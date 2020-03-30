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 Політика України, Суспільство
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Все про:Бондаренко Олена (46) квоти (74) ЗМІ (765) мова (460)

 "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти. ВIДЕО

Ведуча Діана Панченко, яка працює на телеканалі NewsOne, що належить куму Путіна Віктору Медведчуку, заявила, що перехід на україномовне мовлення був насильницьким і розкритикувала мовні квоти в ЗМІ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про своє ставлення до мовних питань в Україні Панченко розповіла в інтерв'ю "ексрегіоналці" Олені Бондаренко.

"Звичайно, нас, як ведучих, змусили ... Мені абсолютно байдуже, якою мовою говорити, .. але глядач дуже часто хоче чути російську мову. Більше скажу, російськомовні спікери - їх краще дивляться. Це не означає, що потрібно ставити під сумнів державний статус української мови, але чому нав'язувати телебаченню квоти? 90% - ми вже до цього йдемо. Навіщо нас - журналістів, позбавляти права робити ефір тією мовою, якою хочуть наші глядачі сприймати цей контент?" - сказала Панченко.

Також читайте: Мовний закон не потребує ревізії, не лізьте до нього своїми турбоклешнями, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185312
 
   
 Топ коментарі
 
Я припускаю, що 99% людей не подобається платити податки. Але це потрібно для виживання країни. А Росія використовує язьік як зброю. Тому, користуйтеся українською.
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Чемодан, вокзал, Россия.
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На украинском языке разговаривали. А кацапское наречие это смесь коренных народов орды (татарского, мерянского, мордовского и т.д), славянскиих языков (болгарского, украинского), немецкого и прочих европейских языков (технические и научные термины, медицина и т.д.)
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При порошенкові кум путлєра скупив більшість найпопулярніших інфо каналів. Але це все через Зєлєбобіка ! Правильна логіка??? Так, порохолюби ???
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Ой, щас петрозебилы тебя забанят.
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Ага. Собі лише один оставив. Да, зєофіли???


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Тобі дурня навіть і вмикати не потрібно.

