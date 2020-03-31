EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Події
  13054  73
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1680) ОДА (851) Рівненщина (501) COVID-19 (2491) коронавірус (1210)

 Померла від коронавірусу жінка не дотримувалася самоізоляції, відвідувала родичів і сусідів на Рівненщині, - ОДА. ВIДЕО

В.о. начальника рівненського обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник розповів, що померла від коронавірусу мешканка с. Тинне займалася самолікуванням і не дотримувалася правил самоізоляції.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ураження вірусом підтверджено вже посмертно після патологоанатомічного дослідження та вивчення матеріалів. Пацієнтка захворіла 26.03, займалася самолікуванням, стан погіршився, 29.03 близько 20:00 вона була доставлена ​​до Сарненської ЦРЛ", - повідомив Вівсянник.

Жінку було госпіталізовано у важкому стані, були проведені всі заходи щодо відновлення життєво важливих функцій, але лікарям не вдалося впоратися з недугою.

"30 березня о 3:00 констатовано медичну смерть. Пацієнтка по медичну допомогу не зверталася, займалася самолікуванням. На самоізоляції дозволяла собі відвідувати родичів і сусідів", - додав Вівсянник.

Зараз необхідно встановити і обстежити всіх контактних осіб.

Крім того, повідомляється, що разом з померлою був госпіталізований і її онук, йому зробили швидкий тест, який показав негативний результат. Хлопця виписали додому на самоізоляцію.

Читайте також: Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185742
 
   
 Топ коментарі
 
жахлива історія...
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
 показати весь коментар
 
Мудрий нарід выбрал клоуна президентом и уж точно сам знает, как справиться с коронавирусом.
 показати весь коментар
 
Это пока что единственный клоун.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
жахлива історія...
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
 показати весь коментар
 
 
сколько Вы готовы сидеть фактически под домашним арестом без доходов? и ради чего? чтоб зелёные долбодятлы не спеша чухались? да?
 показати весь коментар
 
 
Если вы задаёте такие вопросы, то вопрос жить или умереть перед вами ещё не стоит. Когда вы начнёте дышать через шлангу , то ваше мировоззрение резко изменится и "зелёные долбодятлы" будут вам как родные, а уж что они чухают, вас вообще волновать не будет И будете молить бога о домашнем аресте ещё хоть на одну минуту.
 показати весь коментар
 
 
не судите по себе. вы не поверите, но встречаются люди существенно отличающееся от пресловутых 73%, которые способны нести ответственность за свои решения. и без истерического страха перед смертью.
власть зелёной плесени не будет мне ни родной ни как родной никогда.
 показати весь коментар
 
 
Ёпсель! Пришлите приглашение на свои отважные похороны)
 показати весь коментар
 
 
я рассчитываю всех здесь пережить. но осознаю риски. дурацкий карантин от зеленой банды значительно опасней вируса.
 показати весь коментар
 
Охренеть просто)) Герой без истерического страха перед смертью рассчитывает всех здесь пережить. Занавес! Можно я буду вас цитировать(бесплатно)?
 показати весь коментар
 
 
ради Бога, цитируйте. только я нигде не позиционировал себя героем. только человеком, который хорошо умеет считать.
 показати весь коментар
 
Влада хоть сіро-буро-малинова зобов'язана робити все щоб була можливість вилікували людину,за це ми її утримуєм.Жити чи не жити це особисте на свій розсуд,а от заразити інших це вже як замах на вбивство,можна примінити статтю КК і ізолювати на кільканадцять років.І тоді вибір звужується або самоізоляція вдома за свої кошти на пару тижнів-місяців,або в казематах за державний на пару років.
 показати весь коментар
 
так є розрахунки - 14-21 день щоби виявити місця спалаху вірусу та їх носіїв та їх ізолювати , а інші місця можна запускати в роботу.
З цього, думаю, і треба виходити 21 день, ну місяць...не більше.
 показати весь коментар
 
квакваков говорит про 2 месяца потом посмотрим.
 показати весь коментар
 
 
він не розбирається в карантінах - він же МВС, - це забезпечення правопорядку.
Ви що? заяву кожного чиновника сприймаєте за істину в останній інстанції?
 показати весь коментар
 
