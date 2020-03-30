 Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів з Балі. ВIДЕО

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, після спілкування з туристами, що повернулися з Балі, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Люди, які тут розміщуються, мають обов'язково пройти обсервацію. Я розумію, що це неприємно. Вони першими це відчувають. Але ми змушені обмежувати мобільність людей для того, щоб ті, хто повертається з-за кордону, не могли бути переносниками інфекції", - заявив міністр.

"Експрес-тести не дозволяють отримати результат відразу - на 5-7 днів і теж з певною похибкою. Це не має сенсу. Найефективніше, що зараз відбувається у світі - це обсервація", - зазначив Криклій.

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"Самоізоляція, на жаль, давайте будемо відвертими, погано працює. Люди говорять про самоізоляції, а зараз ішов коридором і від декількох почув: "Скажу на самоізоляцію, а поїду на роботу", - акцентував міністр.

За його словами, в одного туриста є температура, тому в готель "Козацький" викликали лікарів.

Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці повинні два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом з В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Більшості це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. Сьогодні виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.

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