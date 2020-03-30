 Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків. ВIДЕО

Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в міських стаціонарах із пневмоніями перебуває 154 особи. "Проведено 150 швидких тестів на COVID-19, з них виявлено 57 позитивних результатів", - сказав мер.
Він зазначив, що 43 зразки біоматеріалів цих пацієнтів передано для лабораторного підтвердження коронавірусу.
Марцінків повідомив, що в центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська є можливість розмістити до 250 пацієнтів, у лікарні №1 - ще до 150. У разі необхідності місто може обладнати додаткові 500 місць для хворих на коронавірус.
Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 - летальні, 6 пацієнтів одужали.
в стійло заганятилякати
кстати, про количество вернувшихся из этих 57 заболевших - скромно умалчивают
А ще ми так і не дочекались цифір - скільки цьогоріч було хворих на пневмонію, скільки одужало і померло.
(а багатьом і досі - "та никакого вируса нетуть! вы его видели, тот вирус? у меня форточка настежь, за все дни ни один не залетал!")
без симптомів, малосимптомно, середньої тяжкості, тяжкий/смертельний
Лечили то пневмонию...а значит маски и защитные костюмы не использовали .
лучше хоть на 70-80 процентов предсказать вирус, чем на столько же пропустить...
всех больных на грипп, ОРЗ, пневмонию и так далее хорошо бы проверить на этих тестах... не депутата с соплями, а именно больных с температурой и первыми признаками болезни
Ще з грудня медики били на сполох через велику кількість смертей від атипової пневмонії з незвичними симптомами
25Mr.Zorg
Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.
И если вы, не дай Бог, пополните список заболевших, государство будет точно также спасать и вас вне зависимости от того, вы за Петю, Зе или даже если вы любитель русскага мира- потому как это морально. А украинцы всегда были и есть моральной нацией.
Переживем и это.
Будете смеяться - немецкий МОЗ рекомендует для профилактики употреблять побольше сала.
С Богом...
Zima@frostr1
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