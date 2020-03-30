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Все про:Держприкордонслужба (2502) Іспанія (291) маска (53) Офіс генерального прокурора (191)

 Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Махінатори продали партію масок громадянину Китаю, який потім відправив їх до Іспанії. Партія 300 тис. штук пішла за ціною трохи більше 1 грн за штуку. Її реальна вартість - майже 61 млн гривень.

Шахрайство розкрили оперативники Східного регіонального управління Держприкордонслужби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Як виявилося, працівники двох харківських підприємств за заниженою ціною реалізували громадянину Китаю для подальшого експорту понад 300 тис. засобів захисту дихання", - сказано в повідомленні.

На 8 об'єктах у Київській, Харківській і Полтавській областях провели обшуки. Правоохоронці вилучили документи, ноутбуки, флешки, мобільні термінали, банківські картки та готівку в сумі 243 000 доларів США та 14 500 євро.


Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України. ФОТО

Пресслужба Офісу Генерального прокурора повідомляє, що респіратори за заниженою ціною було продано громадянину Китаю. А він потім у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх в Іспанію.

"Таким чином, за попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло становити понад 15 млн грн", - сказано в повідомленні.

Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.

На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.

Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС 01
Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС 02
Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС 03
Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС 04
Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС 05
Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185537
 
   
 Топ коментарі
 
Можно. Но если ты в доле, то низзяяяя.
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Преступление против своего народа, тут не шутки про 73,22 надо пускать...Не забывайте, остальные 26,78 умирают от коронавируса так же само....Нужно просто сделать ставки....ответит кто-то за это ...или нового видоса будет достаточно...
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НПП БУК | Респираторы БУК



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Баканов, на днях зайду в СБУ за капитанскими погонами
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В статье получается, что оптовая цена маски - 200 гривен. Резинки и проволока в маске на скобках от степлера. Цена маски - копейки.
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Не даром говорят, что при Зеленском коррупция на таможне выросла в 3 раза. И это только маски. Вот где денюжки бюджетные вытекают широким потоком кому- то в карманы.
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Лерос уже показал кому...за что его постараются "наказать"...он выдал "гостайну" от Зе... Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС - Цензор.НЕТ 6893
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у меня нет слов ..а 2 и 6 марта это предовратить было никак нельзя, да ?
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Вообще Луценко давал список компаний продававших маски зарубеж -почему бы не проверить КТО И СКОЛЬКО вернул валюты в Украину
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а каму ано нада оте праверки правирять?
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Как вы правы
ДА, ЭТО ДЕРЖАВНА ЗРАДА . И всех зебобиков посадят
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Та ви не зрозуміли! Тепер не корупція злочин, а інформація про неї на державну зраду тягне! Он ДБР на Героса вже справу відкрило, за те, що про корупцію Єрмаків розголосив. А ви кажете...зебобіків посадять. Коли то ще буде, блін... Хоча, будемо надіятись.
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Ну, что вы как дети..По документам проданы маски за 1грн./шт. + 1$/шт. чёрным налом (уход от налогов). Всё тип-топ.
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Может это совпадение,но такими масками уже забит пром.уа
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в будмене (budmen.ua) такая маска стоит 99 грн - но учитывая что это харьковский китай, непроверенные качества, отсутствие сертификации по реальной способности пропускать мелкие частицы, а также то, что творится сейчас в Испании - я покупать такие не стал - из разряда фуфломицина...фуфломаска
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100%%%!!! я купил - го*но редкое. Без всяких тестов она реально подсасывает воздух. Клапана стоят пропеллером. Завод честно признал, что на корону ее не проверял.
Красная цена ей 10 грн! защита чуть больше чем у хир. маски!!
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сегодня был в аптеке. называется "не болей" (теперь я понимаю почему она так называется) простая, тонкая, бледно голубая маска стоит 24 гривны. я смог сказать им только одно: вы уху ели?!!
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а ті , що начебто продали в Іспанію коштують 203 грн за штуку - тобі все одно не по кишені ...
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що начебто продали в Іспанію


соглашусь.

ну нет же по факту вообще никаких подтверждений.

Вот про воровство Порошенко фактов хоть залейся,

а продажа масок в Испанию - это "начебто"
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Ссылочку можно? Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД - Цензор.НЕТ 5743 Не. Я понимаю шо подельники Радуцкого жопку ЗЕлёного барыги прикрывают, но зчем так палиться? Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД - Цензор.НЕТ 7267
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яку "ссылочку" ? див. нижче - просто ділимо їх загальну вартість (начебто 61 млн..) на їх кількість .
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я самую дешёвую за 30 нашёл. меня тормознули на входе в "Сільпо", сказали, что без масок не пустят. т.е. рэкет: нет маски - жри крапиву. я понял, что нужно платить падлюкам.
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были проданы по заниженной цене? или занизили цену на бумаге? не дурите людей. вам только кажется что мы тупые. но по сравнению с вами, мы гении
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Вопрос - вот продали маски
А СКОЛЬКО за это время произвели масок? Где цифры?
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Где-то читала что на 3Д принтере маски печатают в какой то стране
А в Украине Средневековье и пистеж слуг по тв целый день
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3 д принтер - хреново будет печатать маску и долго..разве что в единичном экземляре ну пластиковую деталь напечатает разве что для последующего клонирования в виде алюминиевых форм - ибо литьем гораздо быстрее - форму сделать из алюминия и быстро запустить производство...
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- що б там не було - для соєвих це все лише привід скавчати про "зраду" ..))
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«Дождь ! Дождь ! Дождь ! Дождь ! Дождь ! Дождь ! ....»

