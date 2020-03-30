 Свідок підтвердив, що замовлення на побиття одеського активіста Стерненка Подобєдов отримав від Труханова - треба "поламати нациста". ВIДЕО

Ексклюзивне відео опублікувало видання ZN, інформує Цензор.НЕТ.

На умовах анонімності безпосередній свідок розповів про своє близьке знайомство з одним із найманців, які напали на Сергія Стерненка, — Іваном Кузнєцовим.

За його словами, організацією нападу займався їхній спільний знайомий Олександр Подобєдов. Саме Подобєдова свідок звинувачує в загибелі свого друга. Чоловік вирішив говорити, бо, на його переконання, організатор злочину, який втягнув Кузнєцова у кримінал, досі не покараний.

Навесні 2018 року Іван Кузнєцов та Олександр Ісайкул напали на активіста Сергія Стерненка та його дівчину Наталію Усатенко під їхнім будинком в Одесі. Стерненко активно оборонявся, і під час його самооборони Іван Кузнєцов загинув.

За словами свідка, Іван Кузнєцов мешкав у місті Чорноморськ на Одещині, мав фінансові й сімейні проблеми і вживав наркотики, через що був змушений шукати легких грошей. Він познайомився з Олександром Подобєдовим і почав на нього працювати. Переважно це була охорона різних об'єктів, але інколи Подобєдов займався й рейдерством.

Чоловік, який це розповів, заявив, що раніше і сам працював з Подобєдовим, а тому, своєю чергою, допомагав мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами свідка, за чотири дні до нападу на Стерненка, 20 травня 2018 року, Кузнєцов зустрівся з ним і повідомив, що Подобєдов отримав від Труханова замовлення "поламати нациста Стерненка", який йому заважає. Кузнєцов шукав для цієї справи співвиконавця і пропонував заплатити за це тисячу доларів.

За чотири дні чоловік дізнався, що Кузнєцов загинув під час нападу на Стерненка.

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Він також додав, що був знайомий і з Олександром Ісайкулом, який теж працював із Подобєдовим. Ще йому відомо, що Віталій Посувайло теж міг працювати з цим кримінальним угрупованням.

Таким чином, свідок підтвердив слова Стерненко.

Видання зазначає: як тільки адвокати переконаються що свідку нічого не загрожує, показання будуть долучені адвокатами до матеріалів слідства.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка передані в Головне слідче управління Служби безпеки України.

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