость-то какая, и нацкорпус на карантине.
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Це докази чого? Де там про брата? Бутусов- воняэ
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Слуга на слугу, брат на брата - виглядає як дешева вистава.
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господи, Зе, ей-богу лучше бы ты тигипко назначил, на фоне токсичности Ермака тот просто младенец. Это просто полный крах. Вангую, как коронавирус спадет, начнут на вилах выносить, в первую очередь разочарованные избиратели.
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Все бы ничего.. Но закрадывается смутное сомнение.. Лерос явно готовился заранее.. Это с чего вдруг.. Сам, вряд ли, клепки не хватило бы да и нужды особой не было.. Значит под заказ работал.. А вот тут и приходит на ум " Ищи кому выгодно.." ( при этом как бы к Ермаку или к Зеленскому не относиться,)
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заказ на Зеленского поступил еще тогда, когда не закончиться его инагурация "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 8243
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Лерос конечно молодец, смелый пацан! Ну, а Ермак, конечно, конкретно подставляет Зеленского, сволочь!
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Лерос конечно молодец, смелый пацан! Ну, а Ермак, конечно, конкретно подставляет Зеленского, сволочь!
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и эта шобла воровская еще хочет чтобы я платежки за транспортировку газа им оплатил ?
"Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 2669

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Нач ОП А. Ермак это только главный патронат президента

а его брат Д.Ермак патрон патрона ?

и как они могут назначать на гос. должности ?????
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пане зеленський ******!"збацай ролык" який ти пи#lдатий і о#уний!!! "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 60
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Может это так Беня мстит Зеленскому, Лерос это всё сам не мог замутить.
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