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Стефанчук на заседании Верховной Зрады?
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Партия в 300 тыс. штук ушла по цене чуть больше 1 грн за штуку. Ее реальная стоимость - почти 61 млн гривенИсточник: https://censor.net.ua/v3185537- тобто виходить - 203 грн за одну маску ! Тоді хто їх буде продавати в 200 разів дешевше вартості ?! Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД - Цензор.НЕТ 7067
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300 тис це нічого, це лохів для показухи накрили. Зебіл. коли будуть обшуки у Радуцького?
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учитесь свинарчуки - мастер класс для лохов
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И где нарушение закона,хозяева товара продают его за сколько пожелают,через границу мимо бороды нефьёдика они их не тащили,взятки платил китаец,ищите тех подонков,которые продали маски из госрезерва - они истинные преступники.
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недождетесь - против зебилов у власти но и не за Порошенко. Он много накуролесил и в большинстве либо по старости не мог за всем уследить, либо дибилы советники были....
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нужно выявлять всю эту схему и держать на карандаше , а потом гандонв судить . когда нормальная власть будет .Соевый . зеленый - тюрьма .
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В аптеці масок вже нема, бо все с№издила ж2.
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Продали за завищеною ціною. Це в Україні на залишках 300 тис. - решта за кордоном.
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Интересно, если бы небыло в фб поста о масках бук в Испании, был бы сейчас кипиш?
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..и что?! где пидозры?!..кто на нары уже греет?!..или ППР очередной, посидели, попи*дели и разошлись?.. Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС - Цензор.НЕТ 6115 ...сегодня за 3 маски "хирургических", сильно подозрительных, стольник отдал...одевать боязно, промокашка какая то, а не маска..
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..я не швачка, да и нечем и не с чего..это не кусок марли для самообмана должен быть, а маска от вирусов, к которой какие то требования технические должны быть спецами предьявлены и выполнены... посмотри на Раду, как с*ки упакованы... ..много там самоделок видишь?..
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..а шо делать,придется идти и вибрировать всю дорогу ..но реальных мародеров на нары!!! Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС - Цензор.НЕТ 2403
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"...были проданы гражданину Китая. А он потом в порядке прохождения упрощенного таможенного контроля товаров, которые не подлежат письменному декларированию, вывез их в Испанию"
Согласно Таможенному кодекса Украины при вывозе не подлежат письменному декларированию товары стоимостью до 10000 евро. Даже если эти маски были оценены китайцем по 1 грн за штуку (а это между прочим должна была проверить таможня), то учитывая что курс евро 6-9 марта был 27,6 - 27,7 грн, то все равно стоимость всей партии товара была примерно 10800 евро (т.е. больше чем 10000) и её не имели права пропустить без письменной декларации. Тем более учитывая что физлицо-нерезидент вывозило явно не личные вещи, а крупную товарную партию, таможня должна была обратить внимание на документы, подтверждающие стоимость и происхождение товара (и возможно направить запрос в налоговую). Почему она это не сделали и кто виноват думайте сами )


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это уже не первый случай, и как товар с заниженной стоимостью прошел отреформированную очищенную и перезагруженную таможню
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туфта. БУК продал по реальной на 2 марта цене 1 грн. и всё законно.
а 61 млн - 20 грн за штуку - спекулятивная цена на сегодня.
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Не 20, а 200 гривен за маску. За маску сделанную степлером ( резинки и проволока на скобках от степлера. Полный бред от автора.
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так шо эти ******* рассказывали, про "арзивное видео" таки ********, таки бизнес на пандемии (крови)?? але зе влада вы где, гонятетесь за Леросом?
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це не расизм. просто випадково так вийшло, що мусять померти кожен шостий українець старше 60. Мазл тов
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растрелять как мародеров в тяжелое для народа Украины время !!! шо с ними игратся !!!
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ЕС не разрешит...а вот таки посадить -надо...но Генпрокурор такой цели не имеет...все силы брошены на "справу Шеремета"...
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то мля может те распираторы шо конфисковали может завтра поедут в аптеки по всей Украине...?! или будут изьяты как "вещдок" и зависнутна каком-то складе...?!!!
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