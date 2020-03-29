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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів. ВIДЕО

Відкритий офіс партії "Європейська Солідарність" останні тижні схожий на величезний мурашник, де кожен знає своє завдання. Саме тут формують тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка, які вже почали розвозити в різні області України.

Народні депутати разом з активістами ГО "Справа громад" і "Солідарна молодь", волонтерами в захисному спорядженні злагоджено пакують великі коробки з крупами, цукром, олією, борошном та іншими товарами тривалого зберігання, які дадуть можливість людям із так званої групи ризику не виходити з будинків і не наражатися на небезпеку захворіти на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми маємо проявити свою турботу для того, щоб попіклуватися про цих людей. Вони мають відчувати, що нація, народ, держава – і, зокрема, це заклик до влади – піклується про них і робить все можливе. Вся команда "Європейської Солідарності" робить необхідне для того, щоб у кожному куточку України відчули цю допомогу. Бо це не лише допомога харчами, медикаментами, засобами захисту. Це допомога насамперед моральна. Кожен має пишатись, що він українець. І я дякую нашій команді за те, що вже з перших днів епідемії ми об’єдналися і кожен робить все можливе для того, щоб захистити українців. Бо Україна – понад усе!" - наголосив п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.

Дивіться також: 3 тисячі продуктових наборів від Фонду Порошенка відправлено пенсіонерам і людям з інвалідністю по всій Україні. ФОТОрепортаж

"Ніщо не має зупиняти нас у нашому бажанні допомагати іншим і діяти. Жодна епідемія", - переконана Вікторія Сюмар.

"Літні люди, пенсіонери, залишайтеся вдома на самоізоляції. Ви потрібні нам, ви потрібні своїм родинам, ви потрібні Україні. Наше завдання - вберегти вас сьогодні", - наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Дорогі українці на тимчасово окупованих територіях! Все дуже серйозно. Попри пропаганду знайте, що ми про вас думаємо, сумуємо, і залишайтесь вдома", - звернулась до людей у Криму та ОРДЛО Марія Іонова. "Ми ніколи не залишимо Крим наодинці", – підкреслив Ахтем Чийгоз.

"Захисти себе, подбай про тих, кому потрібен захист і допомога сьогодні. Гречка потрібна не лише під час виборів. Залишайтесь вдома", - закликала українців Ірина Фріз.

"Країни світу мобілізуються для того, щоб боротись із коронавірусом. І ми не панікуймо, а допомагаймо один одному", - говорить Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Від кожного з нас залежить, як ми пройдемо це випробування. І наша сила потрібна, зокрема, коли ми допомагаємо нашим старшим людям, багатодітним сім’ям – тим, хто потребує нашої допомоги", - переконаний Микола Величкович.

"Ти можеш сидіти вдома і страждати, а можеш так само, як на Майдані, взятися до роботи - тієї, яку треба робити - без розпоряджень, без додаткових вказівок, просто робити те, що треба, аби допомогти", - вважає Софія Федина.

Дивіться також: У Монастириську лікарню на Тернопільщині, де зафіксовано спалах коронавірусу, привезли реанімаційне обладнання від Фонду Порошенка. ФОТО

Для того, щоб стати волонтером проєкту "Солідарність" або залишити заявку про допомогу, необхідно зареєструватися на платформі http://v2020.org.ua .

