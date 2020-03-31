 Найманці РФ тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ніч минула спокійно, проте зранку противник здійснив 3 обстріли на донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поблизу Опитного після 7 ранку почав обстріл ворожий кулемет великого калібру, але військовослужбовці Об'єднаних сил вогнем з незабороненого озброєння швидко змусили ворога припинити вогонь.

Близько 10 години в районі Красногорівки розірвалися 20 мін 120-го калібру.

А неподалік Кам'янки окупанти здійснили вогневу провокацію з використанням автоматичного станкового гранатомета.

Нагадаємо, раніше в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець зазнав травми в результаті підриву на протипіхотній міні. Після надання первинної медичної допомоги нашого воїна евакуювали до лікувального закладу у важкому стані.

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