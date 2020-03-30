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 Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків. ВIДЕО

В Івано-Франківську швидкі тести на коронавірус показали наявність коронавірусу в 57 пацієнтів із пневмоніями.

Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в міських стаціонарах із пневмоніями перебуває 154 особи. "Проведено 150 швидких тестів на COVID-19, з них виявлено 57 позитивних результатів", - сказав мер.

Дивіться також: 13 пацієнтів у Івано-Франківську отримали позитивний результат експрес-тестів на Covid-19, 6 із них у реанімації, - мер Марцінків. ВIДЕО

Він зазначив, що 43 зразки біоматеріалів цих пацієнтів передано для лабораторного підтвердження коронавірусу.

Марцінків повідомив, що в центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська є можливість розмістити до 250 пацієнтів, у лікарні №1 - ще до 150. У разі необхідності місто може обладнати додаткові 500 місць для хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 - летальні, 6 пацієнтів одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185499
 
 
 Топ коментарі
 
Все логично и предсказуемо: пошли тесты, пошло число зараженных вверх.
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Перділи гусенята...
(а багатьом і досі - "та никакого вируса нетуть! вы его видели, тот вирус? у меня форточка настежь, за все дни ни один не залетал!")
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И это только в одном городе проверили, а какие же цифры по стране тогда реальные если всех проверить..
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Все логично и предсказуемо: пошли тесты, пошло число зараженных вверх.
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И это только в одном городе проверили, а какие же цифры по стране тогда реальные если всех проверить..
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проблема в тому, що у світі рахують кількість інфікованих помножуючи кількість виявлених тестами. Я не пам'ятаю скільки, але здається мова йде не про рази, а про десятки разів... а у нас... сама кількість тестів нікчемна!
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Ні - тоді було би смішна статистика смертності і чим вас в стійло заганяти лякати
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каком еще "одном городе"? там что, всех жители проверили?
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а сколько их еще вернулось по зову моники зелоха...
кстати, про количество вернувшихся из этих 57 заболевших - скромно умалчивают
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Тестити потрібно всіх хворих на пневмонію.
А ще ми так і не дочекались цифір - скільки цьогоріч було хворих на пневмонію, скільки одужало і померло.
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Почему - всех? Только с пневмониями вирусной природы, бактериальные осложнения могут быть после любых вирусов.
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зручний діагноз для заниження статистики пневмонії
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рентген всім роблять, тому пневмонію має бути видно.
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Цифра будет зашкаливать, поэтому ее никто и не обнародует.
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Перділи гусенята...
(а багатьом і досі - "та никакого вируса нетуть! вы его видели, тот вирус? у меня форточка настежь, за все дни ни один не залетал!")
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_Соискатели на премию имени творца теории эволюции. Ты ничем не поможешь пустоголовым, они сделали свой выбор: башку в песок и будь что будет.
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Бывает и хуже - карантин не нужен и его эффективность не доказана, переболейте и заработайте иммунитет.
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Я разве говорил, что мне нужен совет от недоумка?
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Я разве говорил что тебе нужен совет от недоумка?
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После этого вируса, как и от любого ОРВИ нет стойкого иммунитета.
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Прививка не гарантирует, что не заболеете. Просто течение болезни будет ослабленным.
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Вооот... А это надо было ещё с января делать. Жаль, что эксгумация бесполезна, а то ещё умерших от пневмонии проверить
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календар розвитку ко-вірусної інфекції:
без симптомів, малосимптомно, середньої тяжкості, тяжкий/смертельний

Экспресс-тесты выявили COVID-19 у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 2664
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Ще одне підтвердження, що тре сидіти по хатах, чим жорсткіжший карантин тим швидше переможомо цю заразу.
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От і ПРИЇХАЛИ, ЯК ПРИЙШЛИ ТЕСТИ...А с пневмонією знаходилися у лікарні разом з іншими....з незахищеним персоналом.....
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_Геометрия. Против неё не попрёшь! Есть контакты между людьми - вирус побеждает. Каждый заражает ещё нескольких, те в свою очередь ещё и ещё. Цепная реакция! И взрыв...
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Ой, а как же альтернативная медицина? "Посмотрите на Швецию, они не вводят карантин и у них всё в порядке".
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Це як розглядати. За отанню добу плюс 328 інфыкованих і 36 померлих в Швеції.
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Не факт. Экспресс-тесты - самые ненадежные
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а вот и ответ, почему так мало зарегистрированных слчиев - отсутствие проверки и точные анализы.
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Теперь еще врачей проверьте которые их лечмли...и другой медперсонал...
Лечили то пневмонию...а значит маски и защитные костюмы не использовали .
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вот и ответ - зачем эти тесты... даже если какой-то и окажется неверным (из тех у кого нашли) тот не будет в претензии..
лучше хоть на 70-80 процентов предсказать вирус, чем на столько же пропустить...
всех больных на грипп, ОРЗ, пневмонию и так далее хорошо бы проверить на этих тестах... не депутата с соплями, а именно больных с температурой и первыми признаками болезни
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Уверен если проверить медперсонал и родственников то найдутся еще десятки если не сотни зараженных.
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Массовый всплеск пневмонии в Украине начался задолго до первого подтвержденного случая коронавируса... Можно предположить что все те смерти от осложнений гриппа, были именно от него.
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Ми вже з січня в ньому
Ще з грудня медики били на сполох через велику кількість смертей від атипової пневмонії з незвичними симптомами
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Никому дела не было до этого. На повестке дня уже несколько месяцев другие проблемы - вернуть Бене и остальным проворовавшимся банкирам их банки, ну и землю продать.
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FDA видає дозвіл на екстрене використання хлорохіну та гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів, госпіталізованих із Covid-19

Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 426
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Это вообще-то для дезинфекции....... содержит хлор.
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25Mr.Zorg



Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.

Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 4964

Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8936
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з завтрашнього дня він відібе все в стократному ....
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Вот и приплыли зеленые тапочки к обрыву... Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1845
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Идиотам объясняю, нет никаких 'зелёных тапочек', есть Украина, в которой мы все вместе живем и находимся сейчас в час испытаний и опасности.

И если вы, не дай Бог, пополните список заболевших, государство будет точно также спасать и вас вне зависимости от того, вы за Петю, Зе или даже если вы любитель русскага мира- потому как это морально. А украинцы всегда были и есть моральной нацией.

Переживем и это.
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Небось постились.
Будете смеяться - немецкий МОЗ рекомендует для профилактики употреблять побольше сала.
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Тааак... сало надо перепрятать. А то немцы уже глаз положили.
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компашка - хоч бетоном заливай








Zima@frostr1





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