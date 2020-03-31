EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Записи Лероса Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3438  50
Матеріали за темою:
Все про:нормандська четвірка (1013) Єрмак Андрій (189) Офіс Президента (292)

 Умовою для проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всіх домовленостей, досягнутих у Парижі, - Єрмак. ВIДЕО

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що головною умовою для зустрічі "нормандської четвірки" є виконання всіх домовленостей, яких вдалося досягти в Парижі наприкінці минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головною умовою проведення саміту лідерів "нормандського формату" є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди казала і все робить, щоб це виконати, але, на жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих зобов'язань, які були досягнуті в Парижі", - зазначив Єрмак.

За його словами, перша і головна умова - виконання переліку всіх домовленостей, серед яких - припинення вогню.

"Українська сторона завжди повторює, що якщо на нас хтось нападає, якщо хтось стріляє по наших бійцях, по нашій армії - наша армія готова і дає щораз відсіч цим спробам. Це не зупиняє і не зупинить наше прагнення до миру і до виконання тих домовленостей, які сьогодні існують. насамперед - мінських", - додав Єрмак.

Нагадуємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів нормандської четвірки - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тис. ПЛР-тестів, які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, вже розподіляються між регіонами, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185734
 
 
 Топ коментарі
 
тогда поведайте так о чем говорили в Париже, а то сюрпризы от Зе так и отскакивают.
 показати весь коментар
 
Ермак, иди в жопу. Тебя будет судить трибунал за предательство!
 показати весь коментар
 
И что вы там надоговорялись в Париже ? Опять отвести войска ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленые утырки!!!! Объясните мне , пожалуйста, на буя нужно встречаться в нормандском формате? Зачем?????? Чтобы лизнуть в зад старика пуйла? Какая есть в этом необходимость вообще? на хрена? Боиться зеля , шо не успеет сдать страну рашке? Не успеет выполнить задание фсб по уничтожению страны? Суки кремлевские
 показати весь коментар
 
 
Хе- хе...
Найактуальніші запитання в Україні під час коронавірусу : - навіщо "Вова збрив вуса", а Ван Гог відрізав власне вухо??? Всі інші запитання - попросту...не мають сенсу..
 показати весь коментар
 
тогда поведайте так о чем говорили в Париже, а то сюрпризы от Зе так и отскакивают.
 показати весь коментар
 
 
Ермак, иди в жопу. Тебя будет судить трибунал за предательство!
 показати весь коментар
 
 
И что вы там надоговорялись в Париже ? Опять отвести войска ?
 показати весь коментар
 
 
Драсте. Ще визнати терористів стороною перемовин, війну -громадянською, а кацапню - безвинними міжнародними спостерігачами, несправедливо обкладених міжнародними санкціями
 показати весь коментар
 
 
А Вам что, непонятно? Зеля там на прессухе прямо говорил о привлечении "украинцев Донбасса" к переговорам. Вот Ермак и выполняет его обещание путину создать такой "формат" для "диалога" в виде "консультационного совета". Там же Зеля пообещал ещё несколько мест для "разведения сторон"! Но до сих пор Украина не выполнила ни одного из этих обещаний! А путин там вообще ничего и никому не обещал! Посмотрите внимательно - убедитесь!
 показати весь коментар
 
 
То есть то ,что именно там Зеленский тайно пообещал.
 показати весь коментар
 
 
только дохи выполняют условия договоренностей с Рашкой..
нормальные страны, считают своей прямой обязанностью, кинуть Рашку..
 показати весь коментар
 
 
Тоесть Рашка выдаст ВСЕХ наших пленных и воскресит убитых с начала декабря прошлого по конец марта сегодняшнего года, а так же захваченные позиции?
 показати весь коментар
 
 
І це оця тупа жирна кацапська ХАРЯ вирішує долю України??? До чого ми дожились???
 показати весь коментар
 
 
ИХТАМНЕТы плешмивого Хмыря сдохли от коронавируса и война закончится.
 показати весь коментар
 
 
А кому нужно вообще ети нормандские и минсике переговоры кроме *****, боевиков и наших колаборантов? Век бы с ****** (или как говорил ЗЕ, с Чортом) не договариваться потому что даже дети знают что ето себе дороже.
 показати весь коментар
 
 
будапешский меморандум ...
почему Украина должна, что то выполнять если за столом сидят брехуны ...
 показати весь коментар
 
 
Ну что за овощь этот Ермак , видно по записям Лероса .
 показати весь коментар
 
 
Эрдогана надо звать,тот мочит падаль без ***** и задоринки....
 показати весь коментар
 
 
В минских договорах не было ничего про отступление войск ВСУ с Украины, про Автономию *республик* днр и лнр и про прямые консультации с росийскими боевиками. Так что не звездите
 показати весь коментар
 
 
Більше того, мінські протоколи вимагають, щоб їх виконували обидві сторони по обидва боки фронту. А твої зеленські єрмаки взялися їх виконувати в односторонньому порядку, що по факту означає капітуляцію, а не перемир'я.
 показати весь коментар
 
 
Выступление - бла бла бла!!! Коррупционер поймался и лапшу вешает в стиле обычных политиков Украины!!!
 показати весь коментар
 
