 Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів. ВIДЕО

Народні депутати разом з активістами ГО "Справа громад" і "Солідарна молодь", волонтерами в захисному спорядженні злагоджено пакують великі коробки з крупами, цукром, олією, борошном та іншими товарами тривалого зберігання, які дадуть можливість людям із так званої групи ризику не виходити з будинків і не наражатися на небезпеку захворіти на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми маємо проявити свою турботу для того, щоб попіклуватися про цих людей. Вони мають відчувати, що нація, народ, держава – і, зокрема, це заклик до влади – піклується про них і робить все можливе. Вся команда "Європейської Солідарності" робить необхідне для того, щоб у кожному куточку України відчули цю допомогу. Бо це не лише допомога харчами, медикаментами, засобами захисту. Це допомога насамперед моральна. Кожен має пишатись, що він українець. І я дякую нашій команді за те, що вже з перших днів епідемії ми об’єдналися і кожен робить все можливе для того, щоб захистити українців. Бо Україна – понад усе!" - наголосив п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.
"Ніщо не має зупиняти нас у нашому бажанні допомагати іншим і діяти. Жодна епідемія", - переконана Вікторія Сюмар.
"Літні люди, пенсіонери, залишайтеся вдома на самоізоляції. Ви потрібні нам, ви потрібні своїм родинам, ви потрібні Україні. Наше завдання - вберегти вас сьогодні", - наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
"Дорогі українці на тимчасово окупованих територіях! Все дуже серйозно. Попри пропаганду знайте, що ми про вас думаємо, сумуємо, і залишайтесь вдома", - звернулась до людей у Криму та ОРДЛО Марія Іонова. "Ми ніколи не залишимо Крим наодинці", – підкреслив Ахтем Чийгоз.
"Захисти себе, подбай про тих, кому потрібен захист і допомога сьогодні. Гречка потрібна не лише під час виборів. Залишайтесь вдома", - закликала українців Ірина Фріз.
"Країни світу мобілізуються для того, щоб боротись із коронавірусом. І ми не панікуймо, а допомагаймо один одному", - говорить Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Від кожного з нас залежить, як ми пройдемо це випробування. І наша сила потрібна, зокрема, коли ми допомагаємо нашим старшим людям, багатодітним сім’ям – тим, хто потребує нашої допомоги", - переконаний Микола Величкович.
"Ти можеш сидіти вдома і страждати, а можеш так само, як на Майдані, взятися до роботи - тієї, яку треба робити - без розпоряджень, без додаткових вказівок, просто робити те, що треба, аби допомогти", - вважає Софія Федина.
Для того, щоб стати волонтером проєкту "Солідарність" або залишити заявку про допомогу, необхідно зареєструватися на платформі http://v2020.org.ua .
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Выборы еще далеко... -- - -
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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. ПУКИНОИДЫ -РУЛЯТ
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їм сидіти ніколи !
а где подонок-мародер зеЛя?!как он помог?!мб 95 квартал помог?!мразье
Наверное жаба, огромная зеленая ЖАБА.
боремся с зебобиками, вытаскиваем из спама, расспамил сколько смог!
Мф. 6:1-6 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми… с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (см. Мф. 5:7).
марадьор дуже скупа тварина
Делов то на 100 гривень, Владимир, Александрович !
Здавалося б, до чого тут частина наших виборців? (і чи не Порох їсть гречку на кухні у зубожільців? )
Gre4ka.avi - это паранормальный видео-файл, который может скрываться под другими названиями или находиться внутри других видео-файлов.
Когда вы включите это видео, вы увидите на нём человека. Человек кушает гречку. Когда он доедает гречку, он уходит из комнаты на какое-то время, а затем опять приходит с гречкой и снова начинает кушать. Когда начинается первый повтор, информация о длительности файла и полоса прокрутки исчезают. Так будет продолжаться, пока вам не надоест. По-видимому, длительность видео бесконечна.
Если вы приостановите видео, то вам захочется гречки. Вы пойдёте на кухню, чтобы приготовить гречку. Вы поставите её на газ, а сами уйдёте в свою комнату заниматься своими делами. Когда гречка приготовится, вы пойдёте на кухню и обнаружите, что гречки нет. А когда вернётесь в комнату и снова запустите то видео, вы увидите того же самого человека, но теперь он будет сидеть на вашей кухне и кушать вашу гречку.
Подкупает население.
Короновирус позволяет делать это.