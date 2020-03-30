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 Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів з Балі. ВIДЕО

Експрес-тести на коронавірус не дозволяють отримати результат відразу.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, після спілкування з туристами, що повернулися з Балі, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Люди, які тут розміщуються, мають обов'язково пройти обсервацію. Я розумію, що це неприємно. Вони першими це відчувають. Але ми змушені обмежувати мобільність людей для того, щоб ті, хто повертається з-за кордону, не могли бути переносниками інфекції", - заявив міністр.

"Експрес-тести не дозволяють отримати результат відразу - на 5-7 днів і теж з певною похибкою. Це не має сенсу. Найефективніше, що зараз відбувається у світі - це обсервація", - зазначив Криклій.

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"Самоізоляція, на жаль, давайте будемо відвертими, погано працює. Люди говорять про самоізоляції, а зараз ішов коридором і від декількох почув: "Скажу на самоізоляцію, а поїду на роботу", - акцентував міністр.

За його словами, в одного туриста є температура, тому в готель "Козацький" викликали лікарів.

Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці повинні два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом з В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Більшості це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. Сьогодні виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185439
 
   
 Топ коментарі
 
І логічний такий - 40 перших на обсервації, 130000-150000 - вільний в'їзд, останніх кілька сотень - на примусову обсервацію... Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 3750
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Вот в чем владимиру зеленских не откажешь так это в чесности. Сказал шо верньот заробитчан и сдержал слово Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 9184
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домой их себе забери, пусть тебе насрут посреди квартиры короновирусом.
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Вот в чем владимиру зеленских не откажешь так это в чесности. Сказал шо верньот заробитчан и сдержал слово Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 9184
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І логічний такий - 40 перших на обсервації, 130000-150000 - вільний в'їзд, останніх кілька сотень - на примусову обсервацію... Мы вынуждены ограничивать мобильность людей. Самоизоляция плохо работает, - Криклий об обсервации туристов с Бали - Цензор.НЕТ 3750
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календар ко-вірусняка їм на пам'ять

Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів з Балі - Цензор.НЕТ 3056
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Щодо кількості тих, хто захворіли у районах столиці: Голосіївський район - 14 людей, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті...
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вот ты иронизируешь а есть зебилы которые на полной серьезности от этого в восторге и ставят ему это в заслугу.
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та дубинки по таким плачут.Это быдло ничего не поймет
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дубинки с украинцами плохо работают....
менты потом отгребают...
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домой их себе забери, пусть тебе насрут посреди квартиры короновирусом.
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да-да, задница, так и было в 14 году, пока ты под юбкой бегал...
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в ситуации с вирусом, когда кучки гуляющих по всему земному шарику, стараются заразить тех кто в Украине борется с заразой, можно было так применять что бы прошло и запомнилось.
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Я смотрю порохососам @индеть не мешки ворочать
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Зелейобики выбрали зе-мудилу, и с успехом довели страну до катастрофы!
Так что помолчи лучше
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нарушают конституцию только те кто прилетает с разных стран и разбегается.
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Бред. Мы в своей стране и можем делать все как считаем нужным в соответствии с Законодательством.
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ну да. никто не мешает тебе платить штраф 30 тыс. за нарушение карантина, 120 тыс. за рецидив, и 5 лет за решеткой за повторный рецидив. Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів з Балі - Цензор.НЕТ 9408
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Эти́х, которые с ковидом лежат по больницам вместе со мной на зону? Может проще их сжечь с семьями?
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ты в своей стране жил спокойно, зачем приперся заражать.
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zakrit nado vjezd vsem,vremia bylo dostatocno vernutisia domoj.U nas tak i zdelali vot togda mozno nazyvat sto veli karantin i smotret na rezultat
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Какая к черту самоизоляция. 14 дней в спец учереждения(санатории,отели,базы отдыха,и,т,д). Не хотят добровольно. Под конвоем полиции.и штраф хороший. Не церемониться с ними.
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Самоізоляція працює файно.
То народ такий придуркуватий.
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Не у нас она работает хорошо. У нас каждый сам себе и врач и мент и президент.
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Это нужно было раньше делать, ну какая самоизоляция если у каждого семья, работа.
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2месяца корона убивает людей,а эти потци катаются по горячим турам,пусть платят со своего кармана- зенелох!
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Криклий, скажи им что объяснить необходимость таких мер может и народ: придет и объяснит по-народному: быстро и сердито.
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