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Когда до вас наивных уже дойдет что Петя смотрящий от Кремля, за частью заводов Украины после раздела СССР? Как и Ахметов, Фирташ...
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хрен тобі...адекватний глядач не бажае чути кацапособачу мову
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Сукі і ******---коли в Києві переводили всі школи на російськомовні, коли ВСІ дитсадочки були переведені на російськомовні. коли всі вищі учбові заклади були тільки російськомовні і для вступу до них потрібно було .як правило тільки ,на російській мов, коли вся технічна і медична документація--тільки російськомовна--тохто питав українців,хоче він цього чи ні. Російська імперія знищували всі інші мови, а примусово вводила тіль сваю собачу маву. Хто кого питав???. Гидко чути різну брехню про мову, але малороси, євреї, кацапи тільки роздувають це питання. В змішаних сімьях це питання не виникають.а це використовують російські шовіністи і наші гниди..
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Жаль что эту соску в 2014 г. насильно не перевели на кладбище. Сегодня на зеленоплеснявых надежды нет. Одна надежда на тебя COVID-19.
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Вот тут проблема. Большая часть "насиления", уставшая от войны ,на которой никогда и не была, видевшие ее только на г+г уже и так нах...явертили знатно, выбрав главнокомандующим клоуна-малароса. Я боюсь того, что эти биологические паразиты еще больше усуглубят ситуацию. По этому пускай лучше болячка сделает свое дело.
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Как эти су лживые и лицемерные манипулируют говоря о демократии и о зрители , мол зритель нажал на кнопку 3 украинский язык, на кнопку 4 русский , а я хочу на датском смотрел , будет для меня на 6 кнопке на датском языке, или это уже не демократия будет ? Вот су !
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Нащадки кацапської завезенки,за так від України не відчепяться.
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Допоки ці курви будуть мутити своїми гнилими язиками доти буде тривати ця війна.
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Языковой вопрос испортил украинцев.
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Обычный кацапский проксеныш,стесняющийся своей тряпки😂
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Это первое, что пришло мне на ум. Но затем вспомнил, что в Прибалтике достаточно много остаточных очагов российской инфекции, занесённой за период оккупации. Хотел протестировать. Скорее всего верно всё всё-таки первое предположерие.
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чути російську можна сусідній недружній країні окупанті. Вас приймуть з задоволенням
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Бондаренка рыга - вонючая и гадкая. Но мне тоже предвыборные квоты потрошиных-свинарчуков не нравится, ибо все СМИ Украины должны выдавать продукт согласно переписи населения. Если в Украине 60% русскоговорящих то будьте любезны обеспечить права русскоговорящих украинцев, а не только 40% прав украиномовных селян, то бишь малоросов.
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Читаю комментарии и понимаю - украинцы настоящие европейцы! Честные, сильные, с верой в демократию и европейские ценности! А ущемление русского языка - это все придумано кремлядью!
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Мне тоже нравится европейский стиль в комментах.
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Вопрос, непростой и дискусcионный... Если, например, языком постоянно лезть во все щели и неожиданно обнаружить его защемленным в дверном косяке, то кто в том виноват - жестокие украинцы или подлые кремляди? Или может некий неистовый и беспокой русский дух?
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кацапська щелепа не може інші звуки видавати крім рюсскага язика
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Вот же ш ***** ,ты забыла как ещё Кучма перевел все гос.учреждения ,институты на Украiнску мову,почему тогда молчала .А я тебе объясню ,разговор был коротким не хочешь ,пиши заяву на звiльнення. Короче хотите независимую Украiну, тiлькi Мовп
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Ерунда - мова не есть источник и щит независимой Украины, ибо вражьё, проходимцы, казнокрады, коррупционеры давно научились грабить, разворовывать и предавать Украину на мове - по-украински. Да и именно украиномовные селюки кравчуки-кучмы-ющенки.. при власти разграбили Украину до нынешней нищеты так, шо ни одним нацменам не снилось.
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Стойтє, стойтє, а почєму ж Ви пропустілі істінно, гороццкого, істінно русского, Януковича?
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Брешеш, антиукраїнські виступи мали успіх ЛИШЕ В КАЦАПОМОВНИХоегіонах.
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Пішла на х@й курва москальська! В Україні хочу чути лише українську мову!
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Я хочу что бы в Украине было с языком как в Дании ! С первого класса дети учиться на датском и изучают английский, с 5 -го ещё один язык страны ЕС . Большинство это немецкий, испанский и французский.

В Дании нету не то что школы на русском языке, но даже класса.
Все кто хотят изучат русский, они это делают в русском центре в Копенгагене на выходные.

Все очень просто и красиво .

И ещё , тебе не дадут постоянный вид на жительство если не сдаст экзамен на датский язык. Вот так
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У Дании и у Украины разная история.
Ее (историю) не обрежешь и не перепишешь.
Она такая, какая есть, нравится вам это или нет.
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Что вам не нравится в истории ?

Если вы знаете историю , то шведы завоевывали Данию , но когда датчанин встречается со шведом , то датчанин говорит на датском , а швед на шведском , почему такого нет между украинцами и русскими ?

