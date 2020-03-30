 "Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою", - автор "#бучої України" вибачився за свої слова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спеціальний ролик з вибаченнями і поясненням ситуації він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її частково, більшою мірою... Я хочу попросити вибачення у всіх, кого міг образити ... Я прошу вибачення у всіх, кого це зачепило і образило", - каже чоловік на відео.

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