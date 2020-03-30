 Принц Чарльз, у якого тиждень тому діагностували COVID-19, вийшов із самоізоляції. ВIДЕО

Про це повідомляє телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ.
На карантин старший син Єлизавети II пішов після того, як у нього виявили новий тип коронавірусу.
Відповідно до рекомендацій уряду і медичних служб принц пробув на карантині в цілому один тиждень, зазначає телеканал.
(от - та тю на табе... - как-то ж даже и не звучит)))))
ти обираєш свою тематику, домогосподарка з Бердичева свою... ключове вжите тобою слово "РУБРИКА"!
я завжди дивуюсь унікумам, що влазять на "жовті сторінки" і волають - ЗАТКНІТЄСЬ, ви тупиє!
для довідки, зебіли - істоти, що голосували за ЗЄблюдків... а не навпаки
В наших умовах - можна припустити, що може бути більше.
Отже, населення України має берегтися! - кожен сам себе, свої близких, сусідів, та взагалі співгромадян!
Немає ні в кого істерії.
а якщо серйозно, давай виздоровлюй! бо без таких м*даків нудно жити буде