 
показывайте народу Украины договоренности на которые Вас рашист натянул,совместно с французскими и немецкими подельниками
 показати весь коментар
 
 
Есть такой блогер Валера Крымский,много чего вбросил в Ютьюб,самое главное,...что войны с Гитлером не было,воевали с Японией,которая и сегодня начальник всего МИРА... Умовою для проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всіх домовленостей, досягнутих у Парижі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6723
 показати весь коментар
 
Ану-ка озвучь, как вы с шутом договорились продать Украину!
 показати весь коментар
 
9 мая это полный бред рюсскага Быдла...МИФ Умовою для проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всіх домовленостей, досягнутих у Парижі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3389Валера МАЛАДЦА...
 показати весь коментар
 
дык в прошлый раз Зе и ко на "саммите" помогли кацапским газораспилочным фирмам, нихрена не добились (и даже не пытались) + сколько человек было убито после "договоренностей" на которых сдали все интересы Украины? и зачем хотят делать еще один? что-то забыли сдать? таки действительно у нашей верхушки всегда одни колаборанты и предатели и только расстрелы, периодические, всей гоп-компании наверное в перспективе что-то сделают. иначе, похоже - никак.
 показати весь коментар
 
 
Смотрю ролик Валеры Крымского, КАК РАСПЕЧАТАЛИ население СССР....,и выкачивают у населения энергию....
 показати весь коментар
 
Теперь понятно откуда родом КОРОНАВИРУС..............
 показати весь коментар
 
"Другая сторона, та сторона"....сколько можно играть словами??
 показати весь коментар
 
 
При Петьке даже и близко не было, чтоб он поехал непонять куда, встречался неизвестно с кем, и наподписывал невесть чего...причем до сих пор не обнародованного...
 показати весь коментар
 
Люди дармовой источник энергии для рептилий....
 показати весь коментар
 
Что он несёт? То есть каждая норманнская встреча теперь будет очередным шагом к капитуляции, и это его аргумент?
 показати весь коментар
 
 
Єрмак, Богдан, Коломойський, Зеленський ... І інша зе-шобла...вас приклад Яника "дагаваріваться" з рашкою нічому не навчив... Краще робіть ремонти в камерах, щоб потім сидіти у більш-менш пристойних умовах...
 показати весь коментар
 
 
РАБссия без Украины дохлая помойка....,почему Скабеевы Соловьевы Сикелевы и подняли ВОЙ 6 лет назад....
 показати весь коментар
 
 
Коли той саміт не на користь Україні робить як робить *****, не їдьте на нього!
 показати весь коментар
 
Та цей "формат" взагалі пустопоржня мастурбація, а заради таких самітів Зеля постійно йде на згубні для України поступки. А скільки воїнів заради цієї муйні загинуло і скалічилось! БЕЗКАРНО!
 показати весь коментар
 
Агент ФСБ РФ Єрмак: консультації по створенню Консультативної ради в ТКГ тривають
Так заявив так званий "голова Офісу випадкового президента" Андрій Єрмак під час брифінгу. Єрмак зазначив, що ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі.
"Що стосується Консультативної ради (ТКГ, - ред.). Так дійсно Консультативна рада обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі. Рішення, яке було досягнуто в Мінську: ідея створення такої ради буде далі розглядатись після консультацій з нашими партнерами Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - заявив Єрмак.
Раніше він повідомляв, що мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.
 показати весь коментар
 
В своё время стапин у ленина занимал точно такую должность как ермак.И что из этого получилось. Зе думай Те. Только что закончился брифинг ермака и удевлюсь,что если многие ему поверили. Немедленно надо отлучать его от участия во внешней политике.Если Зе удобно,чтобы он возглавлял офис,так это проблема и право президента.С ермаком во внешней политике легко направлять зе по кремлёвскому сценарию. Это очень опасно и тревожно.Потерять государственность народ уже не даст. Президент не имеет право провоцировать беззаконие в обществе. У ермака совсем другая работа.Думай Те!
 показати весь коментар
 
 
Батя когда то говорил,СССР сдох от инфаркта,РАБссия сдохнет от инсульта...............
 показати весь коментар
 
"если кто-то стреляет по нашим бойцам" - продажный ватный ************ даже не знает кто стреляет по нашим бойцам?!

Прошел год. У нелоха вообще есть хоть один вменяемый соратник? Или ХОТЬ КАКОЕ-НИБУДЬ самое маленькое достижение? Смотреть на это уродство уже больно...
 показати весь коментар
 
паскуду ермака надо менять.., и чем быстрее, тем лучше.
 показати весь коментар
 
"Договоренности" - это когда обе стороны берут на себя определенные обязательства. Изнасилование - удовлетворение половой страсти с применением насилия. Господин Ермак, так в Париже были "договоренности" или изнасилование ?
 показати весь коментар
 
Ти і твій брат воювали за Україну? Чи торгуєте і здаєте її інтереси? Хто ви такі? Чому поперлися у владу? Де відом, що ВСУ вбили твого брата-сепара, який ти показував американцям?
 показати весь коментар
 
Прикрывается мистер изменник и Минском, и Нормандией, и Парижем, и обменом пленными.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору