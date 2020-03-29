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Все про:НАБУ (2333) Єрмак Андрій (178) Лерос Гео (31) Єрмак Денис (1)

 "Слуга народу" Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос звернувся в Національне антикорупційне бюро щодо дій голови Офісу Президента Андрія Єрмака і його брата.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проти таких як ти (Андрій Єрмак. - Ред.) прийняли зміни до Закону "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", тому відправляю в НАБУ звернення з флешкою і чекаю 10% від награбованого, відправлю в дитячий будинок. Ось і подивимося, як працює закон і орган, який ти намагаєшся рейдернуть", - зазначив Лерос.

До посту він доклав фото звернення і ще кілька відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак

Слуга народу Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повна розшифровка записів брата глави ОП Єрмака, які оприлюднив "Слуга народу" Лерос. ВIДЕО

Слуга народу Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів 02

Нагадаємо, в неділю, 29 березня нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185214
 
   
 Топ коментарі
 
Ну вот дело пошло. А значит на час расследования дела, Зеленский обязан отстранить главу своего секретариата Ермака от должности на час расследовния...
Если это не сделает Зеоенский, то ему реально пипец. Будет ему тогда политическая смерть.
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зєлєнський це маріонетка. Він сам нічного не робить. Він озвучує те, що роблять ляльководи.
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Дуже порядочний. Тільки чомусь мовчав, поки не турнули.
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Не треба свою порохоботну локшину проштовхувати: спочатку - не мовчав, а потім - турнули.
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Что и следовало ожидать, допускаю, что в сн всякий народ попал, но не допускаю, что случайно попали предатели: бужанский, дубинский, ермак, смаглюк.., тищенко и прочая нечисть.
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Лерос, вся Україна з тобою! Хай російські запроданці сидять на нарах! Бий російських окупантів і їх посібників!
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Это лишь доказывает, что управлять государством люди, которые не были до этого в политике, не могут.
За 6 лет ни одного подобного скандала и слива в командах Порошенка, Авакова, Яценюка, Тимошенко и т.д.
Мощные политики, мощная вертикаль.
Да, бывают внутренние конфликты, но они фактически не выходят наверх.
А здесь, даже года не прошло. Сливают друг друга, Титаник пошел ко дну)...
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Вы, очевидно, за эти 6-ть лет ни разу новости не читали и телевизор не смотрели? "Слуга народу" Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів - Цензор.НЕТ 2450
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Она методичку читает. А там о внутренних кознях в среде постсовковых воров, проходимцев и прочих "героев бантустана" (в бытность - расхитителей социалистической собственности). распространяться не велено.
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вова зеленський - хоч щось скаже чи ні. Чи він мабуть сховався під столом і думає, що все може якось саме розсосеться. Що думаєте? Сподіваюсь, що після цього, єрмак вже збитий льотчик!
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Брату Єрмака кастінги потрібно робити в ресторанах Куршевелю
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Лерос нанес термоядерный удар не только по Ермаку, но и по Зеленскому - Бутусов Март 29, 2020Без рубрикиКомментарии

Исторический день - такого же значения как и выступление Зинченко в 2005-м, подкосившее карьеру Ющенко.
Такое сравнение привел около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, реагируя на сегодняшний компромат от Лероса на Ермака.
В тему:
- Экс-советник Зеленского обнародовал видео, как брат Ермака торгует госдолжностями
- Зеленский пришел в бешенство от компромата Лероса на Ермака - источник
Народный депутат «Слуга народа» Гео Лерос подал заявление в НАБУ о проверке главы Офиса президента Андрея Ермака на причастность к коррупции.

Лерос нанес термоядерный удар по Ермаку, а также по Минскому процессу, ну и по рейтингу Владимира Зеленского в конечном итоге.
Теперь будем ждать результатов - как понимать эти беседы, какая связь между разговорами и назначениями.
Теперь нужна максимальная публичность - посмотрим, как Ермак и Зеленский ее обеспечат, ведь теперь это их собственный коррупционный скандал, и надо показать пример его решения, ответственности, открытости.
В «Слуге народа» настоящая война на уничтожение.
Ну и посмотрим, насколько быстро умеют реагировать наши антикоррупционные органы, и прекратит ли директор НАБУ Артем Сытник ходить на постоянные совещания на Банковую после начала такого расследования.
***
«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник?
У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу.
Разом з главноторгуючими», - справедливо прокомментировал экс-нардеп Семен Семенченко.
***
Ну а Зеленский пока молчит…
Он, конечно, понимает, что если сейчас снова отправит в отставку главу ОП и назначит кого-то нового - уже третьего за неполный год президентства, - то тем самым распишется в очередной раз в своей абсолютной неадекватности и недееспособности…
Тем более, что недавно поменял правительство и генрокурора…
Единственно верный выход, конечно, из этой ситуации у Зеленского есть - самому подать в отставку и извиниться пред украинским народом.
Но понятно, что ему, уже привыкшему на протяжении многих месяцев слышать от своей подлой челяди исключительно дифирамбы, очень не хочется это делать…
Кроме того, возможно, страшно. Поскольку наверняка придется еще и отвечать за содеянное…
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Какие-то странные древнеукраинские фамилии у депутатов - то Герус, то Лерос. Может среди них ещё есть и Эрос. Как бы не запутаться.
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