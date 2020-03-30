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 "Чергове незламне прагнення українців до свободи", - Кулеба прокоментував "прорив" пасажирів рейсу з В'єтнаму в аеропорту. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав спроби частини евакуйованих з В'єтнаму українців силою покинути аеропорт "Бориспіль" після прильоту, щоб уникнути обсервації, "незламним прагненням до свободи".

Про це сказав Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я без жодної іронії хочу сказати, що ми стали з вами свідками чергового незламного прагнення українців до свободи. Ми побачили, що українець готовий знехтувати всіма суспільними інтересами, процедурами заради того, щоб вирватися на волю, сісти в таксі і поїхати додому", - сказав Кулеба.

Він додав, що в ситуації поширення коронавірусу в світі важлива солідарність і взаємопідтримка. Кулеба також закликав громадян відповідально ставитися не тільки до свого здоров'я, а й до здоров'я інших.

Як повідомлялося, в мережі опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму, показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185346
 
   
 Топ коментарі
 
Кулеба напиши чесно" я дибіл". Яке вбіса "чтрємлєніє"?? Вони порушили щвкон і поломали двері, штраф кожному ідіоту!
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Одним словом, закордонних клоунів позавозили без всяких обсервацій і перевірок, вбухавши бюджетні гроші. Штрафують лише бабусь, котрі на вулицях продають маски. Закон і карантин - лише демагогія. Висновок - ДЕБІЛИ закінчені!
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пипец..
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Война - это мир Свобода - это рабство Незнание - сила ...
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когда нибудь цие несокрушимое стремление сокрушит все вокруг сущее так, шо останеца тока одна свобода с голым задом
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Рабам байдуже, під яким прапором бути.
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Мужик в красном так исподтишка тачкой толкал сотрудника.
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Не называй его мужиком. Даже не этот, кто видео записал, а это существо в пиджачке больше всего заслуживает дубинала.
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Кулеба напиши чесно" я дибіл". Яке вбіса "чтрємлєніє"?? Вони порушили щвкон і поломали двері, штраф кожному ідіоту!
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с законом там, похоже, не всё так просто. Вас не смущаИт добровольно-принудительное подписание?
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Нет, не смущает. И я бы первый в очереди бежал бы подписывать, будь со мной такая ситуация.
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А краще оприлюднити їхні персональні дані і фото. Хай інші вільні українці знають тих "свободних". От тоді подивимось що буде із "свободними"...
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пипец..
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Война - это мир Свобода - это рабство Незнание - сила ...
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а что ж тогда остальных лишают свободы
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Посадить на 14 суток, без предоставления мед помощи.

А также распространить на членов семьи.
Битьё определяет сознание. !!
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Ещё немножко такой свободы, и вместо Украины останется свободная территория с остатками истинно свободных украинцев, которую заселят более несвободные нации...
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Кулеба, иди лучше своего дебила Резникова угомони.....
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у зеленых одна рука не ведает, что делает другая, а голова, тем временем, поглощает картошку и фейсбук.....
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Кулеба глупость сказал, извалял только в дерьме все
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на это несокрушимое бычество есть только один ответ - несокрушимый удар по башке. они знали, что нужно будет сидеть 2 недели на карантине под надзором, согласились на БЕСПЛАТНЫЙ перелет и включили режим бычары (коими в своих кишлаках и являются).
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Одним словом, закордонних клоунів позавозили без всяких обсервацій і перевірок, вбухавши бюджетні гроші. Штрафують лише бабусь, котрі на вулицях продають маски. Закон і карантин - лише демагогія. Висновок - ДЕБІЛИ закінчені!
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Виступ ні-про-що! Дядя Кулеба, ти дурак? "Очередное несокрушимое стремление украинцев к свободе", - Кулеба прокомментировал "прорыв" пассажиров рейса из Вьетнама в аэропорту - Цензор.НЕТ 3610
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А що вам за рік не розвиднілося що всі представники зебільної влади якщо не дебіли то зрадники ? А часто і те і те ...
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Более высокий уровень стремления к свободе демонстрируется разве что при массовых побегах с СИЗО или ИТК...)
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Просто некоторые путают демократию с анархией! Анархия это тоже свобода!
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Как бы это несокрушимое стремление к свободе не привело к анархии.
Анархия + Эпидемия = Смерть и Вечная Свобода.

