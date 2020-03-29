 "Слуга народу" Лерос направив у НАБУ депутатське звернення та копії опублікованих ним раніше відеозаписів. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми проти таких як ти (Андрій Єрмак. - Ред.) прийняли зміни до Закону "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції", тому відправляю в НАБУ звернення з флешкою і чекаю 10% від награбованого, відправлю в дитячий будинок. Ось і подивимося, як працює закон і орган, який ти намагаєшся рейдернуть", - зазначив Лерос.
До посту він доклав фото звернення і ще кілька відео.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
За 6 лет ни одного подобного скандала и слива в командах Порошенка, Авакова, Яценюка, Тимошенко и т.д.
Мощные политики, мощная вертикаль.
Да, бывают внутренние конфликты, но они фактически не выходят наверх.
А здесь, даже года не прошло. Сливают друг друга, Титаник пошел ко дну)...
Исторический день - такого же значения как и выступление Зинченко в 2005-м, подкосившее карьеру Ющенко.
Такое сравнение привел около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, реагируя на сегодняшний компромат от Лероса на Ермака.
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Народный депутат «Слуга народа» Гео Лерос подал заявление в НАБУ о проверке главы Офиса президента Андрея Ермака на причастность к коррупции.
Лерос нанес термоядерный удар по Ермаку, а также по Минскому процессу, ну и по рейтингу Владимира Зеленского в конечном итоге.
Теперь будем ждать результатов - как понимать эти беседы, какая связь между разговорами и назначениями.
Теперь нужна максимальная публичность - посмотрим, как Ермак и Зеленский ее обеспечат, ведь теперь это их собственный коррупционный скандал, и надо показать пример его решения, ответственности, открытости.
В «Слуге народа» настоящая война на уничтожение.
Ну и посмотрим, насколько быстро умеют реагировать наши антикоррупционные органы, и прекратит ли директор НАБУ Артем Сытник ходить на постоянные совещания на Банковую после начала такого расследования.
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«Ну що, пане президенте, прийшов час закривати мінський смітник?
У зв'язку з карантином зупинена робота багатьох базарів. Головний базар, де торгуються інтереси України, повинен бути закритий в першу чергу.
Разом з главноторгуючими», - справедливо прокомментировал экс-нардеп Семен Семенченко.
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Ну а Зеленский пока молчит…
Он, конечно, понимает, что если сейчас снова отправит в отставку главу ОП и назначит кого-то нового - уже третьего за неполный год президентства, - то тем самым распишется в очередной раз в своей абсолютной неадекватности и недееспособности…
Тем более, что недавно поменял правительство и генрокурора…
Единственно верный выход, конечно, из этой ситуации у Зеленского есть - самому подать в отставку и извиниться пред украинским народом.
Но понятно, что ему, уже привыкшему на протяжении многих месяцев слышать от своей подлой челяди исключительно дифирамбы, очень не хочется это делать…
Кроме того, возможно, страшно. Поскольку наверняка придется еще и отвечать за содеянное…