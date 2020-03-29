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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
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Все про:карантин (1506) Київ (7557) Данилюк-Ярмолаєва (15) COVID-19 (2384) Буткевич Богдан (10) коронавірус (1053)

 Третій тиждень карантину в Києві: майже порожні дороги і рідкісні перехожі. ВIДЕО

Умови карантину в Україні все більше посилюють. Той, хто піклується про себе і близьких, на вулиці зайвий раз не виходить. Журналісти Марина Данилюк-Єрмолаєва і Богдан Буткевич знову проїхалися порожніми вулицями Києва (звичайно, дотримуючись усіх карантинних приписів) і готові показати, як живе столиця на третьому тижні карантину.

До вашої уваги - роуд-муві про коронавірусні будні столичних вулиць, зняте спеціально для Цензор.НЕТ.

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Зазначимо, що з 23 березня громадський транспорт столиці перевозить виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Мова про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, людей, які працюють в аптеках, продмагах і сфері ЖКГ, а також про працівників стратегічних підприємств.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно застосувати через загрозу епідемії коронавірусу в Україні та для недопущення поширення COVID-19, а 25 березня їхню дію продовжили до 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ визначило 240 лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів із COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185236
 
   
 Топ коментарі
 
угу ... за то под Киевом как на Хрещатике в праздник )) под Вашгородом вечером пробка была часа на три , машин море на Киевском море )))
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В суботу вирішив поїхати в ліс на велосипеді... Такого натовпу я в лісі під Києвом ніколи не бачив, до дупи цей карантин, це був справжній діснейленд.
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просто мы, скорее всего, яркий пример того, что большиство переболеет короновирусом и не заметит! но наша власть, из-за тотальной тупости, убьёт экономику!
если бы у нас были тесты и если бы мы проверили всё население, а не только депутатов, то могли бы поразиться тому, сколько у нас заражённых
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а когда настанут заветные "вот подождите неделю, на следующей неделе начнётся"!! сколько еще недель ждать-то?
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А вы считаете, что это все разводилово, придуманное с целью манипуляции людьми?
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я уверен, что короновирус у нас с ноября прошлого года
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просто мы, скорее всего, яркий пример того, что большиство переболеет короновирусом и не заметит! но наша власть, из-за тотальной тупости, убьёт экономику!
если бы у нас были тесты и если бы мы проверили всё население, а не только депутатов, то могли бы поразиться тому, сколько у нас заражённых
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Зато погонять можно под 240 в городском режиме на спортивной тачке ,как сказал один нехороший сукин сын тип, так что как ,кому горе кому рай, точно как и на войне c рашей
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Москвичи, заразившиеся CoViD-19, бесплатно получат противогазы.
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Про противогазы не слышал, а вот по 19500 безработным Собянин выдаст.
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только тем кто потеряет работу в ближайшее время.. а не "всем безработным"
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Значит, прилетевших из Вьетнама отпустили по домам, а семье из 3 человек, съевших бутерброды возле моря - полицейский протокол.
https://dumskaya.net/news/odesskaya-politciya-presekaet-karantinnye-piknik-111694/

Та пошли вы нах со своим "карантином Продолжаю работать! Ко всему можно адаптироваться и научиться хитрить, даже к полицейскому беспределу.
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оно конечно, и в Освенциме адаптировались, но недолго
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угу ... за то под Киевом как на Хрещатике в праздник )) под Вашгородом вечером пробка была часа на три , машин море на Киевском море )))
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Уберите с улиц шайки малолеток.
А то кучкуются и гуляют с утра до вечера.
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дык... им же мууудрые власти ходить в школу запретили... помню своё детство школьное: хожу в школу - никаких дурных мыслей в голове, не хожу - косяками ходят
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Дак это выходные, вы завтра посмотрите, будут толпы людей
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та нормально прохожих, просто минус туристы
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Віталій Барабаненко@baraban088 2 ч

Украинцы, которые прилетели из Вьетнама отказываются проходить обсервацию и пытаются вырваться из аэропорта силой. Кричат «фашисты».
Пришлось вызывать Нацгвардию, которая не сильно то и помогла.

https://www.youtube.com/watch?v=jH-pxNhYPjs&feature=emb_logo
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Владельцы секс-шопов и маркетплейсы отмечают повышение спроса на интимные товары.
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Головне питання - що буде далі , коли люди , що зараз залишились без роботи , витратять останні заощадження , а карантин й далі буде продовжено ..?
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Могут сдохнуть целые отрасли: как то крюинг, туристический бизнес и прочее. По крюингу очень тревожная ситуация. Если с карантина раньше чем мы выйдет та же рашка или Филиппины... то наши моряки увидят море и привезут деньги еще ой как не скоро.
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нууу.. включи "сватов" - пересмотри.. или видосики моники перед выборами Третья неделя карантина в Киеве: почти пустые дороги и редкие прохожие - Цензор.НЕТ 4994
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В суботу вирішив поїхати в ліс на велосипеді... Такого натовпу я в лісі під Києвом ніколи не бачив, до дупи цей карантин, це був справжній діснейленд.
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Сегодня шел через центр города, куча народу в парках, на набережной, в основном молодежь хотя и мам с детьми тоже было не мало, всем насрать на карантин, думаю нужно перенимать индийский опыт кстати сейчас под окнами шум и крики, опять народ бухает на детской площадке
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Служби доставки в золоті) добре коли хоч кому позитив) Не забуваймо про воїнів та лікарів, то життєво необхідно зараз! Слава Україні!
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Золотое время для стрит-рейсеров и других приключений...

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Так как ВОЛОДЬКА стянул в Украину сотни тысяч блудных сынов и дочек страны толи еще будет особенно смотря на пешие переходы с Польши . Эвакуация самолётом люди прилетали в Борисполь дальше что? одним нужно в Харьков другим во Львов как добраться когда транспортное сообщение прервано? такси либо частник среди прилетевших могли быть инфецированые люди? я больше чем уверен что такие были ну а дальше понеслось это я только о прибывших в страну самолётами многие из вас видели пересечение границы с Польшей пешым ходом это полный ****** оставалось на границе написать добро пожаловать в Украину короновирус в больших маштабах
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Машин и народа стало меньше, но явно не так как на видео. Вам видимо повезло)
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Сотни тысяч я имел в виду не только Польшу а со всего мира где только нашего брата нет
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там где они ехали вплоть до Троещины ул. Закревского пешеходы никогда и не ходили.
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Stepan Klimov@stepan_klimov 23 ч

От якби була можливість цієї ночі перевести годинник не на годину, а на рік назад.
Цікаво, як би тоді із виборами все склалося?
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Ога. Особливо про пусті дороги смішно)) так, пробок немає і через мости можна проїхати, проте враховуючи, що немає скажених маршруток- легкових авто так само, як і до карантину.
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