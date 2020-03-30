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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
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Все про:Індонезія (39) карантин (1582) українці (1830) евакуація (378) Найєм Масі (80) COVID-19 (2384) обсервація (16) коронавірус (1116)

 Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну. ВIДЕО

Українські туристи, які прилетіли з Балі чартерним рейсом PQ398, заявляють, що їх не попереджали про обов'язкову обсервацію в Україні, а тепер пропонують платну.

Про це розповів адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація зараз, з рейсом PQ398. Літак прилетів з Балі. Приземлився в Києві. На борту 15 дітей. Але громадян України не випускають з літака. Всіх не випускають. Умова? Підписання такого собі документа, в якому йдеться про те, що всі повідомлені про причини і характер обсервації, про наслідки недотримання режиму тощо. Але ...

- ніхто не відповідає на питання, не виконує ті умови, під якими просять підписатися;

- щойно заборонили знімати будь-які відео з літака;

- ясна річ, що ніякого адвоката до них не пускають (бо це карантинна зона ... Конституція не працює під час карантину?);

- туалети перестали працювати, їх закрили;

- води немає - закінчилася.

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Проблема в комунікації. Людям можна все пояснити. А не кинути на амбразуру командира і бортпровідника", - розповів Найем.

"Я скаженію!!! Молодша дочка відпочивала на Балі. Зворотні квитки були на 21.03, рейс скасували ... Але зараз не про це і не про те, як вона дзвонила в наше консульство, їздила в міграційну службу Індонезії і не про всі нервування зі спробами повернутися на батьківщину. Вчора якимось дивом їй вдалося викупити квитки додому через Доху, добре, що у неї були з собою гроші, адже ціни злетіли шалено!!! Але я і не про це, питання не стільки в грошах, хоча і в них теж. Її рейс повинен був вже вилетіти, але зараз всіх пасажирів тримають більше години в літаку і вимагають підписати угоду на добровільний карантин і тут УВАГА!!!! За свій РАХУНОК! І не де-небудь, не в заміському будинку відпочинку / санаторії, а в готелі ХРЕЩАТИК, в центрі нашої чудової столиці або готелі ПУЩА-ВОДИЦЯ КОНГРЕС. Мені дуже цікаво, хто господарі цих крутих закладів і як вони пов'язані з авіакомпанією і ухваленням такого гуманного рішення. Багато пасажирів виклали останні гроші на квитки, що їх чекає попереду - невідомо, а круті дядьки знову хочуть нажитися на людях в критичній ситуації. Я все розумію про карантин, але чому саме в ці заклади і за свій рахунок !!! Немає слів!!! Ось так він виконує обіцянку: "будьте впевнені, ми попіклуємся про кожного!" Бізнесмени по всьому світу зараз допомагають лікарням, віддають свої готелі, а наші домовляються з владою і ...", - розповіла Олена Балюк-Рябошлик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з-за кордону передбачатиме обов'язкову двотижневу обсервацію: готуємо перелік локацій, - Зеленський

Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну 01
Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну 02
Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну 03
Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185281
 
   
 Топ коментарі
 
"Младшая дочка отдыхала на Бали. Обратные билеты были на 21.03"
C 01/03 УЖЕ стремно было бы куда-то выдвигаться, ауууууу!
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Вам предлагают за наш счет налогоплательщиков карантин !!! Разуйте глаза блин !!! И предлагают вип за деньги . что за истерики ??? Скажите спасибо что вас вообще привезли -- головой нужно думать а не задницей дебилы !!!
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ваша дебильная дочка уехала отдыхать в разгар короновируса, потому, как быдло и жлобье, купили путевки по дешевке и даже этого не захотели потерять, а теперь кого-то вините, вообще нужнобыло их там всех оставить
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Маска не спасает, а респиратор спасает. По- этому его и носят все кто может оказаться в контакте с больным или носителем. Вы предлагаете посадить несколько сотен людей в неприспособленное здание без сан-эпид режима с целью выявления у них инфицированных людей. Хорошо, допустим вы выявили несколько человек. Так они потом и заразят всех в этом отеле и , в результате, Вы получите по окончанию карантина уже сотни заражённых . Я хочу сказать, что если уж организовывать карантин, то организовывайте его по всем правилам. Благо существуют протоколы ещё со времён Союза. Есть армия с целом рядом средств и ресурсов разработанных на случай применения бактериологического оружия. Используете их. В Штатах так и сделали. Прилетевших поместили в карантин на военные базы под присмотром военных вирусологов.
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они уже прилететели в одном самолете. 10 часов морда к морде. без всяких масок и перегорок. всех в отеле? то, что не используют армию? мне, честно говоря, это удивительно. развернуть госпитать в поле или использовать уже построенные казармы вполне можно было бы. но этих не загонишь даже в отель? какой там полевой госпиталь, какие казармы
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Як було все через дупу 300 років, так і ще 300 буде через дупу робиться.
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в штатах не по-тупому. только умерших 2500+. если прикинуть, что население сша в 10 раз больше, чем на украине, то у нас должно быть 250 смертей. а пока их всего 11. так что по-тупому или нет, а ведёте пока вы, с большим отрывом.
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К сожалению, в Украине нет нормальных тестов в достаточном количестве. По-этому далеко не всех умерших от ковида заносят в статистику. Очень часто это просто сердечно-легочная недостаточность , особенно у пожилых и старых людей с сопутствующими заболеваниями.
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Есть в Украине нормальные тесты, не надо свистеть. Если бы приехавшие соблюдали самоизоляцию. Если бы украинцы были хоть на 50% такими же дисциплинированными, как японцы , тотемы бы локализовали вирус, да ещё и своих завезли в Украину
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А чому не зробити повне тестування ПЦР тестами за кошти прибульців з тимчасовим перебуванням в місці обсервації до отримання результатів тестів? Скільки це займе часу і коштів? Примусова обсервація потрібна була б лише для "позитивних", а "негативним" організувати відправлення до місця проживання для продовження обсервації в домашніх умовах та контрольне тестування через проміжок часу.
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за какие кошты прыбульцив? это жлобье не хочет ехать на обсервацию бесплатно, т.е. даром. а тут еще про какие-то кошты.
это люди, для которых уровень кирилловка и железный порт. а коровирус и решили бога за яйца подержать, нахаляву слетать через полпланеты. но не фартануло.
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Відео ще раз перегляньте - персонаж наприкінці заявив про готовність пройти тести за власні кошти.
І утримувати людей за держкошти 14 діб мабуть буде дорожче за вартість діагностичного тестування та перебування в обсервації декілька діб.
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ну так там один готов. когда все будут готовы, тогда и приходите. мож на это и расчет. загонят в отель, досрочный выход только через пцр за свои деньги.
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Усі запропоновані умови повинні бути прописані в документах, що мають підписати люди. А якщо цього немає - це гарантоване наї##лово з боку влади і ніхто не погодиться.
Нам потрібні "шашечки" чи "їхати"?
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Абсолютно зважена і твереза пропозиція. Несамовито плюсую
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а коли ці недоумки два тижні тому перлися "ВІДПОЧМВАЬТ", цим її донька думала. Мабудь, не трудно здогадатися. а тепер - принишкли - і ще два тижні відпочинку. та да - своїм коштом, і замовкли. а то ще можна і штрафонути. скільки там - 34 000 гривень, здається.
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Я скажу чим: путівку прибали, скоріше за все, за два-три місяці до початку всієї цієї історії з коронавірусом. Ціна була привабливою тоді ось і скористалися слушною нагодою. Потім вже навіть якби вони й захотіли повернути кошти, то отримали б їх у неповному обсязі. А це не входило у їхні плани. Ну ось і полетіли, сподіваючись "якось там повернутися". Не вийшло...
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Где то 25% поехали на обсервацию, как этого требует закон, а +- 75% сидят в самолете и считают себя самыми умными и что им все должны.
Совпадение ? Не думаю...
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Пусть скажут спасибо,что вообще в страну пустили,турысты без мозга,еп.
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Або за рахунок держави, або вони мають мати право вибору де проходити карантин.

А це, сутто бандитській метод: "за свой СЧЁТ! и нигде нибудь, ни в загородном доме отдыха/ санатории, а в отеле КРЕЩАТИК, в центре нашей замечательной столице или отеле ПУЩЕВОДИЦА КОНГРЕСС. Мне очень интересно, кто хозяева этих крутых заведений и как они связаны с авиакомпанией и принятием такого гуманного решения. Источник: https://censor.net.ua/v318528 "
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або **** по губам. они свой выбор уже сделали, попершись за границу в разгар пандемии. теперь выбор за них делают другие.
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Ви запустили 140 000(!) заробітчан, половина яких з країн де вірус в повітрі літає. Без карантину. Ці люди скоріше за все не заробітчане в більшості і хоча б вміють слідкувати за собою.

