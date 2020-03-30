 Ще 16 випадків COVID-19 підтверджено в Чернівецькій області за день, одна людина одужала, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це у відеозверненні заявив голова чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише Цензор.НЕТ.

Водночас 29 березня офіційно підтверджено ще 16 випадків зараження коронавірусом.

"Це переважно люди похилого віку (10 осіб), дорослі віком до 55 років (5 осіб) і одна дитина", - уточнив чиновник.

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За його інформацією, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 75 осіб. Четверо з них у Чернівцях, по двоє - у Великому Кучурові та Годилові Сторожинецького району, Топорівцях Новоселицького району та Байраках Герцаївського району, по одному - в Глибокій, Великій Буді та Петрашівці Герцаївського району, а також Ломачинцях Сокирянського району.

Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр 29 березня проаналізував 47 зразків.

"Ухвалено рішення про запровадження особливого режиму в'їзду і виїзду в селі Чагор Глибоцького району", - повідомив Осачук.

Напомним, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели.

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