 "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час депутатського конфлікту Куницький і Тищенко обговорювали якусь публікацію. На записі видно, як Тищенко наближається до Куницького і починає розмову на підвищених тонах. Депутати не могли втихомиритись, незважаючи на зусилля ще однієї людини, яка намагалася їх заспокоїти.

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"Розкажи, куди мені йти? Що ти кашляєш? Одягни маску", - кричить Куницький Тищенку.

"У" Темному лицарі "(телеграм-канал. - Ред.) ти тільки що виставив пост. Особисто ти", - заявив Тищенко Куницькому.

"Молодець, дедуктивний метод просто відмінний. Включи голову. Припини кричати. Ти, що думаєш, ти найрозумніший", - відповів Куницький Тищенку.