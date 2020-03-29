 Другий випадок інфікування коронавірусом на Чернігівщині, в с. Комарівка розгорнули карантинні пости, - голова ОДА Прокопенко. ВIДЕО

Про це повідомив у фейсбуці голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. До Борзнянської центральної районної лікарні госпіталізували хвору із с.Комарівка. Експрес-тест дав позитивний результат, для підтвердження аналіз направлено до референс-лабораторії для ПЛР-тестування", - написав він.
За його словами, хвора перебуває в окремому боксі інфекційного відділення під постійним наглядом лікарів.
У записаному трохи пізніше відео Прокопенко повідомив, що в с. Комарівка розгорнули карантинні пости.
"У Комарівці немає аптеки, необхідно людям виїжджати в інші населені пункти за ліками. Наразі там встановлено карантинні пости. Людей, які є контактними, не випускають", - сказав глава ОДА.
Прокопенко додав, що на Чернігівщині є ще 2 випадки госпіталізації з підозрами на коронавірус, зокрема в Бобровицькому районі та в Прилуках. Експрес-тести дали негативний результат, але зараз лікарі чекають результатів ПЛР-тестування.
Коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней.
При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.
На поверхности различных предметов:
на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа,
на одежде и обработанном дереве держался до двух дней,
на стекле - до четырех дней,
а на пластике - до семи.
Вирус может находиться на внешней поверхности МЕДИЦИНСКИХ МАСОК до семи дней!!!
Поэтому их нужно менять раз в 1-2 часа и выбрасывать или дезинфицировать! Если маску носить долго, то она превращается в обратного действия вирусный артефакт!