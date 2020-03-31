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Все про:Зеленський (4957) МВФ (732) Меморандум (45)

 "Йдіть у сраку!" - "Нам дуже важливо підписати меморандум", - "президент Голобородько" і президент Зеленський про співпрацю з МВФ. ВIДЕО

У мережі з'явився змонтований відеоролик, який показує ставлення до співпраці з МВФ президента України Зеленського і "президента Голобородька", якого у фільмі "Слуга народу" зіграв чинний президент України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик змонтований із використанням кадрів фільму, де Голобородько пропонує представникам МВФ "йти в сраку", і виступи Зеленського в парламенті, в якому він говорить про важливість підписання меморандуму з МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185762
 
   
 Топ коментарі
 
Настала пора идти в жопу Зеленскому.
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клоун снова обосрался прибери и иди в жопу!
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_30 мар.

а як все весело починалося:
"зробимо їх разом", цьомчики в женіну лисину, "фішечки", "публічний запит", турборежим і фоточки з шаурмою зі спортзалу...
пройшло менше року...
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В кино Зе посылает, а в реальности все наоборот. Возможно и этих двух законов будет недостаточно
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Боты, а вы спросили босса, он хочет дефолта в Украине? А то раскудахтались. Шоколад прожуйте и подумайте. А оно вам надо?
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зеля, иди в жопу! Украина уже устала от тебя и твоей банды мародеров!
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В жопу то конечно можно МВФ и послать.Только они уйдут со своими деньгами,а Украина пойдет с голой задницей,только не в жопу,а на ...уй.
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п.деть не мішки грузити,головне щоб не був впертим бараном..
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А в Коломойского такие надежды были, вроде всё правильно делал, но что то пошло не по сценарию и даже Юлька не помогла, ох сколько ворованного бабла потрачено в пустую.
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Если денег МВФ даст появится шанс вернуть Донбасс , из за кризиса в РФ . Как это выглядит в РБ ? Уралрс перелагают по 15 $ c поставкой в порты, Лука хочет 10 ; на границе , ниже не хочет . Но это ниже себестоимости ! Консервация одной скважины 2 млн баксов, к первому мая хранилища будут переполнены и будут просить купить хоть за сколько . В августе пора забирать Донбасс .
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