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 Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду. ВIДЕО

Мешканка с. Колінківці на Буковині Єлизавета повернулася додому із заробітків в Італії. Вона не стала самоізолюватись і активно брала участь в житті села. Зараз в Колінківці заражені 14 осіб, в тому числі діти і онуки Єлизавети.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Обозреватель".

Єлизавета повернулася в рідне село з Італії на початку березня.

Вона ходила на мітинги під обладміністрацію 9 березня, де жителі трьох сіл боролися за створення ОТГ, спілкувалася з головою Колінківців. У результаті вона заразила не тільки своїх дітей і онуків: сам глава села зліг із високою температурою, а зараз 14 односельчан перебувають у лікарні з коронавірусом. На сьогодні, 29 березня, в Чернівецькій області виявлено 59 випадків коронавірусу.

А разом із Колінківцями на карантин посадили ще три села: Топорівці, Бочківці і Грозненці. У цих районах виставили блок-пости, всі дороги і лісові стежки перекрили шлагбаумами.

"Винуватиця" такої ситуації Єлизавета записала відео, де розповіла, що сама вже одужала і перебуває вдома. І пообіцяла більше ніколи не їздити до Італії на заробітки.

Також вона сказала, що чула, що люди хочуть спалити її будинок. А також, що хочуть розправитися з її дітьми і внуками. "Не вбивайте їх, хочете вбивайте мене, ріжте, рубайте", – зі сльозами просить жінка.

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Вона каже, що сім'я нікуди не виходить і сидить на сумках, із документами. "Кожну ніч мої діти, як зайченята, не сплять зі страхом, як тільки чують шарудіння у дворі", – плаче жінка.

Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду 01

Жінка стала навколішки і просила, щоб залишили в спокої її родину. "Залиште мого Максимчика і Сашка, залиште мою Катюшу, Наталку", – просить жінка.

"Я вас прошу, хочете розправитися – викличте мене в село, убийте, що хочете, те і зробіть, тільки залиште моїх дітей. Повірте, що жодна мама і бабуся не могла принести своїм дітям і онукам такої страшної біди. І вам не хотіла, вибачте мене", – просить Єлизавета.

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Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185195
 
 
 Топ коментарі
 
Мда... Навіть не знаю що сказати.
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Понятно, что не хотела. Но х... клала на все запреты. Думала, что несерьёзно.
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а думать ей кто запрертил? зе урод несомненно, но ей что, голова только для того, чтоб в нее есть???
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Пля ....*повернулась на початку березня * !...Карантин в Україні з 12 березня .
.Що багато дописувачів тут ізолювались до цієї ( 12.03) дати ?
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Полагаю так выглядит среднестатистический ЗЕ-голосователь.
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Побойтесь Бога.. "Какой мерой отмерите.. такой и Вам отмерят"
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И она такая.. не одна. Это следствия или скорее отсутствие власти.. чётких жёстких действий властей. Власть виновата больше её, хотя её оправдывать тоже не стоит. Но.. человеческий глупый фактор.. особенно в наших реалиях.. увы
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Біду принесла дебільна влада,котра продала за кордон повязки. Ще одна біда від МОЗ,у котріх ні персоналу грамотного нема,ні розуму.В Україні депутати заразні ходять і хто їх ізолюе?
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Знали б ви скільки у нас віл-дисидентів.
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Бестолковое, тупорылое существо, которое поздно всралось
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І то не факт. За дітей і онуків боїться. А за інших її не хвилює.
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Втікала від карантину в Італії і активно включилася в життя села.
Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду - Цензор.НЕТ 1579
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похоже скоро начнутся пожары в домах жопомоек.
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Она вернулась из Италии? И что она там делала, интересно. Вид у нее такой, что только возле коровы крутилась да на огороде работала. И надела самую красивую кофточку для съемки. Только не кидайтесь в меня ничем...
Не могли люди в селе НЕ знать о Санжарах! Люди в селах пользуются сарафанным радио, не только средствами информации! Знать всю эту историю и не закрыть тетеньку на карантин... Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду - Цензор.НЕТ 3467
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Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду - Цензор.НЕТ 1943
Привіт вам від Олени Зеленської зі Швеції...
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Хм, на вирусе не написано ее имя, может она сама его тут вполне подхватила, кто отследить может точно его пути, охота на ведьм какая-то.
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То що це треба показувати на телебаченні в якості соціальної реклами це однозначно.
Може когось це стримає в хаті.
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Сама вылечилась, дети вылечились, а другие люди и их дети- те которым она привезла заразу?.......
Вот вам ответ на вопрос относительно того, что "здоровых изолировать не надо, надо изолировать больных/потенциально больных"..... Как недавно у Шустрого вещала Юлька. А КТО в состоянии проследить за такой старой кашелкой, который всё и все пофигу? КТО? И КАК? А вот ели бы жители тех сёл самоизолировались, то уберегли себя и свои семьи.

Думаю, если будут смерти в этих сёлах, то хату ей таки спалят. МРАЗЬ.
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Кто-то ворует вагонами бабло а кто-то вынужден херачить хрен знает куда и ишачить - ПОЗОР такому государству ,всё надо менять или погибнем ...
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Необхідно Знешкодити, Весь, інфекційний послід Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду - Цензор.НЕТ 2853 Убивайте мене, ріжте, рубайте, але не чіпайте дітей і внуків, не паліть хату! - заробітчанка, що заразила коронавірусом кілька сіл, почала благати про пощаду - Цензор.НЕТ 2853
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У меня соседские тетки, увидев такую "заробитчанку" на улице, загнали ее криками в дом и пообещали еду через забор перекидывать. Пыталась "отгавкиваться", но камни в руках у теток отрезвили. Пообещали через две недели поставить ей трех-литровый бутылек самогона - "если сами живы будем". Некоторые плакали.
Наверное есть люди которые такие события на уровне генетической памяти помнят.
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