 "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції: "Ти думаєш, що найрозумніший...Вирішив виступити? Лижник, бл#дь... Маску одягни? Намордник одягни!" ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час депутатського конфлікту Куницький і Тищенко обговорювали якусь публікацію. На записі видно, як Тищенко наближається до Куницького і починає розмову на підвищених тонах. Депутати не могли втихомиритись, незважаючи на зусилля ще однієї людини, яка намагалася їх заспокоїти.
"Розкажи, куди мені йти? Що ти кашляєш? Одягни маску", - кричить Куницький Тищенку.
"У" Темному лицарі "(телеграм-канал. - Ред.) ти тільки що виставив пост. Особисто ти", - заявив Тищенко Куницькому.
"Молодець, дедуктивний метод просто відмінний. Включи голову. Припини кричати. Ти, що думаєш, ти найрозумніший", - відповів Куницький Тищенку.
что куницкий, что тищенко, два идиота
хотя нет. есть последний вариант - Сакашвили.
но на него будем молиться когда будет реальный ******
чё то вижу, что ******** нас красиво в очередной раз.
сначала порох, теперь парень из кино..
видно это наш крест.
1. Корупція, продають посади.
2. Здають інтереси українців на користь російських окупантів
3. "Дрочать" прямо в раді
4. Домовляються з повіями про ціну і про те чи вони дають в анал (бо деякі повії нашим депутатам анал не дозволяють, кажуть ТАБУ)
5. Садять в тюрьми патріотів і захищають росіських окупантів і сєпарів.....
Вже багатьом соромно зізнатися, що вони за Зеленського голосували....