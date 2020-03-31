 "Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський. ВIДЕО

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

40 педагогів із Києва на час карантину фактично стануть вчителями для всієї України. Школярі з п'ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Уроки транслюватимуть щоранку з понеділка по п'ятницю на таких каналах:

• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

• 6-й клас – ZOOM та NewsOne

• 7-й клас – ZIK

• 8-й клас – Індиго та УНІАН

• 9-й клас – Рада та UA: Культура

• 10-й клас – UA: Перший

• 11-й клас – М1

Також уроки можна буде подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

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