Анархия - политическая философия, основывающаяся на свободе и имеющая свое целью уничтожение всех типов принуждения.
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Якщо свободи двох індивідумів перетинаються - починається конфлікт. Так побудоване існування вищих приматів.
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На этот случай у людей существуют Законы.
А у приматов - закон джунглей.
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все верно сказал....
есть минусы в вольности украинцев - есть плюсы...
по мне, лучше пускай нация потеряет больше зараженными, чем власть поломает ее используя короновирус, как они хотят это сделать....
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хотят - аж слюни капают. это не удивительно. удивительно обилие подтявкивающих.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов).
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так и есть...
нравится таким, когда барин выпорит их на конюшне, но и пряником одарит при случае... "Чергове незламне прагнення українців до свободи", - Кулеба прокоментував "прорив" пасажирів рейсу з В'єтнаму в аеропорту - Цензор.НЕТ 1612
Главное что бы их контролировали и указывали им что делать, как жить - так легче..
Поэтому многие старые Зеки и не хотят покидать тюрьмы после окончания их сроков...- на воле вся ответственность на тебе...
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Був кращої думки про кулебу.а виходить,що він такий же як і його шут. Іде повне ігнорування законів України, небезпека здоровья і життю іншим громадянам (тобто посягання на наше життя). а цей кульбака говорить про стремління українців про волю. Ти навіть не мудак,ти просто ІДІОТ.
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Ну, при анархии каждый индивид это своего рода государство в себе, которое руководствуется только своими убеждениями.
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Kakoj smisl slova karantin, jesli jest takyje liudi kto zarazajet drugix liudej ?Poka nezakrojetsia granicy polnostiu slova karantin nenado upominat
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А скільки серед цих проривальщиків ветеранів і волонтерів, які за свободу готові жертвувати навіть життям?
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Списки цих всіх ідіотів є, записи камер також. Що заважає МВС порушити кримінальну справу проти всієї цієї шобли і впаяти потім по самі помідори, щоби в подальшому таких випадків не було?..
Як не крути, а заходи індійської поліції більш дієві, ніж наші умовляння і попередження...
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Ідіот ! Це черговий прояв бидланства, безвідповідальності ватників та нікчемності, імпотентності зеленої влади
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Вы попутали свободу с коллективным беспределом
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да, так это и воспринимается, постебался над гражданами Украины, причем не тем быдлом, что прорывалось
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"свобода" це коли та пошесть рветься з України, а її не випускаюють. А коли назад, то це та пофігізм сцикливість. Ніякого відношення до "свободи" такі тваринні дії не мають !
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Ну а быдло бы согласилось спать на сырой земле и ежечасное ректальное измерение температуры. Молодцы ребята! В стране должны действовать Законы а не хотелки ляшка-ветеринара.
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короче кулеба не читал Толстова, про то, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Другими словами если им посрать на наши здоровье и жизни, почему мы должны думать об их возвращении и пускать их
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Этот муд@к вообще понимает, что он, будучи госслужащим, провоцирует и других людей к нарушению правил карантина?
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Вот тут с Кулебой согласный - украинец это и есть воля и свобода, именно этим украинец и отличается от крепосной руцни. Но и украинцы в Украине не все - 40% как были крепостными так и по сей день ещё остались - малоросы-крестьяне.
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Тыпорылая ЗЕкоманда ...
Причём тут "стремление к свободе" ?
Хотя бы разобрались , почему именно эти из Вьетнама так повели себя !!!

Я , не находясь в стране почему-то в курсе . Этих людей просто уже больше 2-х недель подвергали систематическому издевательству . Люди купили билеты в оба конца . Далеко не у всех из них , а точноее -- только у мизерной части из них есть запасы валюты . а им отменили рейс и потребовали оплатить другой рейс в двойном размере .
Ну и потом кто-то из порохоботов возмущался сравнением комика Вовы не Украины , а именно тех , кто от её имени так вот издевается над другими с порноактрисой , готовой за бабосы все щели подставлять . Токо разница , шо Шоколад ушёл , а продажные и жадные чинуши остались и теперь уже сам Комик не управляет этой чинушичьей мерзотой .
А эти "вьетконговцы" прилетели за счёт одного доброго вьетнамского миллиардера , который учился в Харькове и у него любовь безответная к Украине .

Предлагаю по сему , если Вова не хочет уйти с позором даже не как Кондитер , а как енакиевский птеродактель нужно найти этого *************** чинушу и расстрелять перед строем ему подобных ублюдков . За мародёрство вовремя пандемии !
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ти після "Шоколаду" вже поправ свої штани?
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Кулеба, бросьте свои шуточки... Ваша задача была предусмотреть это "стремление" и не оправдываться сейчас, после прибытия ...этот народ должен был организованно на спецтранспорте отправиться в резервацию, где их должны были разместить и обработать спецсредствами , в том числе и на предмет политики и патриотизма...а тех, провокаторов, кто кричал "ипучая" и "фашисты" , ломал двери и пр. - в сизо для выяснения "личности"...
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Люди, очнитесь, какие обсервации? В Киеве сушь стоит, ветер и движущийся автотранспорт поднимает с земли пыль столбом. Песок на зубах хрустит. А на этой пыли всё, что начихали, накашляли и другие выделения живых существ. Сушеный, концентрированный коронавирус. Внимание, вопрос. Почему в разгар карантина в Киеве не поливают улицы хотя бы обыкновенной водой, я уже не говорю о дез. растворах? Где машины поливалки? Их должно быть много. Топливо сейчас подешевело. Почему не поливают проезжую часть и тротуары?
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ну і??? Знайшли цих бовдурів?? Нехай влада дає звіт по цих покидьках, де, хто, прізвища і т.і. Не впорається влада, то впораються люди. Бо це не тітонька, яка повернулась на початку березня і не була інфікована,і коли ще навіть карантину не було. Ці вишкребки навмисно прорвались в країну, зіпсували будівлю аеропорту, і повезли інфекцію по містах України.. Це не помилка чи випадковість, це свідомі порушення, свідомі дії. То й кара має бути відповідна.
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Не меліть дурниць Кулеба! Те що сталося є очевидною демонстрацією безпорадності й нікчемності "влади"! Президент,Уряд,МВС,МОЗ,інші владні структури ,виявили велику вправність у "надуванні щік","надуванні мильних бульок,"надуванні" населення,"понтах" "розводняках","схематозі" та інших "квартальних фішках"! Нічого корисного вони,за своєю природою,зробити не здатні! Нікому! Адекватні люди ,професіонали,фахівці-дорожать своєю репутацією й не стануть співпрацювати з нинішньою "шоблою"при владі,їх час мине а бруд і відповідальність залишиться! Лише шахраї,нікчеми,лузери-зрештою,присутність на посаді Міністра такої "сірості" як Кулеба зайве тому підтвердження!
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