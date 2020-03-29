 Єдина область, де не зафіксовано інфікування коронавірусом, - Миколаївська, - Ляшко. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже з'явилися перші випадки в Кіровоградській області - перші чотири. Тому фактично немає жодної області, в якій не було б зареєстровано випадків коронавірусної хвороби", - зазначив він.

"Водночас залишається без випадків Миколаївська. Ми в минулому звіті подавали Миколаївську область, де було зареєстровано випадок, але після верифікації даних цей випадок перенесено до Києва. Тому ще в Миколаївській області станом на 29 березня можемо казати про відсутність випадків", - уточнив Ляшко.

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Він зазначив, що на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків коронавірусної хвороби, зокрема 109 за минулу добу.

"Найбільше випадків за минулу добу зафіксовано в Черкаській області - 43 випадки. Якщо брати від початку епідемії, то найбільше випадків зареєстровано в Києві - 82, а також у Тернопільській області - 57 випадків", - сказав Ляшко.

За його словами, за минулу добу 22% від усіх захворілих - це люди ​​віком від 31 до 40 років. Найбільше випадків захворювання на Covid-19 (60%) зафіксовано у віковій групі від 31 до 60 років.

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Ляшко уточнив, що від початку епідемії в Україні зафіксовано 9 летальних випадків, зокрема один за минулу добу в Рівненській області. Одужали від коронавірусної хвороби наразі п'ять осіб.