нет. но такие цифры звучат и из других источников. столько промариновали людей в Ухани и там ещё не конец - только послабления. такие цифры звучат из уст евроистеричек.
карантин в Украине ввели 12 марта прошло 18 дней и он продлён...
 показати весь коментар
 
какой ужас! а если бы соблюдала самоизоляцию, то наверняка не умерла бы!
 показати весь коментар
 
смишно... Тогда бы не посещала родственников и соседей на Ривненщине
 показати весь коментар
 
 
Не заразила бы кучу знакомых! Увидим через 2 недели!
https://www.money.it/Coronavirus-21-milioni-utenti-spariti-nel-nulla-Cina-mente-sui-morti

В Китае за 3 месяца исчезли 20 млн. телефонных абонетнов. Китай сокрыл реальную смертность коронавируса?
 показати весь коментар
 
 
Логика жлоба, которому пофигу, что он заражает других людей.
 показати весь коментар
 
не забывай, что из-за таких как она следующей жертвой вполне могу стать и я, и никто по мне плакать не будет, впрочем, как и по всем остальным, кроме, наверное, их близких....., по этому не надо строить из себя целочку.....
 показати весь коментар
 
Мудрий нарід выбрал клоуна президентом и уж точно сам знает, как справиться с коронавирусом.
 показати весь коментар
 
 
Нарид с клоуном справиться не может, а тут Коронавирус.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос в том Зеленский это второй выбранный клоун подряд или третий?
 показати весь коментар
 
 
"занималась самолечением "
а чтo у наших врачей естъ лечение oт кoрoнoвируса ?
Источник: https://censor.net.ua/v3185742
 показати весь коментар
 
 
Уже предложено американское и европейское лечение.
 показати весь коментар
 
Европейское? Рассмешили! Это парацетамол и самоизоляция - вот и всё европейское лечение
 показати весь коментар
 
 
Це Лєнка зебілка. Оно болезнене з закосом під лікаря-сракомия.
 показати весь коментар
 
Зараз ЗМІ піарять вікіпедію, де написано що щеплення в дитинстві БЦЖ нібито зменшує на все життя ризики респіраторних інфекцій і як аргумент країни де вона давно робилась і що там менше хворіють на ковід і навпаки.
 показати весь коментар
 
 
Читала. Вирус новый. Много версий. Действуют вслепую.
Лечение антивиральными здесь проводится только в стационарах. А Plaquenil & Azitromicina уже разрешили прописывать семейными врачами при подозрении на коронавир. инф. и для предупреждения тем, у кого по его профессии много контактов с заражёнными.
 показати весь коментар
 
cкoрo те ЗМИ напишут пoмoгает ингаляция парами мoчи
 показати весь коментар
 
"предложено" в смысле пoпрoбуйте мoжет пoмoжет
 показати весь коментар
 
"предложено", потому что подтверждено практикой.
В первой сноске даны потрясающие цифры. Главное, начать лечение в начальной стадии.
 показати весь коментар
 
Да, в начальной стадии. И даже когда пневмонию поставили сразу. Французы дают эффективность 3/4. Только в конце прошлой недели нам дали разрешение прописывать этот *коктейль*.
 показати весь коментар
 
"Пациентка за медпомощью не обращалась" (с) . А как можно доказать, что ты обращался по телефону к семейному врачу? И кто примет эти доказательства.
 показати весь коментар
 
 
Не надо изгаляться. Вы все прекрасно знаете что наши люди идут в больницу когда пора уже гроб покупать.
 показати весь коментар
 
 
Все обращаются к врачу, когда болезнь начинает мешать жить. Но теперь ещё теряют время на общение с семейным врачём, прежде чем попасть к врачу по профилю. А день-три потери времени могут стоять жизни кому угодно.
 показати весь коментар
 
 
Раньше лучше было? Придёшь к врачу, а там 150 бабок сидят. Просто потому что делать дома нехер и поговорить не с кем. Семейные врачи хоть как то это фильтруют.
Не высасывайте из пальца всякую хрень!
 показати весь коментар
 
 
За прошлый год я имел три таких "высосаных из пальца" случая. Два закончились обращением за бабки в обход этой тупой отреформированной системы и операциями за свои в экстренном режиме. А в третьем эта бесполезная говорильня была просто послана нахрен - человек сейчас долечивается медикаментозно.
Для здоровья пациента главное своевременный и правильный диагноз и быстрое назначение лечения.
А с бабульками пусть Супрунчиха возится, байки травить - это её профиль
 показати весь коментар
 
