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 Єдина область, де не зафіксовано інфікування коронавірусом, - Миколаївська, - Ляшко. ВIДЕО

Випадки інфікування COVID-19 зафіксовано у всіх областях України, крім Миколаївської. Випадок, який там було зареєстровано раніше, віднесли до Київської області.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже з'явилися перші випадки в Кіровоградській області - перші чотири. Тому фактично немає жодної області, в якій не було б зареєстровано випадків коронавірусної хвороби", - зазначив він.

"Водночас залишається без випадків Миколаївська. Ми в минулому звіті подавали Миколаївську область, де було зареєстровано випадок, але після верифікації даних цей випадок перенесено до Києва. Тому ще в Миколаївській області станом на 29 березня можемо казати про відсутність випадків", - уточнив Ляшко.

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Він зазначив, що на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків коронавірусної хвороби, зокрема 109 за минулу добу.

"Найбільше випадків за минулу добу зафіксовано в Черкаській області - 43 випадки. Якщо брати від початку епідемії, то найбільше випадків зареєстровано в Києві - 82, а також у Тернопільській області - 57 випадків", - сказав Ляшко.

За його словами, за минулу добу 22% від усіх захворілих - це люди ​​віком від 31 до 40 років. Найбільше випадків захворювання на Covid-19 (60%) зафіксовано у віковій групі від 31 до 60 років.

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Ляшко уточнив, що від початку епідемії в Україні зафіксовано 9 летальних випадків, зокрема один за минулу добу в Рівненській області. Одужали від коронавірусної хвороби наразі п'ять осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3185167
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте Миколаєву тести і ви будете дуже здивовані.
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срочно завезите тесты в Николаевскую область
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Это наверно потому, что нету тестов Єдина область, де не зафіксовано інфікування коронавірусом, - Миколаївська, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1686
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не несите бред ... абы клаву ковырять... тесты есть... да и в Новостях Николаева обьявляют....4 дня назад - Экспресс-тест можно пройти в любой больнице, если врачи заподозрят развитие коронавирусной инфекции. Он покажет, образовались
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врачі бєрєгут тєсті на крайній случай - да і отсутствійє ушанской хворі в плюс ідьот
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Криворожскую область коронавирус не берет!
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Поэтому по факту нет ни одной области, в которой не было бы зарегистрировано случаев коронавирусной болезни", - отметил он.
"В то же время остается без случаев Николаевская.

Заберіть цього ідіота від мікрофону, воно вже котрий день ***** ротом бакланить
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Видимо там живут чудо люди. Как в японских аниме.
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таке враження, що ви забули старовинну лікарську мудрість: здорових людей не буває, бувавають недообстежені
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ну сами понимаете что он там есть! просто не выявлен на сегодня .в харькове он тоже один случай только выявили у парня. так что сегодня нет и неизвестно. а завтра есть и не один...чудес не бывает.... тем более рядом с мордором нищим...где собраны все бомжи.зеки и гопники со всей рашки боевиками... у стран и у нас есть казалось бы всё ...а там полная жопа и нет вируса или один... это ФЭНТЭЗИ....((
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Область,де просто переписали випадок "на київ"..
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Отбивайтесь от соплеменников всем чем угодно)
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Debor Ну все я очень рад за Николае Єдина область, де не зафіксовано інфікування коронавірусом, - Миколаївська, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4563 Обычно вы прозреваете , как Лещенко он тоже считал, что вируса не существует
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Ниолаев -портовый город там болеть короной начали с ноября 19г.
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завезите туда тесты и врачей, что бы губернатор не говорил что с Господом добазарился...
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