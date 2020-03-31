 Цього дня три роки тому загинув один з найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"В цей день три роки тому загинув один з кращих контррозвідників України — полковник Олександр Хараберюш. Справжній офіцер, доктор юридичних наук, кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. Для рідних він був люблячим батьком та чоловіком, для друзів — надійний друг та мудрий наставник.

Проте для ворогів настільки небезпечний противник, що єдиною можливістю його зупинити виявилося підступне вбивство.

31 березня 2017 року в центрі Маріуполя терористи підірвали його авто. В Олександра залишилися дружина та дві доньки.

Пам’ятаємо!"- йдеться в повідомленні СБУ.

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Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).