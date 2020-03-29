 "Слуга народу" Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проти таких як ти (Андрій Єрмак. - Ред.) прийняли зміни до Закону "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", тому відправляю в НАБУ звернення з флешкою і чекаю 10% від награбованого, відправлю в дитячий будинок. Ось і подивимося, як працює закон і орган, який ти намагаєшся рейдернуть", - зазначив Лерос.

До посту він доклав фото звернення і ще кілька відео.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.