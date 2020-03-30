 "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як пасажири виходять на льотне поле з літака, а потім потрапляють у зал аеропорту. Пізніше з'являються кадри сутичок пасажирів з людьми в захисних костюмах на виході з аеропорту.
"Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - каже один із пасажирів в'єтнамського рейсу за кадром наприкінці запису.
Вьетнам - 79,45% за Порошенко.
Именно так я и представлял электорат хряка.
Можете спамить, разрешаю.
держава ж у нас імпотент, в першу чергу потрібно було закрити всі вильоти на курорти ще в січні, але то таке.
Возможно стоило не забирать своих граждан из других стран как поступила Беларусь, но это довольно плохой месседж. Получается будто украинский паспорт ничего не стоит тогда.
1. Эти люди не правы и должны быть наказаны (хотя бы административно).
2. Этих людей можно понять. Они приехали из Вьетнама, который не является очагом пандемии. В тоже время за последнюю неделю в страну запустили (без обсервации) десятки, а может и сотни тысяч заробитчан и прочих путешественников из стран, где бушует коронавирус (Италия, Испания, Франция, США и т.п.). С каких херов эти должны проходить обсервацию, а заробитчане из ЕС - нет?
у нас уже сотні тисяч людей перехворіли цим ковіром, і тисячі загинули, тільки їх не діагностували, та і у майбутньому не будуть щоб статистику не портити
Де менти , де нацгвардія ?
Список проривників - відомий - пересікали держграницю.
Адреса відомі - штрафи всім по максимуму + примусово на обсервацію !
Ну так а нафига ты, потенциально зараженный, сюда приехал, а? Сидел бы в твоем Вьетнаме, раз поперся туда по скидке!
А потом по одному стройся-я -я !!!