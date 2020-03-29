 Третій тиждень карантину в Києві: майже порожні дороги і рідкісні перехожі. ВIДЕО

До вашої уваги - роуд-муві про коронавірусні будні столичних вулиць, зняте спеціально для Цензор.НЕТ.

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Зазначимо, що з 23 березня громадський транспорт столиці перевозить виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Мова про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, людей, які працюють в аптеках, продмагах і сфері ЖКГ, а також про працівників стратегічних підприємств.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно застосувати через загрозу епідемії коронавірусу в Україні та для недопущення поширення COVID-19, а 25 березня їхню дію продовжили до 24 квітня.

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