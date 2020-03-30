 Ще 16 випадків COVID-19 підтверджено в Чернівецькій області за день, одна людина одужала, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це у відеозверненні заявив голова чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише Цензор.НЕТ.
Водночас 29 березня офіційно підтверджено ще 16 випадків зараження коронавірусом.
"Це переважно люди похилого віку (10 осіб), дорослі віком до 55 років (5 осіб) і одна дитина", - уточнив чиновник.
За його інформацією, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 75 осіб. Четверо з них у Чернівцях, по двоє - у Великому Кучурові та Годилові Сторожинецького району, Топорівцях Новоселицького району та Байраках Герцаївського району, по одному - в Глибокій, Великій Буді та Петрашівці Герцаївського району, а також Ломачинцях Сокирянського району.
Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр 29 березня проаналізував 47 зразків.
"Ухвалено рішення про запровадження особливого режиму в'їзду і виїзду в селі Чагор Глибоцького району", - повідомив Осачук.
Напомним, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели.
В Украине 6 тыс коек для больных covid. Для обслуживания этих коек нужны 1 тыс медиков с полной защитой. В сутки им нужно тысячи 3-4 одноразовых защитных комплектов. Многомиллионное государство не способно на своих фабриках эти средства произвести или не хочет!?. У власти по ходу тупые, Зеленые негодяи !!!!!
предпренимателю это не интересно. это всего 2 месяца работы. за это время потеряешь всех постоянников.
еще и государству это все продать шоб кишки потом выворачивали наступные папиредники??
Є де шити в Україні - повно. Лише матеріал потрібен. В Україні шиють для світових брендів. А зараз ті підприємці кому цікаво захватять частину ринка. І вільний ринок вирішить хто буде працювати далі.
Хто може знати чи їх часом не шили безсимптомні китайці і ніхто не знає скільки часу вірус може бути активний на тканині.
с таким отношением к себе и окружающим можно бороться с заразой??
Грань будущего (Edge of Tomorrow) https://youtu.be/yFi2YUqnHvI
-Так.Краще за ромашку.Тем,кто уходит знайте,вы ничего не теряете кроме тела.Самое увлекательное путешествие в жизни это смерть и черви Крематорий Червиhttps://youtu.be/90rGVYzHZ8U
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Кто бы сомневался.
Медицинские препараты и середства защиты европейского качества массово вывозились в Китай, из Китая - нате вам наш китайский ширпотреб.
P.S. Я не покупаю на АлиЭкспресс.
Короче, шизофрения все набирает обороты...
1. частицы, несущие вирус, по горизонтали летят около полуметра, да и то при сильном чхании, которое при инфицировании коронавирусом не характерно. Чтоб такая частица попала в слуховой проход, надо чтоб зараженный коронавирусом кашлянул вам прямо в ухо.
2. Куда инфильтруется вирус, если в слуховом проходе нет слизистой оболочки?
3. Поскольку вирус распространяют люди во время инкубационного периода, а маска задерживает выделение частиц, несущих вирус в воздух, то ношение масок снижает общую скорость распространения инфекции.
https://www.covidvisualizer.com/?fbclid=IwAR09CPEnPHPSYp4ED3qpWzGjqOENGDVMonPzKb3trDYXZvKzVxydYTFisYk