EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  1392  7
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1506) Чернігівщина (401) Прокопенко Андрій (2) COVID-19 (2329) коронавірус (1053)

 Другий випадок інфікування коронавірусом на Чернігівщині, в с. Комарівка розгорнули карантинні пости, - голова ОДА Прокопенко. ВIДЕО

Діагноз COVID-19 підтвердили у жительки с. Комарівка Борзнянського району на Чернігівщині. У селі розгорнули карантинні пости, контактних осіб не випускають за межі населеного пункту.

Про це повідомив у фейсбуці голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. До Борзнянської центральної районної лікарні госпіталізували хвору із с.Комарівка. Експрес-тест дав позитивний результат, для підтвердження аналіз направлено до референс-лабораторії для ПЛР-тестування", - написав він.

За його словами, хвора перебуває в окремому боксі інфекційного відділення під постійним наглядом лікарів.

Читайте також: Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко

У записаному трохи пізніше відео Прокопенко повідомив, що в с. Комарівка розгорнули карантинні пости.

"У Комарівці немає аптеки, необхідно людям виїжджати в інші населені пункти за ліками. Наразі там встановлено карантинні пости. Людей, які є контактними, не випускають", - сказав глава ОДА.

Прокопенко додав, що на Чернігівщині є ще 2 випадки госпіталізації з підозрами на коронавірус, зокрема в Бобровицькому районі та в Прилуках. Експрес-тести дали негативний результат, але зараз лікарі чекають результатів ПЛР-тестування.

Дивіться також: Єдина область, де не зафіксовано інфікування коронавірусом, - Миколаївська, - Ляшко. ВIДЕО

Другий випадок інфікування коронавірусом на Чернігівщині, в с. Комарівка розгорнули карантинні пости, - голова ОДА Прокопенко 01
Другий випадок інфікування коронавірусом на Чернігівщині, в с. Комарівка розгорнули карантинні пости, - голова ОДА Прокопенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185177
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потрібно замочити захисний одяг та маски в солі 1кг на 3 л води, потім просушити. Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой (Hyo-Jick Choi)
 показати весь коментар
 
ВНИМАНИЕ!
Коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней.
При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.
На поверхности различных предметов:
на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа,
на одежде и обработанном дереве держался до двух дней,
на стекле - до четырех дней,
а на пластике - до семи.
Вирус может находиться на внешней поверхности МЕДИЦИНСКИХ МАСОК до семи дней!!!
Поэтому их нужно менять раз в 1-2 часа и выбрасывать или дезинфицировать! Если маску носить долго, то она превращается в обратного действия вирусный артефакт!
 показати весь коментар
 
 
Які точні дані)) не просто три часа, а три часа 15 минут) и то смотря на какой бумаге))
 показати весь коментар
 
В с.Комаровка Корона?Та у нас в селе и трипака днем с огнем не найдеш.
 показати весь коментар
 
Там величезне село і немає жодної аптеки..☹
 показати весь коментар
 
 
а шо,приспособить какой нибудь автоприцеп-дачу и поставить какую-никакую санитарку продавать лекарства,средства гигиены-тяму не хватает?проще впускать-не впускать народ наружу в соседские аптеки?
 показати весь коментар
 
Ви сьогодні бачили щось актуальне в аптеці?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору