 "Фашисти", - евакуйовані з В'єтнаму українці відмовляються від проходження обсервації в готелі і вириваються із "Борисполя". ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Віталій Глагола, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс з В'єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну, відмовляються від обсервації і вириваються з аеропота. Щойно. Приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає", - повідомив він.
"Українці, які проривалися, були евакуйовані з В'єтнаму. Зараз прилетить схожий рейс з Дохи (Катар). Всі повинні підписати зобов'язання про 14 днів в обсервації. Евакуйовані відмовилися і проривали кордон в аеропорту, зламавши двері. Евакуація пропонувалася двох типів: безкоштовна в готелі "Козацький" і платна. Розцінки на фото. Ціна за всі 14 днів", - додав він.
Майно, а именно двери - незаконно блокировали людям безпрепятственный выход из аэропорта.
Любой бесплатный адвокат размотает в пух и прах действия власти и полиции по этой ситуации
Кто там подписывался? В новости же написано что никто не подписался)))
В сраку себе засунь постанову уряду. Закон обратной силы не имеет. Постанова может распространятся только на нет, кто будет эвакуирован после ее принятия. Так что обтекай)))
Форма в цього явища була така ж сама, просто тобі зручніше навішати це все на Порошенка. Невже він тобі ше й досі в штани сере?
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-15.htm
За нарушение карантина простыми гражданами, Законом предусмотрен обычный штраф - административка. Все остальное - твои дебильные фантазии недоразвитого ребенка)))
"ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 гривен)."
Обтекай, дебилоид)))
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
На студент, учись
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
Стаття 21. Права та обов'язки громадян у сфері цивільного захисту
2. Громадяни України зобов'язані:
6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;
Угадай, кто эти режими определяет и вводит?
"У Міністерстві охорони здоров'я України затверджено постанову № 2, що регулює правила перебування в Україні, для громадян України, які прибули з-за кордону. Також МОЗ спільно з МЗС опублікували інструкцію заходів безпеки для тих, хто повертається з-за кордону, особливо з країн, де зареєстрований коронавірус.
У спільній з МЗС інструкції МОЗ щодо заходів безпеки для тих, хто повертається з-за кордону, сказано, що кожен громадянин України, який повертається з країни, де були зафіксовані випадки COVID-19, має пройти необхідні контрольні процедури при перетині кордону..."
І ніде не написано, що в цієї заяви рекомендаційний характер. Це правило і обов'язок громадянина, який перетинає корддон України.
Ще питання? Чи ти там також пхався в мою країну серед тих потвор??
На студент, учись
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
Стаття 21. Права та обов'язки громадян у сфері цивільного захисту
2. Громадяни України зобов'язані:
6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;
Угадай, кто эти режими определяет и вводит?
Поэтому ничего удивительного на видео не наблюдаю. Ко всем животным, которые покинули аэропорт без разрешения - должны подьехать наряды полиции домой и увезти в карантин принудительно, выписав штрафы на несколько тысяч минимум.
Во Вьетнаме действительно круто отдохнуть и не дорого, лучше любых Турций, только очень дорого обойдется билет на самолет.
https://akzent.zp.ua/v-berdyanske-test-na-koronavirus-proshli-pochti-polsotni-sotrudnikov-gorotdela-politsii/
А этих бешеных безплатно привезли за бюджетные средства.
Они думают это шуточки.
Хорошо что их ещё камнями не забросали, у нас и так могут, но я это категорически не приветствую.
Які "свідомі громадяни" !
"Молодці".
Теж знайдуться виправдовувачі ?