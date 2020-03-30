 "Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою", - автор "#бучої України" вибачився за свої слова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спеціальний ролик з вибаченнями і поясненням ситуації він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою... Я хочу попросити вибачення у всіх, кого міг образити ... Я прошу вибачення у всіх, кого це зачепило і образило", - каже чоловік на відео.
Чи у школі забув вивчити ???
Зашел на материал - действительно.
плохо,что они и нормальных людей позаражают.
2в
по друге він відзивався за батьківщину в якій живе тобто про рідне дороге - як про маму
от такі і зраджують всіх і батьківщину і маму бо ні мови рідної ні совісті ні любові до близьких
ХАМЛО