 "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про своє ставлення до мовних питань в Україні Панченко розповіла в інтерв'ю "ексрегіоналці" Олені Бондаренко.
"Звичайно, нас, як ведучих, змусили ... Мені абсолютно байдуже, якою мовою говорити, .. але глядач дуже часто хоче чути російську мову. Більше скажу, російськомовні спікери - їх краще дивляться. Це не означає, що потрібно ставити під сумнів державний статус української мови, але чому нав'язувати телебаченню квоти? 90% - ми вже до цього йдемо. Навіщо нас - журналістів, позбавляти права робити ефір тією мовою, якою хочуть наші глядачі сприймати цей контент?" - сказала Панченко.
И где ты, дебил увидел 60% русскоговорящих?
В Дании нету не то что школы на русском языке, но даже класса.
Все кто хотят изучат русский, они это делают в русском центре в Копенгагене на выходные.
Все очень просто и красиво .
И ещё , тебе не дадут постоянный вид на жительство если не сдаст экзамен на датский язык. Вот так
Ее (историю) не обрежешь и не перепишешь.
Она такая, какая есть, нравится вам это или нет.
Если вы знаете историю , то шведы завоевывали Данию , но когда датчанин встречается со шведом , то датчанин говорит на датском , а швед на шведском , почему такого нет между украинцами и русскими ?
И ещё по истории, есть в Швеции такая область назыаеться Skåne , это область когда-то отжата шведами у датчан . Гугле в помощь , если интересно
Язык деградации на тебя очень сильно подействовал.
Сочувствую тебе.
Переходи на язык прогресса.
Украинский - язык прогресса?
Язык деградации на тебя очень сильно подействовал.
Сочувствую тебе.
Переходи на язык прогресса.-- я знаю английский, датский , шведский , норвежский, польский , украинский , русский , но проблема в том , но ты не знаешь ни ху и я , и для тебя пишу на языке деградация
Але спитайте хто цю курву бондаренко: її дочка одружена з американцем і серед населення Америки є певна кількість російськомовних.Чи вимагають там в т.ч. і її донька від держави російської мови у Сенаті чи у державних установах, держ.телебачення, магазинах спілкування на російській ? Порада тим, в кого щелепи сгинаються їсти укр.продукти, а вивчити мову настає вивих - не подобається мова на якій розмовляють у державі, не подобається хліб який ви їсте, воду яку ви п"єте- вперед за компасом на схід
Доки ці дві тварі паРашні гавкатимуть на Україну і українців, чи не пора вже їх разом з Мертвечуком......
В Україні тільки українська мова, хочете парашного язика, в парашу нахрін!!!!!!!!
Доки ці дві тварі паРашні гавкатимуть на Україну і українців, чи не пора вже їх разом з Мертвечуком......
В Україні тільки українська мова, хочете парашного язика, в парашу нахрін!!!!!!!!