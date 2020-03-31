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 "Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський. ВIДЕО

Щоранку, о 10:00, з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

40 педагогів із Києва на час карантину фактично стануть вчителями для всієї України. Школярі з п'ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Уроки транслюватимуть щоранку з понеділка по п'ятницю на таких каналах:

• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас – ZOOM та NewsOne
• 7-й клас – ZIK
• 8-й клас – Індиго та УНІАН
• 9-й клас – Рада та UA: Культура
• 10-й клас – UA: Перший
• 11-й клас – М1

Також уроки можна буде подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

Читайте також: 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн": 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185723
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, хватит чудить. Уже начудил. Вова, ВЕСНА ПРИШЛА. Сажать надо. Лерос уже и видеодоказательства выложил.
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А цим вчителям будуть платити по 4000 євро?
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Вова, хватит чудить. Уже начудил. Вова, ВЕСНА ПРИШЛА. Сажать надо. Лерос уже и видеодоказательства выложил.
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ну так Лероса щас и посадят.

В чём проблема ? )))
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Проблема в умственно отсталых в своём развитии гражданах Украины, являющихся лохами, пардон, электоратом одного Янелоха ранее зарабатывающего имитацией игры х..м на рояле. Ну и в ЗеДятлах конечно.
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да они-то будут довольны посадкой Лероса.

как-никак депутата посадят, да ещё и из СН. Типа ЗЕ даже своих не жалеет в борьбе со злом
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Похоже, скоро Вову надо будет садить. Туда ему и дорога, тварюке. Желательно в соседние камеры с порохом и ермаком.
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Даже Германия не готова к школе онлайн. А у нас бах и всё решено 😉.
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це для депутатів СН - можуть надолужити прогуляне в шкільні роки
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И каналы подобраны медведчуковские
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А х….и, ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ В СМАРТФОНЕ! "Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4786
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А цим вчителям будуть платити по 4000 євро?
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Бояться нужно не Коронавируса! Бояться нужно ЗЕленой Чумы!!!!
ЗЕленая Чума - опаснейшее заболевание, паразитирует, поражает головной мозг!
Передается на большом расстоянии!
Носителями вируса является телевизор с включенным "1+1"
Болезнь имеет сильнейшее осложнение в виде "Синдрома малоросса"
Болезнь неизлечима(((
Граждане Украины, будьте осторожны!!!
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Моніці теж корисно було б подивитися уроки онлайн.
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Надеюсь все уроки будут украинским языком.
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А кто будет контролировать процесс обучение? Кто будет оценивать учеников?
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пробыв несколько дней дома, я теперь понял почему кот постоянно просит жрать...

"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4444

...
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учителя в школах после карантина.методом опроса и контрольных работ.оно и без карантина бы так было.шо за проблемы?
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Все видео должны быть в записи на каком то одном Ютуб канале, так будет удобно и доступнее.
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а страус продолжает свою голову всё глубже и глубже погружать в песок
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к стати...вернее к слову -
***
если пугать страуса через каждые 20 сантиметров,
то за ним можно сажать картошку.
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на тех каналах учеников нет , их тут ловить надо "Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2066
"Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7818
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"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7578 Володимир Зеленський

@IamGreenDonkey

·30 мар.

Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди..
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А Г+Г шо, даже первоклашкам ничего не будет транслировать?
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учитель игры членом на рояле - зеленский ...
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ух ты, не прошло и года)))) но лучше поздно чем никогда
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Дистанційна середня освіта - законний та доступний засіб навчання вже 2 роки. Діти з таких закладів досить нормально здають ЗНО. У нас в Харкові є 2 такі школи. Ми їх розглядали в якості альтернативи у 5 клас, бо з класичними школами зара повний трешак. Мої доньки навчаються в різних закладах. Так от, з початку карантину в обох школах процес продовжується дистанційно через гугл-класи та zoom. Класні керівники працюють з батьками через ел.щоденник та вайбер. Навантаження та темп навчання збільшились, бо немає втрат часу на дисциплінарні та організаційні питання впродовж уроку. Діти вчаться, що скажені, навіть перебуваючи наразі в селі у бабусі (мобільний інтернет). То до чого я: поки зеля роздуплився, нормальні директори вже зробили все без нього.
Р.С. школи моїх дітей не приватні та не блатні. Діти з сімей різних статків. Ні в кого не виникло питань з девайсами та інтернетом.
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