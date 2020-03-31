 Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свобода слова" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Поки ми працюємо на тому ресурсі, який у нас є. Буквально цими днями - сьогодні, завтра - Міністерство соціальної політики проводить перерахунок і шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні нашим пенсіонерам", - заявив прем'єр.
Він додав, що після ухвалення у Верховній Раді законопроєкту №3279 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік відбудеться "обіцяна виплата додаткових коштів пенсіонерам".
Крім того, Шмигаль зазначив, що також з фонду боротьби з коронавірусом фінансуватимуть підтримку людей, які втратили роботу або змушені бути вдома і не мати можливості заробляти гроші.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 квітня Кабінет міністрів України буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. гривень, а з 1 травня 2020 року проведено індексацію пенсій.
Не твоего ума дело. Ты хрен моржовый попробуй поживи с пол года не то что на минимальную, а хотя бы на обычную пенсию, а потом уже пиши свои диванные умозаключения. Или ты пенсов, прогорбативших больше чем пол жизни на страну, за людей уже не считаешь? Для начала доживи до этого момента, а потом уже воняй.
а на закон зебики забили
Як там економічний прорив ????
А жаль.
POHUY (*****) - було і зостається основною політичною програмою зеленого кодла...
ЕСТЬ ТЫ И СЕЙЧАС !
був би НАЦіональний банк українським,а не МВФівським -напечатали би трохи грошей раніше...
Скоро, очень скоро, пойдете вы кукурузу сажать (рыть каналы пойдете, только если у государства деньги на оплату минимальную будут, но с таким правительством - это вряд ли).
Закончились времена оффисного планктона, а руками вы, ЗЕбилы, ничего делать не умеете, вы - декоративные создания, потому и ждет вас самых низкоквалифицированный (и потому низкооплачиваемый) труд.
Чтобы проверить, насколько "легко" страна может восстановить экономику, пройдите по средним школам и задайте мальчикам в возрасте 11-14 лет следующие вопросы:
- как устроена батарея
- в чем разница между переменным и постоянным током
- как починить перегоревшую пробку (fuse)
Откуда вопросы?
А из пособия для скаутов 1911 (!) года издания.
Свободно доступно для скачивания в сети, проект Гютенберг.
Прониклись?
А ведь это еще не все вопросы для получения значка скаута на знание и работу с электричеством для подростков 1911 (!) года.
Вот вам все ваше восстановление экономики, плесень зеленая.
"И хорошего настроения"(С)
73% - всем дружно смеяться!
Протрезвели - прослезились.
Благодаря этому решению через пол-года в Австралии будет прекрасно развитый подпольный рынок оружия, причем разрешения полиции покупателям получать уже не будет надобности.
Почему будет рынок?
А спрос рождает предложение.
Почему будет спрос?
А мародеры, знаете ли.
Для восстановления экономики в объеме до "коронавируса" не хватит никаких денег, а о трудовых навыках большинства населения - оффисного планктона - смотри мой пост выше.
И проблема для них будет не с едой, а с оплатой жилья прежде всего.
С интересом узнала недавно, что в моем поколении (50+) огромное число людей своего жилья не имеет, наверное, все ездили по "европам", ели в ресторанах и вкладывались в акции (как им активно советовали).
Люди старше 45 имеют крайне низкие шансы получения работы на рынке труда, если они не являются профессионалами в своей области, а таких очень мало, остальные же балласт.
Балласт без жилья - это пауперы, как думаете, что они будут делать?
Равно как и молодежь 18+ лат, не имеющая никаких знаний и умений.
Вот это вот и будут будущие молодежные (и не только) банды.
У меня оружия нет, к слову.
Відповідь, тому, що в фінансах і екоміці вони абсолютні дебіли!!!
Повеніть Порошенка і його команду, то і проблем не буде!