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185196
 
   
 Топ коментарі
 
вот так выглядит "марадер", если кто не в курсе Нардепы и волонтеры упаковали 3 тыс. наборов: как в прозрачном офисе "ЕС" собирают помощь для регионов - Цензор.НЕТ 1588
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эти чмошники Зеля и Шмыгаль только могут подымать цены на продукты в период эпидемии
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пиши правильно, шеколадный свин, соблагоизволил, от своего воровского корыта отрыгнуть, простому люду крохи и те5перь об этом трезвонит во все колокола!!
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шо не получается твоему недоумку владушку удержать ,а ты терпи, смерд)
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Ну твой то зеленый бох щедро половину своего воровского корыта отвалил своему зебараньему стаду! Прям осчастливил вас, радуюсь за ваш конец эпохи бедности.😛😛😛
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Маски??? 3 000 штук по 20 грн (МАКСИМУМ, да и то уверен, что даже так Пеца переплачивать не слал бы Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів - Цензор.НЕТ 8800 ). Итого "потратился" АЖ на 60 000 грн (МАКСИМУМ)!!! МИЛЛИАРДЕР!!! Да и то НА КАМЕРУ! И тебя удивляет, что "быдло" (которым Пеця и его свора считает Украинский Народ) его ненавидит??? Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів - Цензор.НЕТ 4398
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Гречку в набори кладе? Бо як жеш без гречки...
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вчера фото было набора , гречка мука згущенка парацитамол и т д
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это какое то каждодневное изуитское издевательство над зерыгами и кацапами - это для них как сеанс экзорцизма прямо)))
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в следующую эпидемию Зеля будет паковать за народные деньги
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3а то 3енелейсские НЕ БАРЫГИ все в ЕС и на росЦию вывозили , а на рород- ПЛЕВАТЬ.
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Выборы еще далеко... -- - -
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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вот и сказочкам конец ,кто голосовал за Зелю молодец
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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. ПУКИНОИДЫ -РУЛЯТ
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Рашистская лахтинская тварь, растакая то мать с плаката спрашивает тебя_* а ты уже скупил крупы и соль ,приготовился к большому голоду на мордовии*? Очень ипет тебя,подонка до сих пор Порох,мародерит тебя по всякому в твоих влажных бредовых снах под воздействием бояры и паленки
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Фу. Это пиар. Ну хоть бы не рекламировали сами себя. Помогайте молча.
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Молча только 3енелейсские новые лица- не кумовья МАСКИ и ОБОРУДОВАНИЕ 3а границу вывозят.
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не то шо Петины кореша- "патриоты" Свинарчуки, которые везли из-за границы, да ? )
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бо вони фасуюють гуманітарні набори для старіков.

їм сидіти ніколи !
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Да, они везли в страну необходимые запчасти, а не отберали у народа маски при эпидемии, чтоб себе офшоры наполнить
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Так это и делается не ради помощи, а ради пиара прежде всего.
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Респект!

а где подонок-мародер зеЛя?!как он помог?!мб 95 квартал помог?!мразье
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Ця новина вчора вже була. Тепер будуть кожний день її крутити? )))
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Тебя от этого перекручивает? Тогда пусть крутят.
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порох сейчас во всех дырках. пиар не по детски.
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Кто зебубочке мешает пиариться в том же духе? Не знаешь?

