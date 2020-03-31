 У Києві виявили 5 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 107 випадків, - Кличко. ВIДЕО

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Києві вірус вразив ще 5 осіб. На сьогодні кількість киян, у яких підтверджено діагноз COVID-19, становить 107 осіб", - повідомив він.
За словами Кличка, захворіло 4 чоловіків віком від 45 до 49 років, а також одна жінка, медпрацівник віком 55 років.
"Один із пацієнтів перебуває в Олександрівській лікарні і четверо пацієнтів перебувають вдома на самолікуванні", - додав він.
Також експрес-тестами протестовано 1,9 тис. осіб. Лабораторно досліджено 813 зразків, 218 зразків ще чекають дослідження.
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