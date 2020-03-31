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 Ще одна смерть від COVID-19 зафіксована у Конотопі, - мер Семеніхін. ВIДЕО

Міський голова м. Конотоп Сумської області заявив, що в місті зафіксовано ще одну смерть від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.

"Я мовчати більше не можу! У Конотопі сьогодні ще одна смерть від коронавірусу і додатково троє хворих на цю недугу! P.S. Всього 9 осіб з коронавірусом. Двоє вже мертві. З них вісім - із села Козацьке (там і два трупи). Одна людина з села Попівки", - сказано у підписі до відео.

Нагадаємо, 25 березня в м. Конотоп Сумської області було виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185776
 
   
 Топ коментарі
 
8 из 9 зараженных, включая обеих жертв - из одного села. А теперь представим что жестких карантинных мер не было, и эти зараженные позавчера посетили конотопский базар и так далее...
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дивує, як в цілому ватні конотопчане обрали такого патріотичного мера, у якого навіть портрет Степана Андрійовича в кабінеті
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8 из 9 зараженных, включая обеих жертв - из одного села. А теперь представим что жестких карантинных мер не было, и эти зараженные позавчера посетили конотопский базар и так далее...
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дивує, як в цілому ватні конотопчане обрали такого патріотичного мера, у якого навіть портрет Степана Андрійовича в кабінеті
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С каких пор Конотоп Ватный? Они и против Яныка стояли 2 раза. И на восток адекватно ехали. Да регион депрессивный и "Поршня" с КЕМЗ умерли. Тюрьма посреди города. Но сам город неплохой.
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місто не погане, не заперечую! але чим далі на північ Сумщини, тим ватніше, нажаль. Якщо Суми, Недригайлів, Ромни - абсолютно патріотичні, "бандерівські" міста, то починаючи з Путивля починає з'являтись все більше ватників, з апофеозом приблизно десь в Шостці. Звичайно це не такі наскрізь ватні місця, як Донеччина чи Луганщина, але процент чималий у порівнянні з південними регіонами Сумщини
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Програма зеленского - коронавирус в каждое село работает!
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Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.Об этом говорится в постановлении Кабмина от 29 марта 2020 г. № 241, которой внесены изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211, передает Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/n3185763та шо имеют полное право класть на все блокпосты
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"Всего 9 человек с коронавирусом. Двое уже мертвы. Из них восемь - из села Козацкое (там и два трупа). Один человек из села Поповки" - это че за цифры? И о чем. Двое, а из них 8? И чего это он "больше молчать не будет", кто ему рот затыкает? Похоже, обыкновенный пиарящийся идиот
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Семенихін молодець.
Дивуюсь, як зелена влада ще не розкрутила кримінальну справу, коли він сепарів ледь не копняками ганяв по місту.
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"Свободу" не люблю последнее время, но вот Семенихин реально на своем месте, постоянно в правильном направлении ворошит ватное кодло!
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