Наверное жаба, огромная зеленая ЖАБА.
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А почему Зеля так не пиарится? Пожертвовал бы из своих миллионов , украденных вместе с Коломойским, и попиарился. А почему Ленка Зеленская так не пиарится, а мама Римма?
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А Петя дал хоть гривну в фонд которым рулит его жена? А вот сколько туда перечисляется с бюджета можно глянуть по годам.
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Вот суки, лучше б ещё один выпуск Лиги Смеха сняли!
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Какие несметные стада всяческих ботов содержат "почитатели" Пороха, типа пуйла и всех остальных. Боты его должны в душе боготворить - шестой год кормятся без проблем, даже карантина у них нет и отпусков.🙂
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Зебобики уже просто не отвечают, а истерично спамят!
боремся с зебобиками, вытаскиваем из спама, расспамил сколько смог!
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велл дан, уся зеблювотина і кацапня в спамі)
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Новость навеяла:
Мф. 6:1-6 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми… с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (см. Мф. 5:7).
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Спадковий злодій мародер і міліардер кинув кістку голоті
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Вот ты тварь отмародеренная,миллиардером он был до президентства , а после уже миллионером ,запомни это,животное не поддающееся дрессировке....
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Країну врятовано..треба тільки ще разів десять цю новину продублювати..
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В учебники истории добавить цю новыну "Як пэтро спасав Украину"
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Це буде вписано золотими літерами в історію Всесвіту..Така жертовність та щедрість не мають аналогів..
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Дауниця, я тут з 2005 року, а по яких смітниках та божевільнях вас сюди,спочатку ригі,а потім петя, позбирав за останні років десять..?
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Петруха народный актер Украины!!!😁😁😁
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Оскара ему во всех номинациях
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а Зеленский - мелкий клоун эпохи Порошенко Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів - Цензор.НЕТ 2964
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А,хто спорит,шо Зе в свынячью эпоху был клоуном? Тепер пэдра главный клоун в эпоху Зе
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Какой позор пиариатся на двух мешках картошки, но так хочется опять в заветное кресло.
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а ты спроси задебил у пенсионеров одиноких, нужна им картошка, сгущенка, масло, мука, крупы, макароны от президента Порошенко?
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Так це гроші фонду порошенка, а не самого Порошенка. Своїх **** і копійки не дав на допомогу.
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гої не заробили, щоб свої гроші давати,
марадьор дуже скупа тварина
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Порох помогает, чем бесит зебилов, а зекретин приветы на видосах передает, чем смешит порохоботов
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Чем он помогает, там ни копейки его денег а только бюджетные.
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Порошенка подгадал момент( а возможно и сам подстроил) и включил режим благодетеля. Учитесь нищеброды как надо пиариться на костях.
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Давайте уже каждый день пиарить фонд Поросенко, вот только этот фонд каждый год финансируется из бюджета.
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Это два разных фонда-Пороха и президентский, зебил) почему зекретин даже с президентского не помогает?
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Вот ты махровый длбб,заповедный,такие только на рф и в лугандоне водятся...
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Владимир Александрович, ну когда же мы дождемся от Вас хоть одной масочки и пайка пенсионерам ?

Делов то на 100 гривень, Владимир, Александрович ! Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів - Цензор.НЕТ 6255
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На Мракопедії є розділ НПЧДХ (Настолько Плохо, Что Даже Хорошо) - власне це не вужаси, а розділ гумору, стьобу та повної ґабсурди. Є там така тема: Gre4ka.avi
Здавалося б, до чого тут частина наших виборців? (і чи не Порох їсть гречку на кухні у зубожільців? Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів - Цензор.НЕТ 832 )

Gre4ka.avi - это паранормальный видео-файл, который может скрываться под другими названиями или находиться внутри других видео-файлов.
Когда вы включите это видео, вы увидите на нём человека. Человек кушает гречку. Когда он доедает гречку, он уходит из комнаты на какое-то время, а затем опять приходит с гречкой и снова начинает кушать. Когда начинается первый повтор, информация о длительности файла и полоса прокрутки исчезают. Так будет продолжаться, пока вам не надоест. По-видимому, длительность видео бесконечна.
Если вы приостановите видео, то вам захочется гречки. Вы пойдёте на кухню, чтобы приготовить гречку. Вы поставите её на газ, а сами уйдёте в свою комнату заниматься своими делами. Когда гречка приготовится, вы пойдёте на кухню и обнаружите, что гречки нет. А когда вернётесь в комнату и снова запустите то видео, вы увидите того же самого человека, но теперь он будет сидеть на вашей кухне и кушать вашу гречку.
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3 000 наборов....? Вы потеряли 000, но при этом обращаетесь к 11 000 000. Ваша благотворительность в 30 раз ниже , чем смертность от короновируса. Или вы уже в курсе сколько останется пенсионеров?)
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Знатный подрыв пердачил татаромордовских и лугандонских ,вспыхивают и рвуться как спички от любого упоминания о Порохе даже сейчас,вот твари ....
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Странно, но почему никто из зеимбецилов-комментаторов не написал, что закупило зеленое дерьмо за свои бабки и раздало нуждающимся? Скорее всего вопрос риторический.
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Видимо зеимбицилы -комментаторы не нуждаются в милостыни, поэтому их этот вопрос и не интересует)
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Порошенко заздалегидь начал готовиться к выборам.
Подкупает население.
Короновирус позволяет делать это.
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