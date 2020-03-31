 Умовою для проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всіх домовленостей, досягнутих у Парижі, - Єрмак. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головною умовою проведення саміту лідерів "нормандського формату" є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди казала і все робить, щоб це виконати, але, на жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих зобов'язань, які були досягнуті в Парижі", - зазначив Єрмак.

За його словами, перша і головна умова - виконання переліку всіх домовленостей, серед яких - припинення вогню.

"Українська сторона завжди повторює, що якщо на нас хтось нападає, якщо хтось стріляє по наших бійцях, по нашій армії - наша армія готова і дає щораз відсіч цим спробам. Це не зупиняє і не зупинить наше прагнення до миру і до виконання тих домовленостей, які сьогодні існують. насамперед - мінських", - додав Єрмак.

Нагадуємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів нормандської четвірки - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тис. ПЛР-тестів, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, вже розподіляються між регіонами, - ОП