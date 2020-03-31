 Лукашенко про ситуацію з коронавірусом: Працюю за формулою Трампа і молю Бога, щоб пік захворюваності пішов униз. ВIДЕО

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Ради Республіки Наталією Кочановою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Найважча проблема - це економіка, хоча ми і намагаємося тут якось дертися, щоб підприємства працювали, щоб люди отримували зарплату. Тут у мене формула Трампа. Мені дуже сподобалося, коли він відверто сказав: якщо ми негайно не почнемо працювати (звернувся до американців, де друкують цей долар, перша економіка в світі), то людей помре більше від безробіття і голоду, ніж від коронавірусу. Дуже правильно сказав. Так це американці сказали, а нам що говорити? Нам треба працювати і рятуватися від цієї кризи, як тільки можна", - зазначив Олександр Лукашенко.
При цьому, підкреслив білоруський президент, не треба скидати з рахунків різні вірусні хвороби. Тим більше, звернув він увагу, що захворюваність зараз на піку.
"Як завжди, кожної весни настає пік захворюваності і потім йде падіння, - додав Лукашенко. - Я вже молю Бога, щоб до Великодня цей пік пішов униз".
Зазначимо, що згідно з даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, в Білорусі зараз 152 людини інфіковані коронавірусом, 47 осіб вже вилікувалися, летальних випадків немає.
ну, хто вивіз своїх чад і домочадців до Швеції, ви знаєте
а в Білорусі - спалахи в Бресті та особливо у Вітебську
https://charter97.org/ru/news/2020/3/30/371323/
«Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы… Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!» - рассказал он: "История советского трактора началась в 1918 году: на петроградском заводе «Большевик» организовали производство «5-тонных гусеничных тракторов» - в рамках госзаказа на 2000 колёсных и гусеничных машин. Под этим туманным наименованием скрывались американские трактора Holt 75; и выпущено их было 8 штук. Учитывая то, что царская Россия не смогла организовать производство гусеничных тракторов на том же заводе, похоже, что эти 8 экземпляров были собраны из останков американских тракторов, закупленных во время Первой мировой войны."
Може Білорусь і совок, але вчасно перекрили кордони, вчасно закупилися якісними тест-системами, вчасно проводять тестування
Украина 549 випадків коронавируса≈ 40 мільйонів населення.
Білорусь 152 випадки≈ 9 мільйонів населення.
40:9= 4,5.
152×4,5= 684.
Таким чином у перерахунку випадків захворювання, на кількість населення:
Україна - 549,
Білорусь - 684.
Гэта Цэнзар, цi Лукашэнка?
Цi ведае той Хопкiнс - дзе яна, гэтая Беларусь?
Усю статыстыку бяруць з беларускага тэлебачыння - дзе усе здаровыя, а Беларусь - лепшая краiна для жыцця.
Ну-ну, на спад гаворыць пайшло - "нехай мяне цыгане украдуць"...