И ещё по истории, есть в Швеции такая область назыаеться Skåne , это область когда-то отжата шведами у датчан . Гугле в помощь , если интересно
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Сколько угодно...это сугубо ваше личное дело.
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Украинцам надо изучать в школах и институтах не русский язык , как язык деградации , а английский как язык развития и прогресса .
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Я тебя понял.
Язык деградации на тебя очень сильно подействовал.
Сочувствую тебе.
Переходи на язык прогресса.
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Российский язык...и прогресс. "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 7561 Альтернативный взгляд на таблицу умножения.
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Це не дивно...бо немає прикладів прогрессу з Азії. За останні сотні років.
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Я тебя понял.
Язык деградации на тебя очень сильно подействовал.
Сочувствую тебе.
Переходи на язык прогресса.-- я знаю английский, датский , шведский , норвежский, польский , украинский , русский , но проблема в том , но ты не знаешь ни ху и я , и для тебя пишу на языке деградация
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Чепуха...у датчан были те же проблемы со шведским языком.
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Так...финны в 1923-ем году ввели квоты на шведский. Но малоросскому быдлу причинно-следственные связи непонятны совсем.
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Ви, Костантен, ідеально засвоїли правило ідіота: дурню треба молоти безперестанно і впевнено. Може якийсь інший ідіот повірить, що в цій дурні шота єсть. На хріна тільки український прапор на аватарку ліпити? ліпіть наваросію - це ваше
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Можно конкретнее "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 3829 "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 9395 Моему нику на этом ресурсе 13-ть лет как... масса форумчан меня читает все это время. Парочка высших образований имеется. Одно из них- историческое. А Вы чьих будете "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 3829
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Разбудите меня.. Что реально принесло Зе командо, так это всю эту рыговсвкую сволоту, которую парашенко обещал люстрировать...
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Переведіть цей канал і цю сучку на китайський. Хай вчить. А ні, відправити в московію, назавжди, щоб не каламутило тут воду.
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Идет откровенный реванш рашистов, а все потому, что украинцы за 300 лет колонизации еще не осознали себя, слишком глубоко засело в подсознании второсортность и младший брат, отсюда и скромность, робкость, этот вопрос обязан был решить Рошен, но вместо этого он отдал телеканалы 5 колоне комуно-фашиста путлера.
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"Больше скажу, русскоязычные спикеры - их лучше смотрят " - саме так, ці анали дивляться прокасапські скотиняки.
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.собрать всех служащих 5-й колонны ФСБ шной и на пинках отправить за поребрик...или на зоны...вновь мразота со всех щелей повылазила гадить.. "ЗМІ насильно перевели на українську", - "Нас змусили, але глядач хоче чути російську мову", - "ексрегіоналка" Бондаренко і журналістка NewsOne Панченко про мовні квоти - Цензор.НЕТ 6270
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Можна звичайно і українською, якщо без різних там фаріонячих вивертнів.
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ізвєргну, ібо ти нє холодєн і нє горяч (десь із святого письма)
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БО непрофесійна і тупенька, от і має проблеми
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депортувати цих би хвойд у підарашку з забороною в'їзду.....
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кожна нація ідентифікує себе за мовними ознаками.Немає мови- немає нації і це аксиома.
Але спитайте хто цю курву бондаренко: її дочка одружена з американцем і серед населення Америки є певна кількість російськомовних.Чи вимагають там в т.ч. і її донька від держави російської мови у Сенаті чи у державних установах, держ.телебачення, магазинах спілкування на російській ? Порада тим, в кого щелепи сгинаються їсти укр.продукти, а вивчити мову настає вивих - не подобається мова на якій розмовляють у державі, не подобається хліб який ви їсте, воду яку ви п"єте- вперед за компасом на схід
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та воно савєцкє, а мєчта всєх савєцкіх - мариканські джинси
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Эту с*ку вместе с Портновым депортировать в сРашку!
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Русским язьІком лижут Путіну ж...пу и убивают украирнцев в Лугандаонии!!!
Доки ці дві тварі паРашні гавкатимуть на Україну і українців, чи не пора вже їх разом з Мертвечуком......
В Україні тільки українська мова, хочете парашного язика, в парашу нахрін!!!!!!!!
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Русским язьІком лижут Путину ж...пу и убивают украирнцев в Лугандаонии!!!
Доки ці дві тварі паРашні гавкатимуть на Україну і українців, чи не пора вже їх разом з Мертвечуком......
В Україні тільки українська мова, хочете парашного язика, в парашу нахрін!!!!!!!!
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Проблядь ************, продукт манкуртизма привитого трашкой...выполняет рашский заказ, падла... Это русский язык тут вводили насильно ещё с времён Екатерины, чтоб убить украинскую самоидентификацию... это усатый мерзавец убивал миллионы украинцев, чтоб было заьыто само это слово "украина" ... и когда ***** говорит "нет такой страны" - это всё та же многовековая имперская наглость в подавлении Украины и всего украинского ... Это Донбасс после войны заселили зэками всей сысысыр - шахты восстанавливать... И что она этого не знает ? Знает... проосто она - ( см первое предложение) Хочешь слушать русский язык ? Лови по спутнику., тварь.
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Рыги пошли в сраку, мариуполь за украинську мову, за НАТО
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