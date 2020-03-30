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 79 підозр на коронавірус перевіряють у Вінницькій області, - голова ОДА Скальський. ВIДЕО

У Вінницькій області лабораторно підтверджено 23 випадки захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок у нас є 79 підозр загалом на коронавірусну хворобу COVID-19. Лабораторно підтверджено 23 випадки. Вчорашній день фактично був присвячений масовому збору матеріалу для досліджень і сьогодні ми очікуємо, що наш лабораторний центр проведе до 200 досліджень і в нас буде нова статистика", - розповів він.

За словами Скальського, матеріал брали насамперед у медпрацівників, а також у людей, що контактують із зараженими коронавірусом пацієнтами.

Крім того, глава ОДА повідомив, що стан хворих наразі стабільний, за винятком дитини. Також було екстрено госпіталізовано 15-річну дівчину з підозрою на коронавірус.

Також читайте: У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185398
 
 
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Куда там тому гриппу или травматической ампутации! Пиар и Ковида такой, что всем на все нас рать кроме как на этот новенький вирус. Вы что, все с ума сошли разрушая свою жизнь и Украину беспрерывной истерией?
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