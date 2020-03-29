 Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Обозреватель".

Єлизавета повернулася в рідне село з Італії на початку березня.

Вона ходила на мітинги під обладміністрацію 9 березня, де жителі трьох сіл боролися за створення ОТГ, спілкувалася з головою Колінківців. У результаті вона заразила не тільки своїх дітей і онуків: сам глава села зліг із високою температурою, а зараз 14 односельчан перебувають у лікарні з коронавірусом. На сьогодні, 29 березня, в Чернівецькій області виявлено 59 випадків коронавірусу.

А разом із Колінківцями на карантин посадили ще три села: Топорівці, Бочківці і Грозненці. У цих районах виставили блок-пости, всі дороги і лісові стежки перекрили шлагбаумами.

"Винуватиця" такої ситуації Єлизавета записала відео, де розповіла, що сама вже одужала і перебуває вдома. І пообіцяла більше ніколи не їздити до Італії на заробітки.

Також вона сказала, що чула, що люди хочуть спалити її будинок. А також, що хочуть розправитися з її дітьми і внуками. "Не вбивайте їх, хочете вбивайте мене, ріжте, рубайте", – зі сльозами просить жінка.

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Вона каже, що сім'я нікуди не виходить і сидить на сумках, із документами. "Кожну ніч мої діти, як зайченята, не сплять зі страхом, як тільки чують шарудіння у дворі", – плаче жінка.

Жінка стала навколішки і просила, щоб залишили в спокої її родину. "Залиште мого Максимчика і Сашка, залиште мою Катюшу, Наталку", – просить жінка.

"Я вас прошу, хочете розправитися – викличте мене в село, убийте, що хочете, те і зробіть, тільки залиште моїх дітей. Повірте, що жодна мама і бабуся не могла принести своїм дітям і онукам такої страшної біди. І вам не хотіла, вибачте мене", – просить Єлизавета.

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