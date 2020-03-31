 "Йдіть у сраку!" - "Нам дуже важливо підписати меморандум", - "президент Голобородько" і президент Зеленський про співпрацю з МВФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик змонтований із використанням кадрів фільму, де Голобородько пропонує представникам МВФ "йти в сраку", і виступи Зеленського в парламенті, в якому він говорить про важливість підписання меморандуму з МВФ.
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Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки
"МВФ вимагає 3% хабара за транш і скорочення на 50% сільгоспвиробництва", - на зустрічі з бізнесом Порошенко "зіграв роль" президента Голобородька з серіалу Зеленського. ВIДЕО
Партнер Коломойського чекає, що Зеленський "пошле в дупу" МВФ, як це зробив Голобородько. ВIДЕО
"Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі". СКРИНШОТИ
"Дуже складна професія", - Зеленський про посаду президента
+40
Настала пора идти в жопу Зеленскому.
+31
клоун снова обосрался прибери и иди в жопу!
+27
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_30 мар.
а як все весело починалося:
"зробимо їх разом", цьомчики в женіну лисину, "фішечки", "публічний запит", турборежим і фоточки з шаурмою зі спортзалу...
пройшло менше року...
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_30 мар.
а як все весело починалося:
"зробимо їх разом", цьомчики в женіну лисину, "фішечки", "публічний запит", турборежим і фоточки з шаурмою зі спортзалу...
пройшло менше року...
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Владимир Сумаруков
В кино Зе посылает, а в реальности все наоборот. Возможно и этих двух законов будет недостаточно
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31.03.2020 18:13
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Махаббат Садыгов
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31.03.2020 18:16
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Андрей Васильев 6ca42316
Боты, а вы спросили босса, он хочет дефолта в Украине? А то раскудахтались. Шоколад прожуйте и подумайте. А оно вам надо?
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31.03.2020 18:19
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Ihor V
зеля, иди в жопу! Украина уже устала от тебя и твоей банды мародеров!
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31.03.2020 18:20
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Александр Глазков
В жопу то конечно можно МВФ и послать.Только они уйдут со своими деньгами,а Украина пойдет с голой задницей,только не в жопу,а на ...уй.
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31.03.2020 18:21
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тос вест
п.деть не мішки грузити,головне щоб не був впертим бараном..
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31.03.2020 18:21
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Rino Onix
А в Коломойского такие надежды были, вроде всё правильно делал, но что то пошло не по сценарию и даже Юлька не помогла, ох сколько ворованного бабла потрачено в пустую.
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31.03.2020 18:42
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Vital 3000
Если денег МВФ даст появится шанс вернуть Донбасс , из за кризиса в РФ . Как это выглядит в РБ ? Уралрс перелагают по 15 $ c поставкой в порты, Лука хочет 10 ; на границе , ниже не хочет . Но это ниже себестоимости ! Консервация одной скважины 2 млн баксов, к первому мая хранилища будут переполнены и будут просить купить хоть за сколько . В августе пора забирать Донбасс .
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31.03.2020 18:50
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