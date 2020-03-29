 Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту. ВIДЕО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи.
Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи.
Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами.
Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особи, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга обрати його.
Уночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час", - закликав президент.
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
При этом из лагеря аферистов звучит, что по банковскому закону может не хватить голосов. так оно и будет, а по земле у них наверняка хватит.
Фамилии всех кто проголосует за земельный закон и тех кто проголосует против банковского закона должны быть записаны в список позора. А когда поменяется власть, то эти люди должны быть жестко преследоваться.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·59 мин
Вячеслав Ільченко Чутки В фр\"СН" зараз твориться рейвах-в класичному сенсі слова Після оприлюдн\записів Лероса Практично ВСI депутати панічно бояться,що їх теж хтось записав Всі гарячково ********* в здогадках Ніхто Нікому НЕдовіряє Дивиться на сусіда як на полк\Гестапо чи КГБ
луганчанин
@Lugan4anin
·1 ч
А почему есть угроза дефолта? Ты снял у олигархов дотации? Сократил госаппарат и ликвидировал органы дублирующие друг друга? Национализировал руснявый бизнес? Поставил нормального генпрокурора и начались посадки? Почему мы должны продавать землю и прикрывать ТВОИ ПРО.......ы?
А за террор и шантаж во время пандемии, а так же за бездеятельность и вредительство Зеленский и олигархи должны быть осуждены .
надо открывать рынок земли, давить олигархов-латифудистов.