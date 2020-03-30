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 Ще 16 випадків COVID-19 підтверджено в Чернівецькій області за день, одна людина одужала, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

У Чернівецькій області 29 березня від коронавірусу видужала ще одна людина. Таким чином, чернівецькі лікарі вилікували від COVID-19 вже 6 пацієнтів.

Про це у відеозверненні заявив голова чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише Цензор.НЕТ.

Водночас 29 березня офіційно підтверджено ще 16 випадків зараження коронавірусом.

"Це переважно люди похилого віку (10 осіб), дорослі віком до 55 років (5 осіб) і одна дитина", - уточнив чиновник.

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За його інформацією, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 75 осіб. Четверо з них у Чернівцях, по двоє - у Великому Кучурові та Годилові Сторожинецького району, Топорівцях Новоселицького району та Байраках Герцаївського району, по одному - в Глибокій, Великій Буді та Петрашівці Герцаївського району, а також Ломачинцях Сокирянського району.

Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр 29 березня проаналізував 47 зразків.

"Ухвалено рішення про запровадження особливого режиму в'їзду і виїзду в селі Чагор Глибоцького району", - повідомив Осачук.

Ще 16 випадків COVID-19 підтверджено в Чернівецькій області за день, одна людина одужала, - голова ОДА Осачук 01

Напомним, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185257
 
 
 Топ коментарі
 
Кто весь мир? Возьми Швецию. Там и близко нет таких карантинов. К чему эта паника?
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Дурачок,через уши не проникает вирус. Почему у "шизофреников" из Сингапура,Японии,Южной Кореи все под контролем? Причина одна,-у них нет вируса ТУПОСТИ! Потому они аккуратно выполняю рекомендации.А вот ты имеешь полное право не одевать маску,ходить так по улице,заражать других,также ты имеешь право не обращаться за помощью к врачам! Только учти,что скоро и у Вас будут (например как в Румынии) штрафы в тысячи евро за нарушение правил поведения во время эпидемии,а также же будет принудительный карантин ЗА ТВОЙ СЧЕТ! И это будет,для того чтобы ты поумнел.А если нет,-то тУрма.
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Ты просто не в курсе,что происходит в Швеции. Успокойся! Допустим ты умрешь.Ну и что? Мы этого не заметим.А если до того как ты умрешь,умрут твои дети,родственники,близкие друзья ИЗ-ЗА ТЕБЯ? Ты этого не заметишь? Мы-тотакже этого не заметим...
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Весь мир подготавливается в авральном режиме, даже кацапня немытая готовиться уже встречать тысячи больных. А что у нас?? Зеля, немедленно уходи в отставку !!!

В Украине 6 тыс коек для больных covid. Для обслуживания этих коек нужны 1 тыс медиков с полной защитой. В сутки им нужно тысячи 3-4 одноразовых защитных комплектов. Многомиллионное государство не способно на своих фабриках эти средства произвести или не хочет!?. У власти по ходу тупые, Зеленые негодяи !!!!!
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а где фабрики????? где материал для производства? кто его производит? и на каком оборудовании это все шить???
предпренимателю это не интересно. это всего 2 месяца работы. за это время потеряешь всех постоянников.
еще и государству это все продать шоб кишки потом выворачивали наступные папиредники??
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Преєдпренемателю в США це інтерєсно. А В Україні неінтерєсно...Неінтерєсно в такого підприємця щось потім купувати.

Є де шити в Україні - повно. Лише матеріал потрібен. В Україні шиють для світових брендів. А зараз ті підприємці кому цікаво захватять частину ринка. І вільний ринок вирішить хто буде працювати далі.
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Питання: - китайські маски часом не можуть бути заражені вірусом??
Хто може знати чи їх часом не шили безсимптомні китайці і ніхто не знає скільки часу вірус може бути активний на тканині.
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Бессимптомных при ОРВИ не бывает, на то она и острая. А здоровым никто серьезные анализы делать не будет.
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Кто весь мир? Возьми Швецию. Там и близко нет таких карантинов. К чему эта паника?
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Никакой пандемии нету. Ненужно повторять за Скабеевой кацапо-пропаганду.
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Да уж.Всё с.ка плохо для изнеженных,привладных и упакованных.Но только мажорная жирная дочь может перед смертью плюнуть на папу,щоб в нём,щось зашевелилось.Шутка.
Грань будущего (Edge of Tomorrow) https://youtu.be/yFi2YUqnHvI Еще 16 случаев COVID-19 подтверждено в Черновицкой области за день, один человек выздоровел, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1879
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Реальное умиротворение куме.
-Так.Краще за ромашку.Тем,кто уходит знайте,вы ничего не теряете кроме тела.Самое увлекательное путешествие в жизни это смерть и черви Крематорий Червиhttps://youtu.be/90rGVYzHZ8U Еще 16 случаев COVID-19 подтверждено в Черновицкой области за день, один человек выздоровел, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 4948
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Единственная страна на всей планете, где кидают камни в здоровых людей, а умерших больше чем выздоровевших.
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Померло більше ніж одужало в 30 країнах, від вас ховають статистику.
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"Нидерланды заявили об обнаружении партии некачественных масок и других медицинских принадлежностей прибывших из Китая."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Кто бы сомневался.
Медицинские препараты и середства защиты европейского качества массово вывозились в Китай, из Китая - нате вам наш китайский ширпотреб.
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Китайские товары очень разными бывают,и об этом я узнал еще в 1996 году,когда дочка привезла мне туфли из Майами,которых я так и не смог при носке повредить и отдал через много лет кому-то целыми. Я сделал более 300 заказов На Али-Экспрессе и могу сказать : -китайские товары могут быть,как прекрасного качества так и паршивейшого качества! Потому к выбору товаров китайских производителей нужно отнестись ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! У меня например,были товары,которые вышли из строя очень быстро,но есть товары,которые я получил,подключил и работают прекрасно годами (например система видео-наблюдения,система домашней сигнализации и др).
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...КИТАЙСКИЕ туфли из Майами...извиняюсь.
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Не такое сейчас время,чтобы правильно откалиброванные аппарты искуственного дыхания из Китая поставлять.

P.S. Я не покупаю на АлиЭкспресс.
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Только,что прочитал рекомендации южно-корейского профессора Kim Woo Jiu,главного корейского эпидемиолога,где он объясняет почему в Южной Корее эпидемию взяли очень быстро под контроль. Главный вывод: -места через которые коронавирус получает доступ в наш организм это рот,нос и глаза.Поэтому маски ОБЯЗАТЕЛЬНЫ (пресекают проникновению капель с вирусами от зараженных людей),плюс очки также очень помогают в препятствовании проникновения вируса в наш организм! Следовательно в публичных местах НОСИТЕ МАСКУ И ОЧКИ,НЕ КАСАЙТЕСЬ РУКАМИ СВОЕГО РТА,НОСА И ГЛАЗ.при возвращении домой первым делом ПОМЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ и дезинфекция ручек дверей калиток и т. д.
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О! Правильно ! Я так и говорю идиотам в маске - "А почему без герметичных очков?" Дошло наконец. Правда я им говорю и такое - "А почему без комков ваты в ушах? Вирус через слуховой проход инфильтруется легче чем через глаза! А почему спишь без респиратора, а почему не меняешь респиратор каждые два часа? "
Короче, шизофрения все набирает обороты...
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Дурачок,через уши не проникает вирус. Почему у "шизофреников" из Сингапура,Японии,Южной Кореи все под контролем? Причина одна,-у них нет вируса ТУПОСТИ! Потому они аккуратно выполняю рекомендации.А вот ты имеешь полное право не одевать маску,ходить так по улице,заражать других,также ты имеешь право не обращаться за помощью к врачам! Только учти,что скоро и у Вас будут (например как в Румынии) штрафы в тысячи евро за нарушение правил поведения во время эпидемии,а также же будет принудительный карантин ЗА ТВОЙ СЧЕТ! И это будет,для того чтобы ты поумнел.А если нет,-то тУрма.
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Кстати,умник,до недавних пор я тоже считал,что маски не помогают,но факты заставили меня поменять мнение.
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Ну, кто там идиот - большой вопрос.
1. частицы, несущие вирус, по горизонтали летят около полуметра, да и то при сильном чхании, которое при инфицировании коронавирусом не характерно. Чтоб такая частица попала в слуховой проход, надо чтоб зараженный коронавирусом кашлянул вам прямо в ухо.
2. Куда инфильтруется вирус, если в слуховом проходе нет слизистой оболочки?
3. Поскольку вирус распространяют люди во время инкубационного периода, а маска задерживает выделение частиц, несущих вирус в воздух, то ношение масок снижает общую скорость распространения инфекции.
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уточнение -по 1 пункту -тот же корейский эпидемиолог говорит,что частицы могут лететь до 2 метров. По 3 пункту,-конечно не защищает на 100% (говорят,что на 80%),но замедляет распространение -точно.И очень важный момент-чем позже по времени человек заболеет,тем больше шансов,что появятся эффективные средства для лечения,то есть в самом начале неизвестной эпидемии,у человека очень мало шансов выздороветь,а чем дальше во времени,-шансы возрастают.
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В Мире осталась единственная страна куда вирус шизофрении не проник. Это Швеция! Шведы, и это очевидно, имеют в крови антитела к вирусу шизофрении. В Швеции работает все! Люди живут нормальной жизнью. Ковид дошел и туда, но в Швеции не делают из этого конец света. Да , все ковидкой переболеют, некоторые умрут .. и что? В Украине каждый год умирает 650 000человек. Неужели это повод не жить, не растить детей ? Вы все с ума посходили?
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Ты просто не в курсе,что происходит в Швеции. Успокойся! Допустим ты умрешь.Ну и что? Мы этого не заметим.А если до того как ты умрешь,умрут твои дети,родственники,близкие друзья ИЗ-ЗА ТЕБЯ? Ты этого не заметишь? Мы-тотакже этого не заметим...
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И я и мои родственники когда нибудь умрут. Всякие могут быть причины. Но именно в ближайшее время ты умрёшь от страха перед вирусом. RIP...
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И? Есть разница между странами с тотальным карантином? Нет! Но Швеция живёт нормальной жизнью и никто там от страха не умирает. Кстати ты умрёшь именно от страха....не дождавшись вируса.
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А дяді Міше зверху нашептали вороги, що тільки в Україні одужало менше ніж померло, а в Швеції зовсім погано.
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