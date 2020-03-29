 Третій тиждень карантину в Києві: майже порожні дороги і рідкісні перехожі. ВIДЕО

До вашої уваги - роуд-муві про коронавірусні будні столичних вулиць, зняте спеціально для Цензор.НЕТ.
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Зазначимо, що з 23 березня громадський транспорт столиці перевозить виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Мова про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, людей, які працюють в аптеках, продмагах і сфері ЖКГ, а також про працівників стратегічних підприємств.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно застосувати через загрозу епідемії коронавірусу в Україні та для недопущення поширення COVID-19, а 25 березня їхню дію продовжили до 24 квітня.
если бы у нас были тесты и если бы мы проверили всё население, а не только депутатов, то могли бы поразиться тому, сколько у нас заражённых
https://dumskaya.net/news/odesskaya-politciya-presekaet-karantinnye-piknik-111694/
Та пошли вы нах со своим "карантином Продолжаю работать! Ко всему можно адаптироваться и научиться хитрить, даже к полицейскому беспределу.
А то кучкуются и гуляют с утра до вечера.
Віталій Барабаненко@baraban088 2 ч
Украинцы, которые прилетели из Вьетнама отказываются проходить обсервацию и пытаются вырваться из аэропорта силой. Кричат «фашисты».
Пришлось вызывать Нацгвардию, которая не сильно то и помогла.
https://www.youtube.com/watch?v=jH-pxNhYPjs&feature=emb_logo
Stepan Klimov@stepan_klimov 23 ч
От якби була можливість цієї ночі перевести годинник не на годину, а на рік назад.
Цікаво, як би тоді із виборами все склалося?