 Принц Чарльз, у якого тиждень тому діагностували COVID-19, вийшов із самоізоляції. ВIДЕО

Про це повідомляє телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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На карантин старший син Єлизавети II пішов після того, як у нього виявили новий тип коронавірусу.

Відповідно до рекомендацій уряду і медичних служб принц пробув на карантині в цілому один тиждень, зазначає телеканал.