 Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів з Балі. ВIДЕО

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, після спілкування з туристами, що повернулися з Балі, передає Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Люди, які тут розміщуються, мають обов'язково пройти обсервацію. Я розумію, що це неприємно. Вони першими це відчувають. Але ми змушені обмежувати мобільність людей для того, щоб ті, хто повертається з-за кордону, не могли бути переносниками інфекції", - заявив міністр.
"Експрес-тести не дозволяють отримати результат відразу - на 5-7 днів і теж з певною похибкою. Це не має сенсу. Найефективніше, що зараз відбувається у світі - це обсервація", - зазначив Криклій.
"Самоізоляція, на жаль, давайте будемо відвертими, погано працює. Люди говорять про самоізоляції, а зараз ішов коридором і від декількох почув: "Скажу на самоізоляцію, а поїду на роботу", - акцентував міністр.
За його словами, в одного туриста є температура, тому в готель "Козацький" викликали лікарів.
Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці повинні два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом з В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Більшості це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. Сьогодні виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті...
менты потом отгребают...
Так что помолчи лучше
То народ такий придуркуватий.