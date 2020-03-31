 Ще одна смерть від COVID-19 зафіксована у Конотопі, - мер Семеніхін. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.

"Я мовчати більше не можу! У Конотопі сьогодні ще одна смерть від коронавірусу і додатково троє хворих на цю недугу! P.S. Всього 9 осіб з коронавірусом. Двоє вже мертві. З них вісім - із села Козацьке (там і два трупи). Одна людина з села Попівки", - сказано у підписі до відео.

Нагадаємо, 25 березня в м. Конотоп Сумської області було виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом COVID-19.

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