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Все про:Слуга народу (756) Куницький Олександр (8) Тищенко Микола (22)

 "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" ВIДЕО

"Слуги народу" Олександр Куницький та Микола Тищенко посварилися на засіданні нардепів фракції "СН" в парламенті. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час депутатського конфлікту Куницький і Тищенко обговорювали якусь публікацію. На записі видно, як Тищенко наближається до Куницького і починає розмову на підвищених тонах. Депутати не могли втихомиритись, незважаючи на зусилля ще однієї людини, яка намагалася їх заспокоїти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ

"Розкажи, куди мені йти? Що ти кашляєш? Одягни маску", - кричить Куницький Тищенку.

"У" Темному лицарі "(телеграм-канал. - Ред.) ти тільки що виставив пост. Особисто ти", - заявив Тищенко Куницькому.

"Молодець, дедуктивний метод просто відмінний. Включи голову. Припини кричати. Ти, що думаєш, ти найрозумніший", - відповів Куницький Тищенку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185209
 
   
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там "шо" проскакує, але якщо абстрагуватись, то в сухому остатку *********
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опа это тот придурок в дорожного контроля чеж они не в америке они же свалил через мексику..ты смотри в депутаты пролез...то тачки крутые то это ..сколько ж там бабла..
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звичайні депутати ведуть звичайну політичну дискусію, навіть не дрочать і кокс не нюхають.
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Две сельско-ментальные, мерзкие сущности. А тишенко, это вообще браток одной из киевских ОПГ из 90-х, стукачок киевского ОБОПА и убийство на нём висит ещё с тех времён. То, что был стукачком ОБОПА, это помоглро ему выйти чистым из воды. Многие люди были очень удивлены. когда увидели этого гнустного беспредельщина депутатом от "слуг народа". Что-то у меня большие сомнения. что это чепушило пошёл в депутаты. чтоб служить народу и Украине. И ребёнок его, когда станет совершеннолетним, получит американское гражданство. подозреваю. что и у него есть не только украинское гражданство. Таких депутов иметь это позор стране.
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оторвали мерзость от жарки котлет.. законотворец мать его
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откуда этот быдло-рагуль вообще взялся ?слишком много его в последнее время
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Если они поубивают друг друга, то народ сильно не расстроится.
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ни о чем, орет какой то провокатор которого не видно, тищенко быстро понял и не повелся....
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Саня с походом у власть обосрался по полной программе
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Обидно, что киевляне выбрали криминального авторитета Тищенко депутатом. "Новых лиц" им не хватало, идиотам.
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Ни фигасе, как их в Трускавце получили🤣 Просто скот. И по случаю хочу вам уродам напомнить Земля Украины это национальное достояние всего народа и это записано в Конституции ,если тронете земельный вопрос - поднимем на вилы 😬
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Ну пипец... Кого клоун понабирал.. На какой помойке он свою партию сколачивал? В каком дурдоме?
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Ну и что? Живые люди, демократия. То ли дело в опзж и в ес -любов до гроба и преданное почвякивание
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Таня! Там надо Ермака отмазывать! Что ты с этими шестерками время тратишь! Давай туда, падай сиськами на амбразуру!
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Главное во время этой пандемии не оскотиниться- вам это, к сожалению, не удалось.
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Александр Олегович Куницкий - это же тот, который в "Дорожном патруле" был. Лепший друг Дубинского, с которым он пытался лепить депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість".
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Какой народ ,такие и слуги . ( за них ведь голосовали )
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цирк дебилов.
что куницкий, что тищенко, два идиота
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Когда же они горлянки начнут друг другу резать "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" - Цензор.НЕТ 2752 ?
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Не плохой вариант. И народу не надо было бы руки марать об этих мразей
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думаю Украину уже ничего не спасёт и не вытащит.
хотя нет. есть последний вариант - Сакашвили.
но на него будем молиться когда будет реальный ******
чё то вижу, что ******** нас красиво в очередной раз.
сначала порох, теперь парень из кино..
видно это наш крест.
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А вообще Тищенко походу точно вычислил по фото одного из авторов телеграм канала "Темный Рыцарь." Куницкий плотно связан с Дубинским. Что Дубинский один из авторов канала давно известно.

"Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" - Цензор.НЕТ 6369
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Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. -Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий заявил об исключении из комитета .
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Якби в Трускавці почали гризтись скільки б дурниць не наробили разом.
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Це ж стільки треба було збирати цих покидьків, щоб всіх в одну партію набрати? Судіть самі:
1. Корупція, продають посади.
2. Здають інтереси українців на користь російських окупантів
3. "Дрочать" прямо в раді
4. Домовляються з повіями про ціну і про те чи вони дають в анал (бо деякі повії нашим депутатам анал не дозволяють, кажуть ТАБУ)
5. Садять в тюрьми патріотів і захищають росіських окупантів і сєпарів.....
Вже багатьом соромно зізнатися, що вони за Зеленського голосували....
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Гнида кодлана Коломойского/В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / 01 июл. 2019, 12:31 Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту
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харьковская братва трет с киевской... Лучшие люди нашей страны...
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