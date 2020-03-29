 Другий випадок інфікування коронавірусом на Чернігівщині, в с. Комарівка розгорнули карантинні пости, - голова ОДА Прокопенко. ВIДЕО

Про це повідомив у фейсбуці голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є ще один позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. До Борзнянської центральної районної лікарні госпіталізували хвору із с.Комарівка. Експрес-тест дав позитивний результат, для підтвердження аналіз направлено до референс-лабораторії для ПЛР-тестування", - написав він.

За його словами, хвора перебуває в окремому боксі інфекційного відділення під постійним наглядом лікарів.

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У записаному трохи пізніше відео Прокопенко повідомив, що в с. Комарівка розгорнули карантинні пости.

"У Комарівці немає аптеки, необхідно людям виїжджати в інші населені пункти за ліками. Наразі там встановлено карантинні пости. Людей, які є контактними, не випускають", - сказав глава ОДА.

Прокопенко додав, що на Чернігівщині є ще 2 випадки госпіталізації з підозрами на коронавірус, зокрема в Бобровицькому районі та в Прилуках. Експрес-тести дали негативний результат, але зараз лікарі чекають результатів ПЛР-тестування.

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