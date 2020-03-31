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Все про:контррозвідка (217) СБУ (5446) Хараберюш (8)

 Цього дня три роки тому загинув один з найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш. ВIДЕО

31 березня 2017 року в центрі Маріуполя терористи підірвали його автомобіль.

Про це йдеться в повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"В цей день три роки тому загинув один з кращих контррозвідників України — полковник Олександр Хараберюш. Справжній офіцер, доктор юридичних наук, кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. Для рідних він був люблячим батьком та чоловіком, для друзів — надійний друг та мудрий наставник.

Проте для ворогів настільки небезпечний противник, що єдиною можливістю його зупинити виявилося підступне вбивство.

31 березня 2017 року в центрі Маріуполя терористи підірвали його авто. В Олександра залишилися дружина та дві доньки.

Пам’ятаємо!"- йдеться в повідомленні СБУ.

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Цього дня три роки тому загинув один з найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш 01

Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185667
 
 
 Топ коментарі
 
Стоит добавить, что исполнитель теракта -Юлия Прасолова обменяна на таксистов и пр. донецкую шантропонь владой клована ради пиара
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убийцу Героя Хараберюша Зеленский вернул в Россию
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...Гомін, гомін, гомін по діброві...
Українська пісня XVII століття

https://www.youtube.com/watch?v=xfH8EKh4rMU
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Стоит добавить, что исполнитель теракта -Юлия Прасолова обменяна на таксистов и пр. донецкую шантропонь владой клована ради пиара
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Унітазія знищувала і знищує кращих, щоб залишилось тільки бидло.
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Дуже шкода таких Воїнів...- дуже...
Але я вірю, що "контора" "виростить" ще десятки таких Воїнів-Патріотів - і сама "відродиться" Феніксом - Все буде Україна !!!
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а маньку-сєпаршу, яка підірвала авто з Героєм, обміняли.
Це і є "стратегія" ідіотів при владі, які не відрізняють звичайних військовополонених від осіб, що здійснили теракт.
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убийцу Героя Хараберюша Зеленский вернул в Россию
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Помним Героя! Один из немногих полковников который заслужил свое звание умом и профессионализмом.
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Там, НА НЕБЕСАХ, наверное, тоже неспокойно, если Господь призывает к себе практически каждый день самых отважных и надежных ВОИНОВ... Одно успокаивает, что второй раз их уже не убьет коварный враг. Пусть ЦАРСТВУЮТ! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
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В этот день три года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш. ВИДЕО



данецкая барышня взорвала доктора наук и лучшего
полковника укрразведки
полковник оставил свою машину на улице,

подложила бомбу

особо не пряталась

потом приехала получать укр загранпаспорт - паехать атдахнуть в эвропу на полученное бабло

вот и вся правда про укрразведку

только докладывает в телевизоре уже 6 лет про

сколько раз акупанты выстрелии по укрокопах

больше пользы от Ноль целых хр десятых




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Помним, Настоящий полковник! Спасибо за службу.
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Українців знищують у властной країні ,кацапи зовні та полукацапи всередині. Це не держава,а якесь прохідне подвіря.
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