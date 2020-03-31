 Найманці РФ тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Ніч минула спокійно, проте зранку противник здійснив 3 обстріли на донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, поблизу Опитного після 7 ранку почав обстріл ворожий кулемет великого калібру, але військовослужбовці Об'єднаних сил вогнем з незабороненого озброєння швидко змусили ворога припинити вогонь.
Близько 10 години в районі Красногорівки розірвалися 20 мін 120-го калібру.
А неподалік Кам'янки окупанти здійснили вогневу провокацію з використанням автоматичного станкового гранатомета.
Нагадаємо, раніше в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець зазнав травми в результаті підриву на протипіхотній міні. Після надання первинної медичної допомоги нашого воїна евакуювали до лікувального закладу у важкому стані.
а это данные за ночь и до сейчас - слава Богу без раненных и...
(но Вы правы в одном... 100 процентов уверенности в правдивости нет)
Каждое утро посылать не "ответочку", но "приветочку". И так пока не начнут визжать. А потом - 40-50 "пакетов "Ольхи" добавить, подкрепить "Тьюьпанами", доплюсовать "квітниками", и на зарядку - НУРСами из СУ-25.
А потом с вертолетов тем же, а потом уже Аваков атакует.... блин, мне приснлось)))
Вы защищаете Украину - поклон в ноги...