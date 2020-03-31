 "Йдіть у сраку!" - "Нам дуже важливо підписати меморандум", - "президент Голобородько" і президент Зеленський про співпрацю з МВФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик змонтований із використанням кадрів фільму, де Голобородько пропонує представникам МВФ "йти в сраку", і виступи Зеленського в парламенті, в якому він говорить про важливість підписання меморандуму з МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки