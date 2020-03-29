EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  34545  488
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1506) українці (1830) евакуація (373) В'єтнам (20) COVID-19 (2384) коронавірус (1053)

 "Фашисти", - евакуйовані з В'єтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із "Борисполя". ВIДЕО

Евакуйовані з В'єтнаму українці відмовилися від проходження обсервації в готелі. Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс з В'єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну, відмовляються від обсервації і вириваються з аеропота. Щойно. Приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третій тиждень карантину в Києві: майже порожні дороги і рідкісні перехожі. ВIДЕО

"Українці, які проривалися, були евакуйовані з В'єтнаму. Зараз прилетить схожий рейс з Дохи (Катар). Всі повинні підписати зобов'язання про 14 днів в обсервації. Евакуйовані відмовилися і проривали кордон в аеропорту, зламавши двері. Евакуація пропонувалася двох типів: безкоштовна в готелі "Козацький" і платна. Розцінки на фото. Ціна за всі 14 днів", - додав він.

Фашисти, - евакуйовані з Вєтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із Борисполя 01
Фашисти, - евакуйовані з Вєтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із Борисполя 02
Фашисти, - евакуйовані з Вєтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із Борисполя 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185237
 
   
 Топ коментарі
 
Мордой в пол! В наручники и в обезьянник со штрафом в 30 тыщ!! Твари!
 показати весь коментар
 
в Китае таких бы вы\\\лядков а иначе никак уж простите Цензор за идиому просто расстреляли бы и все и никто бы не вопил о Правах человека..животные ублюдки гнидошки всех кто придетел списки распространить с фамилиями городами и так далее нарид их сам найдет и закопает ЖИВЬЕМ....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
от з-за таких макак як ти, вас кацапів і вважають дикунами. Бо вам конче потрібно посцяти чи поблювати у басейн в готелі, чи "пройти" там, де на цей момент проходити не дозволено, чи проїхати на червоне світло світлофору.. Цілком виправдане ставлення до вашого кацапо-племені..
 показати весь коментар
 
то спробуй для початку зламати двері в палаті психлікарні, з якої ти патякаєш ))
 показати весь коментар
 
Пруф в студию, что я в психушке. Или снова отправишься в петушиный уголок)))
 показати весь коментар
 
та пливи вже повз, смердюча купка. Пруфи зайві, вистачає твоїх висерів..
 показати весь коментар
 
Опір працівникам поліції, пошкодження майна внаслідок ************ дій. Це з боку тристів.А те, що написали Ви, то це вже з боку МВС. Повний бардак і беззаконня.Все йде до ситуації 2014 року.
 показати весь коментар
 
 
Незаконные требования полиции никто не обязан выполнять, иначе посадите в тюрьму всех кто был на Майдане против Януковича - они же сопротивлялись ментам.
Майно, а именно двери - незаконно блокировали людям безпрепятственный выход из аэропорта.
Любой бесплатный адвокат размотает в пух и прах действия власти и полиции по этой ситуации
 показати весь коментар
 
 
Ну какое отношение Вьетнамский бизнесмен имеет к Зедебилам которые законы не умеют принимать?
Кто там подписывался? В новости же написано что никто не подписался)))
В сраку себе засунь постанову уряду. Закон обратной силы не имеет. Постанова может распространятся только на нет, кто будет эвакуирован после ее принятия. Так что обтекай)))
 показати весь коментар
 
А що кожний турист отак з ходу сам собі вирішує, що вимоги поліції незаконні і попер все трощити на своєму шляху?Спочатку виконуєм, а потім з допомогою першого ж безкоштовного адвоката оскаржуєм в суді, отримуєм компенсацію за моральні і фізичні страждання. Happy end.Інакше країна полетить шкереберть.А щодо Майдану, то пані Венедиктова саме це і планує робити, ініціюючи відміну закону про амністію.Тому все логічно.
 показати весь коментар
 
 
напуй їх відправити у В"єтнам! Чого приперлися у обсервацію?
 показати весь коментар
 
 
Таких идиотов, вообще надо было не забирать, пусть бы там и куковали.
 показати весь коментар
 
 
когда будете жаловаться на власть, то вспомните этот случай и поймете, что народ имеет ту власть которую заслуживает. У "братского" народа недавно был аналогичный случай, что показательно
 показати весь коментар
 
 
чого це "з'явилось"?? Воно хіба кудись зникало?
 показати весь коментар
 
 
Ні, воно існує з моменту шелестіння фольги... Проте яких потворних форм воно набуло. Це прогресуюча психоментальна деградація.
 показати весь коментар
 
а до фольги його не було?? Дивно, а хто ж тоді палив українські прапори? Хто волав путінпамагі?
Форма в цього явища була така ж сама, просто тобі зручніше навішати це все на Порошенка. Невже він тобі ше й досі в штани сере?
 показати весь коментар
 
 
Це звичайні вороги. Вони, принаймні, не маскувалися під патріотів, як маскуються мародери.
 показати весь коментар
 
і хто ж проголосував за тих "звичайних ворогів"?? Не в курсі??
 показати весь коментар
 
Еще и двери сломали. Такого быдла позорного нет ни в одной стране мира. "Фашисти", - евакуйовані з В'єтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із "Борисполя" - Цензор.НЕТ 2514
 показати весь коментар
 
 
От таких точно потрібно до кримінальної відповідальності притягати.. А краще мутузити..
 показати весь коментар
 
 
По какой статье криминальной их притягивать? может тебя, за призывы к насилию?
 показати весь коментар
 
Вы идиот? Приехать с потенциально смертельной инфекцией и не пройти карантин - это покушение на убийство.
 показати весь коментар
 
 
где сказано, что не пройти каркантин - это покушение на убийство? Не смеши людей клоун)))
 показати весь коментар
 
 
номерне, ти чимось не задоволене? То пішло б, і зустріло з поцілунками в аеропорту тих "туристів конго".
 показати весь коментар
 
Их уведомили что они могут быть носителями смертельного вируса и должны пройти карантин прежде чем вступать в контакт с другими людьми. Тоесть они знают, что если вступят в контакт с другими людьми, могут заразить их и это может стать причиной смерти этих людей. Соответственно самовольное покидание карантинной зоны и выход на улицу, где могут быть контакты с другими людьми можно расценивать уже как попытку убийства этих людей. Замах на злочин, ст. 15 КК.

https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-15.htm
 показати весь коментар
 
 
Дебил, они не покидали карантинной зоны и не нарушили ни одного закона))))
За нарушение карантина простыми гражданами, Законом предусмотрен обычный штраф - административка. Все остальное - твои дебильные фантазии недоразвитого ребенка)))
"ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 гривен)."
Обтекай, дебилоид)))
 показати весь коментар
 
Административка - только в случае, если никто не заболел, и не дай бог, не умер. Просто пошел погулять, и никого не заразил. А вот если кто-то умер, то уже 3 до 8 по любому.
 показати весь коментар
 
 
Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
 показати весь коментар
 
 
так они не нарушили условия карантина)))) Нигде в законе от карантине не было сказано про обязательную обсервацию)))
 показати весь коментар
 
до якого "насілія"? В поліціє є певні повноваження. ти не знало про це?
 показати весь коментар
 
У Полиции "повноваження" прописаны в Законе о Полиции, который как раз таки не позволяет применять силу без законных оснований)))
 показати весь коментар
 
Нарушение закона и подпадание под админку пойдет для полиции, сойка?
На студент, учись
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Стаття 21. Права та обов'язки громадян у сфері цивільного захисту
2. Громадяни України зобов'язані:

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

Угадай, кто эти режими определяет и вводит?
 показати весь коментар
 
 
Ось підстави. Хоча, для таких як ти, це, звісно, не є підставою..
"У Міністерстві охорони здоров'я України затверджено постанову № 2, що регулює правила перебування в Україні, для громадян України, які прибули з-за кордону. Також МОЗ спільно з МЗС опублікували інструкцію заходів безпеки для тих, хто повертається з-за кордону, особливо з країн, де зареєстрований коронавірус.

У спільній з МЗС інструкції МОЗ щодо заходів безпеки для тих, хто повертається з-за кордону, сказано, що кожен громадянин України, який повертається з країни, де були зафіксовані випадки COVID-19, має пройти необхідні контрольні процедури при перетині кордону..."

І ніде не написано, що в цієї заяви рекомендаційний характер. Це правило і обов'язок громадянина, який перетинає корддон України.
Ще питання? Чи ти там також пхався в мою країну серед тих потвор??
 показати весь коментар
 
 
Ну чего молчишь, дурик? Отвечай давай, возражай
 показати весь коментар
 
не собираюсь отвечать сто раз этому дятлу - ответ уже неоднократно был дан выше, петушки)))
 показати весь коментар
 
Ты, не горячись, главное, воин диванный. Ато както на полицию ненароком нарвешься, и всё)))
 показати весь коментар
 
и что? Не поверишь, местная полиция меня обходит стороной уже))
 показати весь коментар
 
ну давай-давай, не ослабевай усилий, болтунишка)))
 показати весь коментар
 
Больше улыбок, олигофрен) Тебе тупому до сих пор не понятно, что режим не водят законом? Его вводят как захотят местные власти, на свое усмотрение при режиме ЧС (наголошую не ЧП) Решил Мэр и МинЗдрав ввести режим и согласно ЗАКОНУ (тупень ты тупой) граждане ОБЯЗАНЫ его соблюдать! Норму я тебе скинул.
 показати весь коментар
 
хоча.. Про що це я.. Дуракам закон же ж не писан..
 показати весь коментар
 
по Этой
На студент, учись
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Стаття 21. Права та обов'язки громадян у сфері цивільного захисту
2. Громадяни України зобов'язані:

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

Угадай, кто эти режими определяет и вводит?
 показати весь коментар
 
 
Скажені туристи теж становлять небезпеку.
 показати весь коментар
 
 
Я знаю только один контингент, который любит кричать фашисты в Украине - это проросейская вата. Известные также как избиратели партии рыгионалов и слуг народа.

Поэтому ничего удивительного на видео не наблюдаю. Ко всем животным, которые покинули аэропорт без разрешения - должны подьехать наряды полиции домой и увезти в карантин принудительно, выписав штрафы на несколько тысяч минимум.
 показати весь коментар
 
 
Это не бедные отдыхающие приехали с курортов Вьетнама.

Во Вьетнаме действительно круто отдохнуть и не дорого, лучше любых Турций, только очень дорого обойдется билет на самолет.
 показати весь коментар
 
Отели во Вьетнаме стоят не меньше билетов на самолет, не надо ля-ля. Две недели во Вьетнаме - две штуки баксов минимум. Какая Турция? За эти деньги в Париж можно съездить.
 показати весь коментар
 
Кто там кричал фашисты, тому срочно нужно дать пенька.
 показати весь коментар
 
Сотрудник полиции города Бердянск Запорожской области оказался инфицированным корона вирусом. Никому, из контактировавших с ним коллег карантин не нужен, сказали местные врачи...
https://akzent.zp.ua/v-berdyanske-test-na-koronavirus-proshli-pochti-polsotni-sotrudnikov-gorotdela-politsii/
 показати весь коментар
 
Видели там молодая баба в короткой юбке ломилась как **@нутая.
 показати весь коментар
 
та отпустите их дамой и объявите соседям , шо они без карантина...
 показати весь коментар
 
 
Билет во Вьетнам стоит 1000 баксов.
А этих бешеных безплатно привезли за бюджетные средства.
Они думают это шуточки.
Хорошо что их ещё камнями не забросали, у нас и так могут, но я это категорически не приветствую.
 показати весь коментар
 
 
Сумно і смішно читати відгуки людей які спираються на закон,що не мали права їх примусово ізолювати,особливо після відео звернення жінки з Буковини(якщо не помиляюсь)яка заразила все село,а тепер просить пробачення у односельців,щоб ті не палили її хату і не вбивали її дйтей. Сумно тому,що грамотні,поки самих не зачепили.
 показати весь коментар
 
 
Нахера оце бидло було звозить??? Мало зарази суки навезли?
 показати весь коментар
 
 
Спецназ,и мордой в пол...Долибераньичаетесь,что будет как в Испании,Италии...Или это и есть цель???
 показати весь коментар
 
А почему им счёт в евро указан а не в гривнах.
 показати весь коментар
 
Браво !
Які "свідомі громадяни" !
"Молодці".

Теж знайдуться виправдовувачі ?
 показати весь коментар
 
да пущай идуть до дому перезаразят усех своих домочадцев ..може передохнут семьями,... помощь не оказывать ...сразу у морг)))
 показати весь коментар
 
Не випускати з Борисполя, а відправити чартером до москви !
 показати весь коментар
 
Хорошо, что я успел вернуться из Китая до того, как сегодня ввели обязательную обсервацию. Так бы пришлось в отеле торчать 2 недели а не деньги зарабатывать.
 показати весь коментар
 
Задолбали эти тупоголовые туристы, обработайте их из огнеметов.
 показати весь коментар
 
Подписывать обязательства надо при посадке в самолет . При отказе подписывать - не брать на борт .
 показати весь коментар
 
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору