 Померла від коронавірусу жінка не дотримувалася самоізоляції, відвідувала родичів і сусідів на Рівненщині, - ОДА. ВIДЕО

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ураження вірусом підтверджено вже посмертно після патологоанатомічного дослідження та вивчення матеріалів. Пацієнтка захворіла 26.03, займалася самолікуванням, стан погіршився, 29.03 близько 20:00 вона була доставлена до Сарненської ЦРЛ", - повідомив Вівсянник.
Жінку було госпіталізовано у важкому стані, були проведені всі заходи щодо відновлення життєво важливих функцій, але лікарям не вдалося впоратися з недугою.
"30 березня о 3:00 констатовано медичну смерть. Пацієнтка по медичну допомогу не зверталася, займалася самолікуванням. На самоізоляції дозволяла собі відвідувати родичів і сусідів", - додав Вівсянник.
Зараз необхідно встановити і обстежити всіх контактних осіб.
Крім того, повідомляється, що разом з померлою був госпіталізований і її онук, йому зробили швидкий тест, який показав негативний результат. Хлопця виписали додому на самоізоляцію.
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
власть зелёной плесени не будет мне ни родной ни как родной никогда.
З цього, думаю, і треба виходити 21 день, ну місяць...не більше.
Ви що? заяву кожного чиновника сприймаєте за істину в останній інстанції?
карантин в Украине ввели 12 марта прошло 18 дней и он продлён...
https://www.money.it/Coronavirus-21-milioni-utenti-spariti-nel-nulla-Cina-mente-sui-morti
В Китае за 3 месяца исчезли 20 млн. телефонных абонетнов. Китай сокрыл реальную смертность коронавируса?
а чтo у наших врачей естъ лечение oт кoрoнoвируса ?
Источник: https://censor.net.ua/v3185742
https://www.milanofinanza.it/news/questi-farmaci-stanno-funzionando-contro-il-covid-19-202003231818215553
https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/coronavirus_cure_farmaci_ultime_notizie_febbraio_2020-5070423.html
Антивиральные, антималярийные и а/б.
Лечение антивиральными здесь проводится только в стационарах. А Plaquenil & Azitromicina уже разрешили прописывать семейными врачами при подозрении на коронавир. инф. и для предупреждения тем, у кого по его профессии много контактов с заражёнными.
В первой сноске даны потрясающие цифры. Главное, начать лечение в начальной стадии.
Не высасывайте из пальца всякую хрень!
Для здоровья пациента главное своевременный и правильный диагноз и быстрое назначение лечения.
А с бабульками пусть Супрунчиха возится, байки травить - это её профиль
Если человек не хочет никто его не заставит следить за собой.
Не хочешь экстренных операций за большие деньги, своевременно проходите обследование.
Если просрал своё здоровье не обвиняй врачей, хотя и они не святые..
15 лет каждый год полное обследование.
Все анализы включая на раковые клетки, эхо-кардио, УЗД, стоматолог, консультации у врачей, стараюсь у нескольких.
Выявленные проблемы сразу купируются.
Поэтому и пишите всякий бред.
Ничего личного.
Угадайте с одного раза кто был виноват?
Знакомо это всё.
На вопрос "а какого Минздрав рекомендует звонить семейному врачу" последовала фраза "у них и спросите".
главнoе абoнементoв набратъ
То пшёл вон, долбодятел!
Кто и как должен был провести первичный осмотр, диагностику, поставить диагноз и назначить лечение или госпитализацию?