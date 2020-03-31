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Все про:ВМС (488) контррозвідка (220) СБУ (5446) вербування (116)

 Військова контррозвідка блокувала спробу вербування офіцера ВМС України. ВIДЕО

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала чергові спроби вербування представниками ФСБ Росії українських військових моряків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби виявили і задокументовали факти, що високопосадовець Військово-морських сил України підтримує постійні контакти з діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ. Серед яких, зокрема, зрадники, колишні військовослужбовці СБУ Андрій Гапоненко, Петро Зима, Дмитро Пилипченко, які у 2014 році під час анексії АР Крим перейшли на бік ворога.

У березні 2014 року Гапоненко та Пилипченко, діючи за завданням російської спецслужби, запропонували йому перейти на службу до Збройних Сил ворога та сприяти росіянам у захопленні Академії ВМС ЗС України в Севастополі. Офіцер відмовився від цієї "пропозиції". Після виходу на материкову Україну він був призначений на посаду заступника командувача ВМС ЗСУ. Наразі він обіймає іншу посаду в ВМС.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець має доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони, але навіть усвідомлюючи, що перебуває у вербувальному вивченні російської спецслужби, продовжував підтримувати контакти з Гапоненком, Зимою та Пилипченком. Вони відбувалися під час особистих зустрічей у тимчасово анексованих Криму і Севастополі, куди військовий здійснював систематичні виїзди до рідних, а також мобільним зв’язком.

Під час цих контактів представники ФСБ РФ дізнавались у високопосадовця інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також стосовно конкретних посадових осіб Командування ВМС ЗС України.

У результаті вжитих військовою контррозвідкою СБУ заходів не допущено вчинення високопосадовцем ВМС ЗСУ особливо тяжкого злочину та попереджено потенційні негативні наслідки для національної безпеки. Приймається рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби".

Дивіться також: Контррозвідка СБУ викрила завербованого терористами з "МДБ "ДНР" мешканця Маріуполя. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185803
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше позже, чем никогда...СБУшникам респект!..
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Ну вот, разоблачили вражеского агента.
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Ну вот, разоблачили вражеского агента.
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За звичайні розмови з колишніми колегами які пішли служити до росіян, військового звільнили! Тобто СБУ займається прослуховуванням побутових розмов військовослужбовців, замість того щоб ловити справжніх шпигунів, диверсантів та терористів!
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Извиняюсь, что не в тему, но это тоже вопрос национальной безопасности, и не менее важный. Один умный человек экстраполировал данные по Италии и Китаю для Украины. Жёлтая ломаная линия- данные Минздрава о заболеваемости коронавирусом по дням. Голубая линия- вероятностная кривая Гаусса, характерная для всех стран. Пик заражаемости в Украине придётся на время перед Пасхой и саму Пасху. ДумайТЕ где и что облизывать, и где и с кем бухать в эти дни.
Военная контрразведка блокировала попытку вербовки офицера ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6749
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Новости параллельной вселенной... Пандемия головного мозга.
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Проблемы с головным мозгом бывают только у тех, у кого он есть...
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сбу, сколько порностудий накрыли? А? шо? кофе идите пить, лошары.
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"ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины." Военная контрразведка блокировала попытку вербовки офицера ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3323
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...До анексії Криму та початку війни на Донбасі 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами брав активну участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз», а також антипіратських операціях «Океанський щит» та «Аталанта». Так, в Аденській затоці 801-й загін на борту флагманського фрегату ВМСУ «Сагайдачний» неодноразово охороняв кораблі та займався звільненням заручників. Саме на борту «Сагайдачного» знаходилась частина бійців загону під час захоплення Росією Криму. В пункті постійної дислокації частину здав сам командир (це не дивно - у нього в кабінеті висів портрет Путіна і він підтримував ідеї «руського миру»). Ще більш огидно зробила основна частина бійців, яка повернулась до Одеси на борту «Сагайдачного», дочекалась отримання великої суми в доларах за відрядження і після цього уїхали до Криму. В підсумку в Одесу вийшли всього 7 бійців. Звичайно, що спочатку було все дуже важко, адже доводилося вирішувати побутові проблеми. Довелося жити в орендованих квартирах разом з сім'ями. На це витрачали всю свою зарплатню. Тим же, хто не мав сім'ї, запропонували жити на пришвартованих до берега кораблях в жахливих умовах. Першими, хто почав допомагати бійцям, були кримчани, які самі виїжджали з окупованого півострова.
https://onpress.info/***********-spetsnaz-801-j-okremyj-zagin-borotby-z-pidvodnymy-dyversijnymy-sylamy-ta-zasobamy-194337
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Ездили по началу чтоб продать жилье у когото земля была, семьи оставались там не все так прсто тогда было как некоторым кажется но после запрета никто туда уже не ездил у нас депутаты отдыхают там открыто ШУФРИЧ и у него побольще доступ до гос тайны но СБУ молчит и вопросов к нему нет
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Офигеть, даже нет запрета выезжать к оккупантам , при действующем доступе к ДСК .
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Бред сивой кобылы..... Данному офицеру неоднократно поступали предложения по освобождению занимаемой высокооплачиваемой должности так званое (хлебное место) он отказался наотрез поэтому и родилась данная версия никого он не предавал это чесный офицер а то что ездил поначалу в Крым где оставалась его семья так это любой бы делал не имея на то ограничений после запрета перестали все ездить и он в том числе фраза передавал данные о денежном довальствии полный бред открой декларацию любого военнослужащего и там все написано .Человека просто хотят убрать с должности начальника института законных оснований нет принялись сочинять зраду под это можно подвести всех кто вышел с Крыма
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паРаша будет ппродолжать пакостить - это ее стиль существования. Респект СБУ и презрение ватникам... карлика в счет не берем - ему спели не раз наши болельщики!!!
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Стесняюсь спросить,этого почтенного сироту уже уволили со службы или это новая лазейка для предателей - покаяться и остаться в прежней должности?
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Це, виходить, у Воронченка в замах був зрадник...
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