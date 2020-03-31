 "Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський. ВIДЕО

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
40 педагогів із Києва на час карантину фактично стануть вчителями для всієї України. Школярі з п'ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.
Уроки транслюватимуть щоранку з понеділка по п'ятницю на таких каналах:
• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас – ZOOM та NewsOne
• 7-й клас – ZIK
• 8-й клас – Індиго та УНІАН
• 9-й клас – Рада та UA: Культура
• 10-й клас – UA: Перший
• 11-й клас – М1
Також уроки можна буде подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.
В чём проблема ? )))
как-никак депутата посадят, да ещё и из СН. Типа ЗЕ даже своих не жалеет в борьбе со злом
короче... по всем вопросам идиот
ЗЕленая Чума - опаснейшее заболевание, паразитирует, поражает головной мозг!
Передается на большом расстоянии!
Носителями вируса является телевизор с включенным "1+1"
Болезнь имеет сильнейшее осложнение в виде "Синдрома малоросса"
Болезнь неизлечима(((
Граждане Украины, будьте осторожны!!!
времени - вагон
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если пугать страуса через каждые 20 сантиметров,
то за ним можно сажать картошку.
Володимир Зеленський
@IamGreenDonkey
·30 мар.
Якщо не продавати посади то на них могут попасть випадкові люди..
Р.С. школи моїх дітей не приватні та не блатні. Діти з сімей різних статків. Ні в кого не виникло питань з девайсами та інтернетом.