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 Політика України, Суспільство
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 "Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою", - автор "#бучої України" вибачився за свої слова. ВIДЕО

Пасажир літака з В'єтнаму, який нецензурно висловився на адресу української держави, під час "прориву оборони" в аеропорту "Київ", вибачився.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спеціальний ролик з вибаченнями і поясненням ситуації він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою... Я хочу попросити вибачення у всіх, кого міг образити ... Я прошу вибачення у всіх, кого це зачепило і образило", - каже чоловік на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185367
 
 
 Топ коментарі
 
Не вижу его в наручниках, лицом в асфальте и со штрафом в 30 тыщ за нарушение карантина.. НеВЕРЮ!
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Пересічнй виборець пліснявої влади... "Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 9340
"Я считаю Украину своей родиной и люблю ее отчасти, в большей степени", - автор "#бучей Украины" извинился за свои слова - Цензор.НЕТ 1515
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Дикое мерзкое существо. Какие у него могут быть принципы? Мораль? Какая родина?
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Вах-вах-вах! Назначили это несчастье главным злодеем. Смешно.
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Беспринципное и лицемерное молодое быдло. Когда понял, что может реально отхватить за такие слова, струсил и начал извиняться.
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Мабуть на унітазі сидить і " вибачається"- троль такий!
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Не верю.таких нужно судить и лишать граждаства.пусть во Вьетнам валит.
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Безпринцине чмо ! Ти бач, Україну воно любить! В зрадників немає Батьківщини.
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Отчасти,а ещё "лучше переждать напасти дома" а потом ******** с е учей Украины.***** **** ить нещадно ногами
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Гавномес с серьгой в носу сидит в ванне и мычит что-то невнятное...Судя по разговору даю 99% - это животное даже не знает Украинского языка.
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Смішно)). Сам написал коммент на русском и рассказываешь про знание украинского.
Чи у школі забув вивчити ???
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Я сразу подумал, что какой-то еврей.
Зашел на материал - действительно.
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Та отож, морда не наша, какой то губошлёп.
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одно конечно успокаивает,что именно такие дебилы подвержены заражениям в первую очередь.
плохо,что они и нормальных людей позаражают.
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Це в його голові а вибачення то від лукавого
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они никогда не извиняються от раскаяния, только от страха: как бы чего ничего...
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с таким шнобелем и фейсом цыганским только на вокзале кричать вильна каса
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Одного не могу понять: почему такой персонаж еще не в СН? Практически, весь набор подходящих качеств у него есть и лицо, один в один, с этими дегенератами, что мы, каждый день, видим по ТВ и в интернете.
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Гнать это чмо....вместе с любящими отчасти Украину зелебобиками за паребрик !!!! А не захочет.. за кольцо и в стойло !!!
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Шаріков-антифашист, "все отнять и поделить"На громадські роботи його після карантину


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походу уже с горшка не слазит, и бздит что чеку с носа вырвут.
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Ну это правда, дома и стены лечат, да и даже умирать дома лучше.
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такие 2 Мая в Одессе кричали то же самое, что и вчера в Борисполе....вы посмотрите на него....какая Родина может быть у этого цыгана ...это ж кочевник
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хамло не розуміє що в першу чергу він себе обідив по перше що за свої 30 він не говорить українською (мовою своєї батьківщини)
по друге він відзивався за батьківщину в якій живе тобто про рідне дороге - як про маму
от такі і зраджують всіх і батьківщину і маму бо ні мови рідної ні совісті ні любові до близьких
ХАМЛО
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ЦЮ ГНИДУ в буцигарню, в країні карантин, війна, наші хлопці на війні віддають життя за цю паскуду яка мотається по закордонам і ця наволоч ще так ображає нас УКРАЇНЦІВ. Його підара рятують, а воно сидить оголене і вибачається перед камерою, ще і на рос. мові на мові окупанта, який загарбав і топче НАШУ ЗЕМЛЮ. Нема тобі **** ніякого прощення.
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А коли вибачиться людина, чи пацан, який Томос назвав Термосом?
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элементарно, оплачивает штраф в бюджет и живет дальше, почёсывая репу...
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3,14дрила млять, где бы не встретили это ...бло, его надо валить в кровь, чтобы эта тварь здохла в муках!
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переждать напасти приятнее дома - это значит, что в Украине ему дешевле
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Где админ протокол? Где штраф? Нарушение было, где неотвратимость наказания за правонарушение? И всех пассажиров того самолета
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Поздно извинения не принимаются , вон из Украины !
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После карантина в военкомат и АТО на курсы любви к Украине, а то как-то не убедительно оправдывается сидя в трусах.
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Сидить голе чмо , яке ЧАСТКОВО любить Україну і голе як би "вибачається" , бо боїться що хтось в нос йому дасть отвєтку ! Що сказати мокша воно і во В'єтнамі залишається з цінностями мокши , а до України таке собі споживацьке відношення : зараз кругом карантин , жити там витрачати зайві кошти , то в Україні пересидіти значно дешевше ! От і вся логіка людини-споживача!
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