Здоровье человека это его личное дело.
Если человек не хочет никто его не заставит следить за собой.
Не хочешь экстренных операций за большие деньги, своевременно проходите обследование.
Если просрал своё здоровье не обвиняй врачей, хотя и они не святые..
 показати весь коментар
 
Интересно, сколько Вам лет и имели ли когда нибудь дело с банальным панарицием?
 показати весь коментар
 
Лет много.Но!
15 лет каждый год полное обследование.
Все анализы включая на раковые клетки, эхо-кардио, УЗД, стоматолог, консультации у врачей, стараюсь у нескольких.
Выявленные проблемы сразу купируются.
 показати весь коментар
 
В Италии пациенты с гриппоподобными симптомами не должны идти к врачу. Но должны позвонить семейному врачу, который, согласно ситуации, пропишет пациенту терапию и отошлёт онлайн - рецепт в прикреплённую аптеку. Т.е. через10 мин. после звонка пациент может купить лекарства и начать лечение.
 показати весь коментар
 
Мы все ничего прекрасно не знаем. Ваши люди могут ходить когда угодно.Никто не сможет доказать, что он вовремя обратился в больницу, тем более посмертно.
 показати весь коментар
 
Вот и херово что вы ничего не знаете.
Поэтому и пишите всякий бред.
 показати весь коментар
 
Ну действительно почитайте что за бред тут пишут. Блевать иногда хочется.
Ничего личного.
 показати весь коментар
 
Захворіла, на 3й день приїхала в лікарню де її відправили на той світ.
 показати весь коментар
 
Ага. Сосед цероз лечил самогоном и умер в больнице когда родные его в коме привезли.
Угадайте с одного раза кто был виноват?
Знакомо это всё.
 показати весь коментар
 
 
Та я не про те. Тут наговорили що вона самолікуванням займалась, в той де час щакликають не їзати в лікарню при незначних симптомаз, взагалі не зрозуміло що робити
 показати весь коментар
 
 
Вчера попытались выяснить телефон семейного врача...в поликлинике заявили, что служебных телефонов у врачей нет, а личные никому не дают.
На вопрос "а какого Минздрав рекомендует звонить семейному врачу" последовала фраза "у них и спросите".
 показати весь коментар
 
 
а зачем семейнoму врачу лечитъ,
главнoе абoнементoв набратъ
 показати весь коментар
 
 
Мдя....Это проблема.Пойти в больницу для выяснения телефона тоже стрёмно. Я брал телефон, когда заключал договор. Но в такой ситуации она может его и заменить...
 показати весь коментар
 
Розстріляти посмертно адійотку. Співчуття всім тим, кого вона заразила. Тримайтеся.
 показати весь коментар
 
 
Ну и всех кого она заразила тоже расстрелять? А может лучше сжечь? Какое тупое безгмозглое стадо мои сограждане!
 показати весь коментар
 
 
Мы знакомы? Нет?
То пшёл вон, долбодятел!
 показати весь коментар
 
Воно болезненное, а значит, непоправимое.
 показати весь коментар
 
А ти знаєш про таку річ як атиповий перебіг пневмонії? А тих, хто цю бабульку заразив теж розстрілювати, а якщо це малолітні діти, то вид страти такий же буде?
 показати весь коментар
 
Так ти лише бабульок хочеш розстрілювати? Померла від коронавірусу жінка не дотримувалася самоізоляції, відвідувала родичів і сусідів на Рівненщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1905
 показати весь коментар
 
 
Этому жирному свину дальше можно не хрюкать, после того как волонтеры сегодня написали что Одессе у докторов нет масок, костюмов защитных и им запрещают тестировать больных!
 показати весь коментар
 
 
Як вони ще не сказали, що хвора померла тому, що не мила руки з милом та не дезінфікувала антисептиком поверхні.
 показати весь коментар
 
Все ругают пациентку и семейного врача, а какие должны были быть действия каждого из них?
Кто и как должен был провести первичный осмотр, диагностику, поставить диагноз и назначить лечение или госпитализацию?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору