 "Чергове незламне прагнення українців до свободи", - Кулеба прокоментував "прорив" пасажирів рейсу з В'єтнаму в аеропорту. ВIДЕО

Про це сказав Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я без жодної іронії хочу сказати, що ми стали з вами свідками чергового незламного прагнення українців до свободи. Ми побачили, що українець готовий знехтувати всіма суспільними інтересами, процедурами заради того, щоб вирватися на волю, сісти в таксі і поїхати додому", - сказав Кулеба.

Він додав, що в ситуації поширення коронавірусу в світі важлива солідарність і взаємопідтримка. Кулеба також закликав громадян відповідально ставитися не тільки до свого здоров'я, а й до здоров'я інших.

Як повідомлялося, в мережі опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму, показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації.

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