Це ще треба побачити кому що вийде по губах через 2 тижні.
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А почему бы их не разместить на карантин за государственный счет не в Козацьком а на какой нибудь заброшенной базе отдыха под Киевом, а на сэкономленные деньги организовать какое-никакое питание, что бы люди могли две недели протянуть без омаров и тирамису?
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какой ужас, на бали у всех было по 2000 баксов, а на обсервацию 100 гривен в день у них нет
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В тройном размере должны платить, раз ума нет.
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а зелибобики то оказались фиговыми коммуникаторами, а как пыжились этим
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Кто в обсервацию не хочет, можно в тюрьму предложить. Итак уже въехало полно людей и не сидят в изоляции, родственников, соседей заражают, в супермаркеты ходят. Получаеться, что потенциальные больные разгуливают, а здоровые по домам сидят.
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а що на масквє чи балі так добре що аж до дому захотілось ?
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Два дня толпы на польской границе их не трогали теперь вылавливают самалеты по одииочке. Логика влады- власть употребить и посеять панику и раскол старо как мир разделяй и власвуй. Смысла после сотен тыс пропущеных этих задерживать нет.
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Ха,які чудові люди українці,пишаюся ними!
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" а теперь предлагают платную"

Опять бизнесмен Радуцкий подсуетился?
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Правильно, что не выпускают. Вон ублюдки с вьетнама двери ломали, чтобы выбежать. Им насрать на всех, так почему тут кто-то должен им сопереживать. Вы, ублюдки, поехали отдыхать, когда уже по всему миру был карантин, но вы купились на дешевые билеты. Сидите теперь в принудительном карантине, хоть на этом самолете. Насрать.
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Вони не в Португалію повернулись, де "надягнули наручники і проти нього була застосована фізична сила" - https://censor.net.ua/news/3185310
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Ужас ! Ведь люди на последние деньги на Бали слетали ! Скиньтесь им на питание из ресторана .
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Они еще потребуют оплату путевок. Так как это был не отдых, а дистанционная работа.
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На скрине два варианта - платный и бесплатный. В чем проблема?
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Нет третьего - компенсация от правительства Украины за вынужденные неудобства.
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Що тут пишуть - на фотки не подивилися ?
2-е фото - за держкошт в готелі "Козацький" (на Майдані Незалежності) , або у розміщенні подібної категорії
Або на вибір - платне , але ліпші та комфортніші варіанти.

Хочеш так , хочеш сяк - але обсервацію мусиш пройти - раз з нехорошого місця приїхав Туалети закрили, води немає, адвоката не пускають, - туристи, які повернулися з Балі, заявляють, що їх не попередили про обсервацію, а тепер пропонують платну - Цензор.НЕТ 3384
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Наём такой же г@ндон как и все эти путешественники тупые!
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Вас турыстов безмозглых надо в Павловку на обсервацию...
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Вот гавнюки. Вони,ще й права качають. Докачаються, що введуть надзвичайний стан.
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главное быть без маски - это залог успеха

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Пиз-ц!!!
У нас люди что, такие ТУПЫЕ?
1 - документ уведомление, ни к чему не обязывающий!
2 -просто листик с чьими то хотелками! Туалетная бумага!
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Не хотели сидеть на Бали, получайте по #бали.
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как же За - е- БАЛИ эти тупорылые туристы....
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Это всё та же сучья порода евробляхеров!
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Пенсы ломятся в тролейбус в разгар эпидемии - наслаждайтесь
а вы тут к туристам прицепились.
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У вас у мразей только два варианта:
1) Продолжить отдых на обсервации 14 дней.
2) Продолжить отдых на Бали до конца пандемии.
Чем вам тварям на Бали плохо было?? Не нравятся законы Украины? Пейсдуйте обратно на свое Бали.
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Жлоби, ви на халяву віддихнули. Я б вас з зоопарку закрив за ваші кошти!
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Брехуны,на бумаге ясно написано,что предоставляется государством бесплатный вариант проживания,а для тех,кто не может согнуть пальцы и сложить себе цены,за деньги.
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Им бы остаться во Вьетнаме... НО, работают и платят налоги они там, а БЕСПЛАТНО лечить вирусы и заражать других - едут в Украину!
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