 Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шахрайство розкрили оперативники Східного регіонального управління Держприкордонслужби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Як виявилося, працівники двох харківських підприємств за заниженою ціною реалізували громадянину Китаю для подальшого експорту понад 300 тис. засобів захисту дихання", - сказано в повідомленні.
На 8 об'єктах у Київській, Харківській і Полтавській областях провели обшуки. Правоохоронці вилучили документи, ноутбуки, флешки, мобільні термінали, банківські картки та готівку в сумі 243 000 доларів США та 14 500 євро.
Пресслужба Офісу Генерального прокурора повідомляє, що респіратори за заниженою ціною було продано громадянину Китаю. А він потім у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх в Іспанію.
"Таким чином, за попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло становити понад 15 млн грн", - сказано в повідомленні.
Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.
На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.
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Баканов, на днях зайду в СБУ за капитанскими погонами
ДА, ЭТО ДЕРЖАВНА ЗРАДА . И всех зебобиков посадят
Красная цена ей 10 грн! защита чуть больше чем у хир. маски!!
соглашусь.
ну нет же по факту вообще никаких подтверждений.
Вот про воровство Порошенко фактов хоть залейся,
а продажа масок в Испанию - это "начебто"
https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc&list=RDeGjYVG80V-k&index=7
А СКОЛЬКО за это время произвели масок? Где цифры?
А в Украине Средневековье и пистеж слуг по тв целый день
Власть Украины наживается на респираторах. Бизнес на эпидемии
Согласно Таможенному кодекса Украины при вывозе не подлежат письменному декларированию товары стоимостью до 10000 евро. Даже если эти маски были оценены китайцем по 1 грн за штуку (а это между прочим должна была проверить таможня), то учитывая что курс евро 6-9 марта был 27,6 - 27,7 грн, то все равно стоимость всей партии товара была примерно 10800 евро (т.е. больше чем 10000) и её не имели права пропустить без письменной декларации. Тем более учитывая что физлицо-нерезидент вывозило явно не личные вещи, а крупную товарную партию, таможня должна была обратить внимание на документы, подтверждающие стоимость и происхождение товара (и возможно направить запрос в налоговую). Почему она это не сделали и кто виноват думайте сами )
а 61 млн - 20 грн за штуку - спекулятивная цена на сегодня.