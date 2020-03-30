 "Рік президентства Зеленського дуже позитивно вплинув на бізнес друга ексглави ОП Богдана Вавриша і його компаньйона Ісаєнка", - "Наші гроші". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Наші гроші".
За даними журналістів, з 2017 по 2019 рік компанія Вавриша і компанія його друга і партнера по бізнесу Дмитра Ісаєнка отримали 15 дозволів на будівництво багатоповерхових житлових комплексів у центральній частині Києва. При цьому Вавриш і Ісаєнко в 2017 році отримали всього по одному дозволу на будівництво, а в 2019 - на двох дев'ять дозволів.
Таке активне розширення бізнесу, журналісти пов'язують, дружбою Вавриша з колишнім керівником офісу президента Андрієм Богданом.
Богдан уже замінений на посаді глави офісу президента, а компанії Вавриша-Ісаєнка продовжують забудову центральної частини Києва. До того ж, як з'ясували журналісти проєкту, з численними порушеннями.
Как думаешь, Зелёная Сопля за сколько секунд сдалась бы ?
через месяц врачам, учителям, военным и пенсионерам платить нечем будет.
Жалко только наивных зе-лохов, которые поверили в перемены.
Такова она, сермяжная правда в Украине, территории без законов, без справедливости. Без совести.
Не учителям же повышать зарплату-что с них возьмешь?
А так и деньги есть
и киев постепенно превращается в гуймо
Оце така імпотєнтна отвєточка від Єрмака ? Сюжетик в шаражці "Наші воші" ? Тьху !
Но не будь продажных подонков у власти, крыши в прокуратуре и СБУ, он бы ничего не мог бы сделать.
прапор має підхопити Порох.