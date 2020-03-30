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Все про:Богдан Андрій (271) Вавриш (11) Ісаєнко Дмитро (2)

 "Рік президентства Зеленського дуже позитивно вплинув на бізнес друга ексглави ОП Богдана Вавриша і його компаньйона Ісаєнка", - "Наші гроші". ВIДЕО

Рік президентства Володимира Зеленського дуже позитивно вплинув на бізнес дуже близького до Банкової забудовника Андрія Вавриша.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Наші гроші".

Також дивіться: Компанія водія Богдана і Вавриш будуватимуть новий ЖК на землі МВС в Києві, - "Bihus.info". ВIДЕО

За даними журналістів, з 2017 по 2019 рік компанія Вавриша і компанія його друга і партнера по бізнесу Дмитра Ісаєнка отримали 15 дозволів на будівництво багатоповерхових житлових комплексів у центральній частині Києва. При цьому Вавриш і Ісаєнко в 2017 році отримали всього по одному дозволу на будівництво, а в 2019 - на двох дев'ять дозволів.

Таке активне розширення бізнесу, журналісти пов'язують, дружбою Вавриша з колишнім керівником офісу президента Андрієм Богданом.

Богдан уже замінений на посаді глави офісу президента, а компанії Вавриша-Ісаєнка продовжують забудову центральної частини Києва. До того ж, як з'ясували журналісти проєкту, з численними порушеннями.

Також дивіться: Вавриш отримав під забудову ділянку на Печерську, за яку раніше боролися Микитась та Войцеховський, - "Наші гроші". ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185468
 
   
 Топ коментарі
 
Выбрали #лядь простого парня с нарида "Год президентства Зеленского очень положительно повлиял на бизнес друга экс-главы ОП Богдана Вавриша и его компаньона Исаенко", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2754
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ответочка пошла, с вирусом так бы рьяно боролись.
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Дятел, ты поменял профессионала на дилетанта
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Может по инрекции двигались несколько лет так как был запас прочности. Не хочу сказать что клоун из квн это хорошее решение, но думаю что будь Порох у власти, было бы тоже самое
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Порох у власти организовал ответку Кацапии в 2014-2015 годах.

Как думаешь, Зелёная Сопля за сколько секунд сдалась бы ?
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Да какая там ответка, не смеши. Кто подписал Минск2 который сейчас называют КАПИТУЛЯЦИЯ
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Продажні депутати були, є і будуть у всіх скликаннях.
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А шо тогда дефолт на носу. Судя по новостям за последние дни, всего два пути, или дефолт уже весной, или продажа земли и дефолт через 2 - 3 года
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какие, нахрен, 2-3 года ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

через месяц врачам, учителям, военным и пенсионерам платить нечем будет.
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Должна же была настать хоть для кого-то "ера благополуччя"? Почему бы не для зелиных корешей?
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Треба вміти купувати інвестиційних нянь.
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Ворота на воре сидит и вором поганяет. За 30 лет ничего не изменилось. В феодально-олигархическом каганате правят бал мафия и деньги.

Жалко только наивных зе-лохов, которые поверили в перемены.
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треба прийняти закон щоби суди не могли втручатися в незаконні будівництва, чи в будівництва з порушеннями.
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Хто тоді буде втручатись? Я виписую штраф і господар подає в суд де я захищаю зі своїм адвокатом свій кейс. Хто повинен на вашу професійну думку вирішувати такі питання?
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...або взагалі зупиняю будову-всі ідуть додому. Як тоді власнику захистити свої права?
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якщо суди не можуть втручатись в банківську націоналізацію, то і тут так має бути само
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Партнер нашей компании рассказывал, как год у них под окнами шла незаконная стройка, и все отписки были: "земельный участок не предназначен для строительства; стройка ведется без наличия разрешительных документов; не можем установить ответственных лиц; на момент проверки на объекте не было руководителя строительства; комиссией было оставлено предписание предоставить все документы в ГАСК" и проч. И так - целый год. Год (!). А каждый месяц - это 1,5-2 этажа. А когда 24 этажная свечка уже была готова, тогда уже взялись за дело адвокаты по узакониванию строительства. Узаконили. Теперь все законно.
Такова она, сермяжная правда в Украине, территории без законов, без справедливости. Без совести.
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І встановлюю властника за секунди, точніше, в системі вже є властник. Виникають проблеми коли як у нас кажуть «condominium" коли квартирами володіють індивідуально. Тоді я знаходжу властника по фінансовій системі. Якщо працюють люди і немає дозволу- така робота зупиняється і штраф. Не послухалися?-подвійний штраф. Продовжують?-через суд накладаються арешт.
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Це все тому, що немає судів. Я би виписав судів з Америки.
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Єто правильно
Не учителям же повышать зарплату-что с них возьмешь?
А так и деньги есть
и киев постепенно превращается в гуймо
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Не поняв.А в чому сенсація ? Багато дозволів з порушеннями ?
Оце така імпотєнтна отвєточка від Єрмака ? Сюжетик в шаражці "Наші воші" ? Тьху !
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Вавриш редкий подонок. Для него самое главное в жизни - деньги. Любой ценой.
Но не будь продажных подонков у власти, крыши в прокуратуре и СБУ, он бы ничего не мог бы сделать.
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Так у всей верхушки самое главное в жизни деньги. И стригут они немилосердно баранов-холопов уже 30 лет.
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Зеленський - слуга. Я -народ. Народ у нас в Україні каже : ти повинен «піти»… падаючий
прапор має підхопити Порох.
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