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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
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 У Києві виявили 5 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 107 випадків, - Кличко. ВIДЕО

На сьогодні кількість киян, у яких підтверджено діагноз COVID-19, становить 107 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві вірус вразив ще 5 осіб. На сьогодні кількість киян, у яких підтверджено діагноз COVID-19, становить 107 осіб", - повідомив він.

За словами Кличка, захворіло 4 чоловіків віком від 45 до 49 років, а також одна жінка, медпрацівник віком 55 років.

"Один із пацієнтів перебуває в Олександрівській лікарні і четверо пацієнтів перебувають вдома на самолікуванні", - додав він.

Також експрес-тестами протестовано 1,9 тис. осіб. Лабораторно досліджено 813 зразків, 218 зразків ще чекають дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновило алгоритм стаціонарного лікування заражених COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185649
 
 
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Пациенты с COVID-19 могут заражать после выздоровления
Китайские ученые призывают продлить срок карантина для всех людей, которых сейчас выписывают из больниц с отрицательными результатами теста.
🧑🏼‍⚕️👨🏻‍⚕️Ученые из Китая провели исследование с полностью вылечившимися людьми и выяснили, что они могут продолжать распространять вирус даже после отрицательного теста на наличие SARS-Cov-2. У таких пациентов уже нет симптомов, однако в образцах из ротоглотки сохраняются частицы вируса.
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тобто прогноз,що перехворіїє 22 млн населення України досить ймовірний...
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ще одне..
чинуші з ВОЗ кажуть,що маски не помічні...

Китай на їх пораду "уй забив"...
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