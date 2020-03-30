 Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну. ВIДЕО

Про це розповів адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація зараз, з рейсом PQ398. Літак прилетів з Балі. Приземлився в Києві. На борту 15 дітей. Але громадян України не випускають з літака. Всіх не випускають. Умова? Підписання такого собі документа, в якому йдеться про те, що всі повідомлені про причини і характер обсервації, про наслідки недотримання режиму тощо. Але ...
- ніхто не відповідає на питання, не виконує ті умови, під якими просять підписатися;
- щойно заборонили знімати будь-які відео з літака;
- ясна річ, що ніякого адвоката до них не пускають (бо це карантинна зона ... Конституція не працює під час карантину?);
- туалети перестали працювати, їх закрили;
- води немає - закінчилася.
Проблема в комунікації. Людям можна все пояснити. А не кинути на амбразуру командира і бортпровідника", - розповів Найем.
"Я скаженію!!! Молодша дочка відпочивала на Балі. Зворотні квитки були на 21.03, рейс скасували ... Але зараз не про це і не про те, як вона дзвонила в наше консульство, їздила в міграційну службу Індонезії і не про всі нервування зі спробами повернутися на батьківщину. Вчора якимось дивом їй вдалося викупити квитки додому через Доху, добре, що у неї були з собою гроші, адже ціни злетіли шалено!!! Але я і не про це, питання не стільки в грошах, хоча і в них теж. Її рейс повинен був вже вилетіти, але зараз всіх пасажирів тримають більше години в літаку і вимагають підписати угоду на добровільний карантин і тут УВАГА!!!! За свій РАХУНОК! І не де-небудь, не в заміському будинку відпочинку / санаторії, а в готелі ХРЕЩАТИК, в центрі нашої чудової столиці або готелі ПУЩА-ВОДИЦЯ КОНГРЕС. Мені дуже цікаво, хто господарі цих крутих закладів і як вони пов'язані з авіакомпанією і ухваленням такого гуманного рішення. Багато пасажирів виклали останні гроші на квитки, що їх чекає попереду - невідомо, а круті дядьки знову хочуть нажитися на людях в критичній ситуації. Я все розумію про карантин, але чому саме в ці заклади і за свій рахунок !!! Немає слів!!! Ось так він виконує обіцянку: "будьте впевнені, ми попіклуємся про кожного!" Бізнесмени по всьому світу зараз допомагають лікарням, віддають свої готелі, а наші домовляються з владою і ...", - розповіла Олена Балюк-Рябошлик.
это люди, для которых уровень кирилловка и железный порт. а коровирус и решили бога за яйца подержать, нахаляву слетать через полпланеты. но не фартануло.
І утримувати людей за держкошти 14 діб мабуть буде дорожче за вартість діагностичного тестування та перебування в обсервації декілька діб.
Нам потрібні "шашечки" чи "їхати"?
Совпадение ? Не думаю...
А це, сутто бандитській метод: "за свой СЧЁТ! и нигде нибудь, ни в загородном доме отдыха/ санатории, а в отеле КРЕЩАТИК, в центре нашей замечательной столице или отеле ПУЩЕВОДИЦА КОНГРЕСС. Мне очень интересно, кто хозяева этих крутых заведений и как они связаны с авиакомпанией и принятием такого гуманного решения. Источник: https://censor.net.ua/v318528 "
Це ще треба побачити кому що вийде по губах через 2 тижні.
Давай махнемо на Балі!
Опять бизнесмен Радуцкий подсуетился?
2-е фото - за держкошт в готелі "Козацький" (на Майдані Незалежності) , або у розміщенні подібної категорії
Або на вибір - платне , але ліпші та комфортніші варіанти.
Хочеш так , хочеш сяк - але обсервацію мусиш пройти - раз з нехорошого місця приїхав
У нас люди что, такие ТУПЫЕ?
1 - документ уведомление, ни к чему не обязывающий!
2 -просто листик с чьими то хотелками! Туалетная бумага!
а вы тут к туристам прицепились.
1) Продолжить отдых на обсервации 14 дней.
2) Продолжить отдых на Бали до конца пандемии.
Чем вам тварям на Бали плохо было?? Не нравятся законы Украины? Пейсдуйте обратно на свое Бали.