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Все про:відставка (662) Супрун Уляна (563) медреформа (26) Ємець Ілля (34)

 Ємець про причини свого звільнення: Наша ідея медреформи не сподобалася опонентам в особі Супрун. ВIДЕО

Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець бачить причину своєї відставки в позиції колишньої глави МОЗ Уляни Супрун.

Про це Ємець заявив hromadske відразу після голосування Ради за його відставку, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, підстави такі: що нашою командою було представлено продовження реформування охорони здоров'я, воно не сподобалося нашим головним опонентам - це виконуюча обов'язки Супрун, яка за три, по-моєму, роки продовжує, будемо так говорити, знищувати стаціонарний рівень допомоги", - сказав він.

Ємець зазначив, що "як фахівець він вважає", що надання допомоги стаціонарного рівня простим людям буде неможливим через реформи Супрун.

Він додав, що говорив про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським, але подробиць не навів.

Нагадаємо, 30 березня народні депутати відправили Іллю Ємця у відставку з посади міністра охорони здоров'я.

Нового міністра вони змогли призначити тільки з другої спроби - ним став Максим Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185490
 
   
 Топ коментарі
 
Вот жеж эта Супрун. Не уруля, а влияет на кадровые решения у зеленских Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун, - Емец о причинах своего увольнения - Цензор.НЕТ 256
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а вы видели- какие у Супрун длинные руки?! Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун - Цензор.НЕТ 6558
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А він ще більший довбень, ніж я думав.
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рецепт власти от зеленых попугаев: "если ты обосрался - обвиняй в этом пороха, а не самого себя"
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Рехворма от емца - освободить пенсионный фонд от "трупов".
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Юрий Бутусов
1 год ·

Имитация ответственности
Вещи надо называть своими именами. Украина стала партой для обучения одного человека азам государственного управления, но самое печальное, что он, судя по всему, мало чему учится.
И вопрос не в том, хорошо или плохо поступает власть. Президент, утратив контроль над собственным парламентским большинством и собственным правительством, не позволяет другим государственным институтам, и прежде всего парламенту, корректировать свои хаотичные метания из стороны в сторону.

В разгар финансового кризиса и переговоров с МВФ снят один министр финансов, затем второй министр финансов. При этом президент, совершая эту кадровую чехарду, не позволяет парламенту ни услышать программу действий, ни задать вопросы о причинах назначения, ни вопросы о причинах увольнения. Разве это системная государственная работа? Это глупая пацанская чехарда, полное не уважение парламента, граждан. Президент даже не пытается быть понятным и предсказуемым.
Кандидата в министры энергетики Буславец президент выдвинул даже без консультаций с собственной фракцией, в результате за несколько часов до голосования глава комитета написал в фейсбуке, что не собирается голосовать за кандидатуру министра, и за час до голосования президент отозвал ее кандидатуру.
В разгар коронавируса снят министр здравоохранения, абсолютно случайный и далекий от госменеджмента человек, и вместо нее назначили пожилого врача, которого в 2011-м уволили за профнепригодность через пять месяцев работы. Было ясно, что это провал, но президент это понял только через три недели. Послезавтра - послезавтра! - в стране начинается второй этап глобальной медицинской реформы, который затрагивает сотни медицинских учреждений, десятки тысяч медиков, миллионы пациентов. Все это также проходит без всякой мотивации, без дискуссий, без обсуждений.
Четыре месяца не назначается конкурс на директора Государственного бюро расследований - остается и.о.
С 4 марта президент не может обеспечить выполнение постановления правительства о замене руководства госкомпании "Центрэнерго" - не получается. Кабмин молчит, президент молчит, тишина, как будто так и надо.
Сегодня принят закон о продлении контрактов на питание в армии на год! Почему? Не сумели заключить реальные контракты на 2020-й год, провалили дело, и вместо принятия новых решений продлевают старое.
Президент самоустранился от ответственности за кризис, и записывает успокоительные ролики, оставив силовые структуры, экономику, гражданское общество и местное самоуправления один на один с проблемами.
И так сойдет! А если что - переголосуем. Это не власть - это имитация ответственности.
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когда этого дегенерата отпиз..ят пенсионеры ?
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А не в том, что ты назвал людей 65+ трупами и не нужно их лечить?!
Или вам всем Порошенко с Супрун гадит в штаны? Дгстали уже!
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Ты хороший хирург, не администратор и уж тем более не политик. Ну зачем надо было так позориться и такую чушь нести? Я понимаю что тебе, Супрун в штаны нагадила тем, что пыталась в кардиохирургии мафию разогнать. Но хоть мужиком будь, уйди достойно, а не так вот.
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это исполняющая обязанности Супрун

Чаво чаво?? Єто какую обязанность исполняла Супрун в команде зеленых недоумков??
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Хотілося б нагадати усі зельонемініСРАМ - " А потому, не спрашивай, по ком звонит колокол.Он звонит по тебе."
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Не идея не понравилась. А 11 млн пенсионеров почему-то не захотели быть трупами .
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Взагалі по на Ємця і зелене кодло, але всі наслідки реформ в медицині що вводила Супрун зараз бачимо на прикладі Іспанії і Італії, масове закриття лікарень,оптимізація(скорочення) кількості медперсоналу і т.д. і коли вдарив грім(короновірус) то трупи нема вже де складати, він по пів року щоб попасти на прийом до лікаря не хоче чекати як тут привикли
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порохоботы, вам что зе в штаны нагадил, что вы все так верещите на цензоре?
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