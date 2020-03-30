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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (1582) В'єтнам (20) COVID-19 (2384) обсервація (16) коронавірус (1116)

 "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому евакуйовані з В'єтнаму, показали, як вони "прорвали оборону" в аеропорту "Київ", щоб уникнути обсервації. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як пасажири виходять на льотне поле з літака, а потім потрапляють у зал аеропорту. Пізніше з'являються кадри сутичок пасажирів з людьми в захисних костюмах на виході з аеропорту.

"Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - каже один із пасажирів в'єтнамського рейсу за кадром наприкінці запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фашисти", - евакуйовані з В'єтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із "Борисполя". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185327
 
 
 Топ коментарі
 
вот чего стоят заверения авакяна что полиция всё обеспечит под контролем
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Ладно. А где реакция полиции? Ничего! Где активисты? Куда попрятались?
На сайте МВД - ничего! Никакой реакции от официальных лиц! Ничего!
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Коли у української рюкзачної пАлісії настає час красти - вони біжать всім кодлом, герої, й відбирають останнє. А коли настає час діяти - пАлісія тремтить і ховається в нори.
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Скоты. Оштрафовать каждого так, чтобы мало не показалось. Все же данные есть.
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До ублюдка недоходит что ****** Украина это он и есть.
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В чемоданах наверно змеи копченые. Гостинцы родственникам.
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Цікаво, це не сепарня , по кимось виданим українським закордонним паспортам, приперлась в Україну, та ще й за наш кошт?
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а самое интересное что этих ублюдков привезли за наши деньги и лечить тоже будут за наши))
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Я тут глянул результаты голосования за президента Украины по зарубежным округам:
Вьетнам - 79,45% за Порошенко.
Именно так я и представлял электорат хряка.
Можете спамить, разрешаю.
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щось мені підказує що то не іт-шники які "працюють вдома" на курорті, а бидлота яка накупила халявних турів в розпал світової істерії через вірус у китаї.
держава ж у нас імпотент, в першу чергу потрібно було закрити всі вильоти на курорти ще в січні, але то таке.
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Импотент импотентом, но мы приняли жёсткие карантинные меры быстрее чем другие страны.
Возможно стоило не забирать своих граждан из других стран как поступила Беларусь, но это довольно плохой месседж. Получается будто украинский паспорт ничего не стоит тогда.
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Если по справедливости, то
1. Эти люди не правы и должны быть наказаны (хотя бы административно).
2. Этих людей можно понять. Они приехали из Вьетнама, который не является очагом пандемии. В тоже время за последнюю неделю в страну запустили (без обсервации) десятки, а может и сотни тысяч заробитчан и прочих путешественников из стран, где бушует коронавирус (Италия, Испания, Франция, США и т.п.). С каких херов эти должны проходить обсервацию, а заробитчане из ЕС - нет?
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А с каких херов заробитчане из ЕС не проходят? кто сказал?
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В данном случае речь идет о принудительном помещении приехавших на карантин в какие-то отели, причем за счет приехавших. По отношению к заробитчанам таких мер предпринято не было. оттого сейчас там (на Западной Украине) коронавирусом болеют целыми селами.
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та що вони там проходять, темпетуру виміряли, бумажку підписали про добровільну самоізоляцію в родинному колі(наче та сімя у бункері сидить) і гуляй на всі 4 сторони.
у нас уже сотні тисяч людей перехворіли цим ковіром, і тисячі загинули, тільки їх не діагностували, та і у майбутньому не будуть щоб статистику не портити
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а что с этим уродом сейчас полиция не наведалась еше?
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Що трудно було спрогнозовати ?
Де менти , де нацгвардія ?
Список проривників - відомий - пересікали держграницю.
Адреса відомі - штрафи всім по максимуму + примусово на обсервацію !
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Почитав я коменти, все вірно. Хочу додати ще те, що цих утирків і тих, кого вони заразять будуть лікувати за податки тих, хто мешкає в Україні, тобто наші з вами, бо ті довбні сплачують податки там, за кордоном у кращому випадку. А може і взагалі не сплачують. І в умовах тотального дефіциту в Україні може скластись ситуація, коли лікар буде змушений обрати кому підключити апарат ШВЛ. І не факт, що тим щасливчиком буде платник податків в Україні.
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та ще й сциклива тварина, бо вже встигла вибачитись, бо засцяла.
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Надо было их просто расстрелять да и все
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Все просто. Земрази завозят массово неизвестных по контактности с covid19 граждан. Вспыхивает неуправляемая эпидемия. Ордло впихиввают втихаря . Все узнают об этом. Начинается настоящая война . И тут приходит радостный *****. Получаем хнр. Одр. Знр и пр. Пздц.сделали разом
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Хватит зомбаков пускать в Украину, они всех перезаражают. Из-за двух колек поумирают 1000 украинцев
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Ось такі нахабні українці частіше і літають по закордонах... Бо в україні хто нахабніший той і багатший... Яскравий приклад! Всі впаяти кримінальні відповідальність!
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Ну и где это двухсоттысячная национальная гвардия?
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если через неделю эта падла будет здыхать из за таких же то "*бучая" Украина пусть не вздумает его лечить, а лечит пусть тех кто сидел голодный дома и их заразили.
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И ультра бандэры где то по схронам спрятались, порядка ни какого. А шо там ПЕСики говорят на счет этого? Скучновато шо то стало.
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"...****** Украина..."

Ну так а нафига ты, потенциально зараженный, сюда приехал, а? Сидел бы в твоем Вьетнаме, раз поперся туда по скидке!
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Нащо ти верталось, якщо Україна така погана?
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А какие проблемы поднять список пассажиров с их номерами паспортов и адресами в едином реестре?
А потом по одному стройся-я -я !!! "Все я вдома... Прорвали оборону. Прорвали, сука, #бучу оборону! #буча Україна!" - пасажири рейсу з В'єтнаму ламають двері аеропорту, щоб уникнути обсервації - Цензор.НЕТ 4850
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Якби обсервацію не робили платною , то ніхто б не чудив .
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