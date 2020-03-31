 Умовою для проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всіх домовленостей, досягнутих у Парижі, - Єрмак. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Головною умовою проведення саміту лідерів "нормандського формату" є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди казала і все робить, щоб це виконати, але, на жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих зобов'язань, які були досягнуті в Парижі", - зазначив Єрмак.
За його словами, перша і головна умова - виконання переліку всіх домовленостей, серед яких - припинення вогню.
"Українська сторона завжди повторює, що якщо на нас хтось нападає, якщо хтось стріляє по наших бійцях, по нашій армії - наша армія готова і дає щораз відсіч цим спробам. Це не зупиняє і не зупинить наше прагнення до миру і до виконання тих домовленостей, які сьогодні існують. насамперед - мінських", - додав Єрмак.
Нагадуємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів нормандської четвірки - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.
Найактуальніші запитання в Україні під час коронавірусу : - навіщо "Вова збрив вуса", а Ван Гог відрізав власне вухо??? Всі інші запитання - попросту...не мають сенсу..
нормальные страны, считают своей прямой обязанностью, кинуть Рашку..
почему Украина должна, что то выполнять если за столом сидят брехуны ...
Так заявив так званий "голова Офісу випадкового президента" Андрій Єрмак під час брифінгу. Єрмак зазначив, що ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі.
"Що стосується Консультативної ради (ТКГ, - ред.). Так дійсно Консультативна рада обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі. Рішення, яке було досягнуто в Мінську: ідея створення такої ради буде далі розглядатись після консультацій з нашими партнерами Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - заявив Єрмак.
Раніше він повідомляв, що мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.
Прошел год. У нелоха вообще есть хоть один вменяемый соратник? Или ХОТЬ КАКОЕ-НИБУДЬ самое маленькое достижение? Смотреть на это уродство уже больно...